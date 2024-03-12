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306L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃

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306L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃

M310SB1

306L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃

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正面 LG M310SB1
圖像顯示了櫃門已開啟的雪櫃。內部的架上擺滿了蔬果與飲品，而頂部送風則能快速令食物冷卻。
DoorCooling ™ 機門送風

快速均勻製冷
讓每個角落的食物勻能保鮮

快速冷凍讓食物保持鮮度，飲品保持冰涼。

* 基於 LG 內部測試結果，而該測試則嘗試比較 LGE 的 Non-DoorCooling +™ 型號（GBB60NSZHE）和 DoorCooling +™ 機門送風型號（GBP32SWLZN）兩者的櫃門貯存格溫度從 24.8℃ 降至 8℃ 的所需時間。
* 結果或因應實際使用情況而有所不同。
* 產品圖像僅供參考，可能與實際產品有異。
* 當櫃門打開，則 DoorCooling +™ 機門送風將會停止運作。

圖像顯示鮮翠蔬果放置在保鮮抽屜之中。
Moist Balance Crisper™ 濕度控制保鮮格

鎖緊水份 保持蔬果鮮脆口感

晶格圖紋的濕度控制保鮮格可讓保鮮格維持在理想濕度，讓蔬果保持鮮脆口感。
圖像顯示雪櫃已完全融入廚房之中。雪櫃下半部分已打開，並且塞滿各式食材。圖像顯示雪櫃空間的邊緣標示了附設箭嘴的霓虹方格，藉以表示內部尚餘更多空間。
306L 特大容量

尺寸雖小 容量驚人

盡享更多雪櫃儲納空間而無需佔用過多廚房位置。

*淨容量

方形嵌入式把手

美觀、簡約而實用

雙向櫃門*

根據實際家居環境安裝櫃門，自由選擇櫃門方向。

*櫃門調整必須由獲授權的安裝人員或維修人員完成。否則，櫃門將無法享用保養服務。櫃門調整或需繳付費用，請聯絡經銷商了解更多資訊。

圖像顯示一隻手正在拿着正面朝向鏡頭的電話，而背景中則有一個雪櫃。手機螢幕將顯示發出保養警示的 Smart Diagnosis 應用程式。
Smart Diagnosis™智能診斷

快速提解疑難

利用故障排除解決細微問題，並更新保養提示。

* LG ThinQ™ 應用程式適用於 Android 4.1.2 (JellyBean) 或以上版本、iOS 9 或以上版本，還需要相容的智能手機。（iOS 內未有 NFC 功能操作）* 在智能手機上，前往 Google Play 商店或 Apple App Store 並搜尋 LG ThinQ 應用程式。按照說明下載並安裝該應用程式。 * 裝置僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網絡。如要檢查網絡頻率，則請與網絡服務供應商聯絡或參考您的無線路由器使用手冊。 *如欲了解相關詳情，則請參閱用戶手冊。

LG 會員招募1

LG 會員招募

LG 會員招募 詳情

總結

列印
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
595 x 1720 x 682
能源標籤
一級能源標籤
淨容量
306L
壓縮機類型
智能變頻式壓縮機

主要規格

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    595 x 1720 x 682

  • 能源效益等級

    一級能源標籤

  • 壓縮機類型

    智能變頻式壓縮機

所有規格

基本規格

  • 能源效益等級

    一級能源標籤

控制與顯示

  • 櫃門警報

  • 快速製冷

尺寸與重量

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    595 x 1720 x 682

  • 產品重量（千克）

    64

功能

  • 機門送風+

材質與飾面

  • 手柄類型

    隱藏式手柄

效能

  • 壓縮機類型

    智能變頻式壓縮機

雪櫃冰格

  • 冰箱燈

    LED

  • 層架_強化玻璃

  • 蔬果盒（蔬果保濕平衡）

    1

冰箱冰格

  • 抽屜_冰箱

    3

網上購買/零售商

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