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40L 變頻式離子殺菌智能抽濕機
主要優點摘要
更大抽濕量
方便使用
提升空氣質素
智能連接
40L 特大抽濕量
每日抽濕量可達 40L，相等於 160 枝 250ml 樽裝水。
*影片中顯示之每日抽濕量 (24.9L) 為能源標籤標準 (26.7℃ / RH60%) 之結果，廠方標準 (30℃ / RH80%) 為 40L 。
高效節能 十年保養長效耐用
智能的雙迴轉變頻壓縮機提高運轉效率，讓抽濕機更節省能源，亦更耐用，並同時享有 10 年壓縮機保養。
擁有 10 年壓縮機保養的抽濕機圖片和雙迴轉變頻壓縮機標誌。
方便移動 輕鬆排水
配上易行滑輪，使機身靈活移動。
*產品圖片僅供說明之用。
*排水管為普通軟管，可於超市等地方另行購買 (內徑 16mm)
內置潔淨功能的抽濕機
LG PuriCare™ 抽濕機除了可控制濕度外，還有助於淨化空氣。
抽濕機內置潔淨功能，保持內部衛生，讓清新空氣散佈室內每個角落。
自動清潔和除濕
自動除濕功能會抽乾抽濕機中的殘留水分，以防止細菌滋生。
抽濕後的空氣從抽濕機吹出。
抗菌納米離子
主動釋放納米離子，有效去除空氣中的細菌等有害物質。
圖片顯示納米離子怎樣逐漸去除有害物質。
第 1 階段 抽濕機產生的離子包圍並與細菌和病毒等有害物質結合。
第 2 階段 使用 OH 自由基破壞細菌的細胞膜，以消滅細菌。
第 3 階段 將 OH 自由基轉化為 H2O (水)。
可水洗的前置濾網
前置濾網可減少空氣中的灰塵微粒。濾網可水洗及重複使用。
圖片顯示可清洗及重複使用的前置濾網。
*產品圖片僅供參考。
*抽濕完成後，將啟動自動除濕功能 5 分鐘。
*經美國奧本大學測試：可去除 98.0％ 沙門氏菌、81.2％ 彎曲桿菌、96.1％ 塵蟎過敏原。測試結果或因應不同環境而有所差異。
*經首爾大學測試：可在 10 分鐘內去除 99％ 抗藥性金黃葡萄球菌 (MRSA)，並可在 30 分鐘內去除 95％ 肺炎鏈球菌。測試結果或因應不同環境而有所差異。
無論身在何處都可操控產品
使用 LG ThinQ™ 應用程式，隨時隨地輕鬆監控抽濕機運作情況。
此圖片顯示抽濕機和一部手機，手機上正顯示 ThinQ 的畫面。手機周圍有介紹 ThinQ 功能的圖示。
預設空氣護理日程
根據您的生活方式，使用 LG ThinQ™ 應用程式自訂產品運行時間。
一名女士正在做起床後的伸展運動，我們可以看到她正在透過手機來設置抽濕機的運行時間。
能源監控
您可以查看已消耗的電量並監測能源使用情況。
一位男士正在使用手機的 ThinQ 應用程式監控能源使用情況。
獲得智能通知
輕鬆追蹤濕度水平，並了解何時需要清空抽濕機水箱。
一位女性正在查看手機通知，而抽濕機水箱已滿，指示燈亦已亮起。
*LG SmartThinQ 現已改名為 LG ThinQ。
*Google 和 Google Home 是 Google LLC 的商標。
*Amazon、Alexa、Echo 以及所有相關標誌和動態商標都是 Amazon.com, Inc. 或其附屬公司的商標。
安全抽濕
30 項安全防護裝置，避免安全隱患，安心長時間使用。
圖片顯示抽濕機的 30 項安全特性。
R32 環保雪種
LG PuriCare™ 抽濕機是一種具有高能源效益及更環保的抽濕方法。
圖片顯示抽濕機配備 R32 雪種，這是一種可持續的環保雪種。
總結
尺寸
所有規格
功能特色
-
自動除霜系統
是
-
自動關閉系統
是
-
自動潔淨功能
是
-
自動
是
-
滿水警報器
是
-
水箱照明
是
-
水箱安裝
側
-
兒童安全鎖
是
-
連續排水
是
-
易行滑輪
是
-
外置排水連接器
是
-
送風速度調校
是
-
把手
沒有
-
濕度控制
是
-
濕度顯示
是
-
內置泵
沒有
-
納米離子
是
-
強力
是
-
乾衣
沒有
-
低溫操作
5℃
-
過熱安全保護
是
-
電源線掛鉤
沒有
-
前置濾網
是
-
安全待命
是
-
感應器
濕度 / 溫度
-
側鬥裝載式
是
-
靜音
是
-
智能乾衣
是
-
定向模式
沒有
-
計時器
1 - 12小時
-
透明水箱
是
-
Uvnano
沒有
尺寸和重量
-
產品重量（公斤）
19.4
-
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
427 x 670 x 321
-
包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）
502 x 742 x 379
-
重量_運送（公斤）
21.9
配件
-
5m 軟管配件
沒有
-
空氣淨化過濾套件
沒有
-
連續排水管
沒有
-
延長軟管
沒有
-
Y 字型乾鞋喉管
沒有
基本規格
-
風量（高/低，CFM）
No
-
水箱容量 (L)
7.0 / 6.3
-
中央控制
沒有
-
顏色
黑色
-
壓縮機類型
雙迴轉變頻式壓縮機
-
建議面積 (㎡)
No
-
除濕量（公升/每日）
24.9
-
除濕量（公升/每日）- 26.7℃/ RH60%
24.9
-
除濕量（公升/每日）- 30℃/ RH80%
40
-
顯示(方法)
LED + 觸控按鈕
-
能源級別
1級
-
風扇摩打類型
無刷直流摩打
-
運作時音量（高/低）
46 / 35
-
輸入功率 (W)
391
-
電源供應 (V/Hz)
220~240V / 50Hz
-
能源消耗 (W) -26.7℃/ RH60%
391
-
能源消耗 (W) -30℃/ RH80%
No
-
製冷劑類型
R32
-
製冷劑重量 (g)
140
證書/獎項
-
BAF 認證（英國過敏協會）
沒有
合規性
-
原產地
中國
-
推出月份 (YYYY-MM)
2023-10
-
產品類型（型號名稱）
WD25GVKF0.AHK
智能
-
濕度檢測
是
-
排程
是
-
能源消耗報告
沒有
-
智能診斷
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是