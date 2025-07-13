349L InstaView™ 下置式冷凍型 雙門雪櫃

* 產品圖像和影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。

1)LinearCooling™

-根據採用 LG 內部測試方法的 TÜV Rheinland 測試結果，該測試測量 LBD33BLM 保鮮格的平均峰間溫度波幅。並無負載及正常溫度設定。結果或因應實際使用情況而有所差異。

-基於 TÜV Rheinland 的測試結果，採用 LG 內部測試方法，測量 LGE LinearCooling™ 型號 LBD33BLM 保鮮格層架上的白菜重量減輕 5% 所需的時間。結果或因應實際使用情況而有所差異。

-僅限指定型號。

2)DoorCooling⁺ ™

-採用 LG 內部測試方法，比較 LGE 非 DoorCooling⁺ 型號 (GBB60NSZHE) 與 DoorCooling⁺ 型號 (GBB72NSDFN) 最上方的櫃門儲物籃從 24.8℃ 降至 8℃ 所需時間的 UL 測試結果。

* 當櫃門打開時，DoorCooling⁺ ™ 會停止運作。