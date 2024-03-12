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341L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃

功能

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支援

341L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃

M341MC17

341L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃

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正面 LG M341MC17
LINEARCooling™

食物更加持久保鮮

LINEARCooling™ 可精準控制溫度，有助確保食物更加持久保鮮。

Seals in Farm Freshness Longer

全天侯均勻冷藏食物

全天侯均勻冷藏食物

精準控制溫度

*採用 LG 內部測試方法，量度LGE 型號GBP32SWLZN平均最高溫度波動的測試結果。並無負載及正常溫度設定，結果或因應實際使用情況而有所不同。

DoorCooling ™ 機門送風

提升冷藏速度同時均勻製冷

維持溫度水平及快速冷卻，有助食物長效保鮮，更快速冷藏飲品。

Delivers Freshness Evenly

*採用 LG 內部測試方法，比較 LGE 非 DoorCooling ™ 機門送風型號 (GBB60NSZHE) 與 DoorCooling ™ 機門送風型號 (GBP32SWLZN) 頂部門箱從 24.8℃ 降至 8℃ 所需時間的測試結果。結果或因應實際使用情況而有所不同。
*圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*當門打開時，DoorCooling ™ 機門送風會暫停運作。
LG冰箱新鮮平衡器，內有各種新鮮蔬菜和水果，可調節保鮮模式。
FRESHBalancer™

達至最佳濕度水平

FRESHBalancer™ 有助鎖緊水份，同時設有自由控制功能，應您設定的模式為蔬果維持最佳濕度水平。
LG冰箱內的生鮮轉換器抽屜顯示肉類、魚類、蔬菜選項和兩片配香草、檸檬及青菜的牛排。
FRESHConverter™

因應食物類型 選擇最佳溫度

FRESHConverter™ 有助因應肉類、魚類及蔬菜，維持各自的最佳溫度。
提供 10 年壓縮機保養
智能變頻壓縮機

提供 10 年壓縮機保養

智能變頻壓縮機可調節壓縮機運轉速度，因應當下所需而產生適當的冷凍量。因此更慳電、耐用及寧靜 。壓縮機備有 10 年零件保養*。

*智能變頻壓縮機 10 年保養(只限零件)。
**10年壓縮機保養服務 - 此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。

令您的廚房更便利 1

方便貯藏

令您的廚房更便利

透過酒架及雙層摺疊架輕鬆為食物分類，把廚房整理得井井有條。
冰箱左邊架子間距160毫米放瓶裝水，右邊間距270毫米一隻手正移動鍋子。
雙層摺疊架

輕鬆貯藏大型及高身物品

雙層摺疊架可供放置大小不同的食物，高身及大型物件都能容納得到。
冰箱上層有沙律碗，中層有兩瓶白酒和芝士火腿拼盤，下層有甜品和水果塔。
酒架

易於貯藏美酒

特設酒架，可供貯藏 2 支酒瓶。

ThinQ™ 智能家電

遙距控制雪櫃

透過 LG ThinQ™ 智能家電應用程式，即可遙距調整溫度，讓雪櫃為迎接您新購的食物做好準備。*

*LG ThinQ™ 智能家電應用程式適用於 Android 4.1.2 (JellyBean) 或更新版本或 iOS 8 或更新版本的兼容智能手機。需要手機及家居 Wi-Fi 數據連接。
*產品圖片可能有別於實際產品。

美觀、簡約而實用 3
設計精巧

美觀、簡約而實用

採用了簡約設計，美觀而實用。
立即縱享富簡約美又實用的廚房體驗。

LG 會員招募1

LG 會員招募

LG 會員招募 詳情

總結

列印
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
595 x 1860 x 682
能源標籤
一級能源標籤
淨容量
341L
壓縮機類型
智能變頻式壓縮機

主要規格

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    595 x 1860 x 682

  • 能源效益等級

    一級能源標籤

  • 壓縮機類型

    智能變頻式壓縮機

  • ThinQ (Wi-Fi)

所有規格

基本規格

  • 能源效益等級

    一級能源標籤

控制與顯示

  • 櫃門警報

  • 快速製冷

尺寸與重量

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    595 x 1860 x 682

  • 產品重量（千克）

    70

功能

  • 機門送風+

材質與飾面

  • 手柄類型

    HORIZONTAL-POCKET

效能

  • 壓縮機類型

    智能變頻式壓縮機

雪櫃冰格

  • 櫃門儲物籃_透明

    3

  • 冰箱燈

    LED

  • 層架_強化玻璃

  • （酒）瓶架

  • 層架_摺疊

    1

智能科技

  • ThinQ (Wi-Fi)

冰箱冰格

  • 抽屜_冰箱

    3

網上購買/零售商

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