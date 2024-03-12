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306L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃
* 基於 LG 內部測試結果，而該測試則嘗試比較 LGE 的 Non-DoorCooling +™ 型號（GBB60NSZHE）和 DoorCooling +™ 機門送風型號（GBP32SWLZN）兩者的櫃門貯存格溫度從 24.8℃ 降至 8℃ 的所需時間。
* 結果或因應實際使用情況而有所不同。
* 產品圖像僅供參考，可能與實際產品有異。
* 當櫃門打開，則 DoorCooling +™ 機門送風將會停止運作。
*櫃門調整必須由獲授權的安裝人員或維修人員完成。否則，櫃門將無法享用保養服務。櫃門調整或需繳付費用，請聯絡經銷商了解更多資訊。
* LG ThinQ™ 應用程式適用於 Android 4.1.2 (JellyBean) 或以上版本、iOS 9 或以上版本，還需要相容的智能手機。（iOS 內未有 NFC 功能操作）* 在智能手機上，前往 Google Play 商店或 Apple App Store 並搜尋 LG ThinQ 應用程式。按照說明下載並安裝該應用程式。 * 裝置僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網絡。如要檢查網絡頻率，則請與網絡服務供應商聯絡或參考您的無線路由器使用手冊。 *如欲了解相關詳情，則請參閱用戶手冊。
總結
所有規格
基本資訊
-
系列
下置式冷凍型雪櫃
-
名稱
306L 雙門雪櫃
淨容量 (公升)
-
合共
306
-
冷藏室
202
-
冷凍室
104
容量 (公升)
-
合共
335
-
冷藏室
212
-
冷凍室
123
冷凍系統
-
類型
下置式冷凍型雙門雪櫃
-
壓縮機
智能變頻式壓縮機
-
冷凍系統
無霜冷凍
設計
-
顏色
黑色
-
控制
內置 LED
-
手柄類型
隱藏式手柄
-
雙向式雪櫃門
支援*
功能
-
數碼溫度感應器
有
-
快速製冷
有
-
Door Cooling+™ 機門送風
有
-
多重送風
有
-
強化玻璃層板
有
-
門開警報
有
冷藏室
-
層板
2
-
櫃門儲存格
3
-
濕度控制蔬果保鮮格
1
-
雞蛋格
有
-
內置照明
LED
冷凍室
-
抽屜儲藏格
3
-
製冰格
有
標準
-
能源效益
一級能源標籤
-
雪種
R600a
尺寸及重量
-
尺寸 (闊 x 高 x 深)(mm)
595 x 1720 x 682
-
重量 (kg)
64
備註
-
*
需預先通知作安排
*備註
-
10年壓縮機保養服務
此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。