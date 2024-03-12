* 根據 LG 內部測試，量度保鮮區的平均峰間溫度轉變。適用於 LGE 型號 GBP32SWLZN。無負載及正常溫度設定。結果或因應實際使用情況而有所差異。

*根據採用 LG 內部測試方法 的 UL 測試，測量 LGE 下置式冷凍型雪櫃 GBB72NSDFN 在無負載及正常溫度設定下之平均峰間溫度波幅 (±0.5℃)。結果或因實際使用情況而有所異。

*根據採用 LG 內部測試方法 的 UL 測試，比較 LGE 非 DoorCooling+ 機門送風型號 (GBB60NSZHE) 與 DoorCooling+ 機門送風型號 (GBB72NSDFN) 頂部門箱從 24.8℃ 降至 8℃ 所需的時間。

*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所差異。

*打開雪櫃門時，DoorCooling+ 機門送風會暫停運作。