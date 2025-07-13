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349L InstaView™ 下置式冷凍型 雙門雪櫃

功能

圖庫

規格

評論

支援

349L InstaView™ 下置式冷凍型 雙門雪櫃

349L InstaView™ 下置式冷凍型 雙門雪櫃

M344GBEVKC
  • 鋼黑色 349L InstaView™ 下置式冷凍型雙門雪櫃前視圖M344GBEVKC.ABEPEHK
  • 雪櫃打開的正視圖，顯示存放的食物
  • InstaView 獨特賣點影像
  • Linear Cooling 獨特賣點影像
  • Total No Frost 獨特賣點影像
  • 提升能源獨特賣點影像
  • LG 下置式冷凍型雙門雪櫃內部照片
  • LED 燈詳細視圖
  • 顯示屏詳細視圖
  • 調高食物蓋的詳細視圖
  • 調低食物蓋的詳細視圖
  • 內部抽屜詳細視圖
  • 左側視圖
  • 右側視圖
鋼黑色 349L InstaView™ 下置式冷凍型雙門雪櫃前視圖M344GBEVKC.ABEPEHK
雪櫃打開的正視圖，顯示存放的食物
InstaView 獨特賣點影像
Linear Cooling 獨特賣點影像
Total No Frost 獨特賣點影像
提升能源獨特賣點影像
LG 下置式冷凍型雙門雪櫃內部照片
LED 燈詳細視圖
顯示屏詳細視圖
調高食物蓋的詳細視圖
調低食物蓋的詳細視圖
內部抽屜詳細視圖
左側視圖
右側視圖

主要功能

  • 全新優質設計
  • InstaView™
  • LinearCooling™ 均勻製冷
  • 無霜冷凍，配備多重氣流
更多
裝有 InstaView LG 下置式冷凍型雙門雪櫃的廚房

反映生活品味

平開門雪櫃完美貼合櫥櫃，締造無縫美學。

優質設計

無縫設計　完美貼合

雙手棒起桌上的一碗新鮮蔬菜。

LinearCooling™

密封以讓蔬果持久保鮮

無霜及有霜的水果庫對比。

無霜冷凍

均勻分佈的最佳溫度

打開門的雪櫃，其中放滿新鮮食物，並顯示保養和智能變頻的標誌圖像。

更出色的能源效益

節能環保　配合生活方式

InstaView™

輕敲兩下　一目了然

在全新設計的 InstaView™ 透視門上輕敲兩下，無需打開雪櫃門亦可看到雪櫃內部。

無縫設計　完美貼合

為您締造簡潔時尚的廚房

雪櫃採用平開門和貼合櫥櫃的設計，安裝在牆面上可無縫融合，精心佈置您的簡約廚房。

在現代風格的廚房內，雪櫃與櫥櫃完美融合

FoodCover

內部美觀

將冷風鎖在 FoodCover 後。讓您的雪櫃從內到外都保持整齊簡潔。

配備食物蓋設計，即使雪櫃門開著亦有助留住冷風。

雙向調節機門

機門靈活配合你的空間

雙向調節機門讓你可以自由調整機門開啟的方向，以符合您的佈置喜好。

俯視圖展示安裝在牆邊的雪櫃，雪櫃門鉸貼合無縫。

貼合無縫

LED 柔和燈的特寫，燈光均勻照亮整個雪櫃空間，而且不會刺眼。

LED 柔和燈

帶金屬裝飾的雪櫃內部視圖。

金屬裝飾

LinearCooling™

密封以讓蔬果持久保鮮

LinearCooling™ 能減少溫度波幅，鎖住味道並讓食物保鮮期長達 7 日1)

DoorCooling⁺ ™

提升冷藏速度同時均勻製冷

DoorCooling⁺ ™ 可以快速製冷，並均勻散佈到門的兩側。透過特殊氣流設計，這不僅能讓飲料更加冰凍2)而且無論食材放置在雪櫃的任何角落，都能保持新鮮。

可靈活調整溫度

FRESHConverter™ 可以針對肉類、魚類、蔬菜設定最適合的溫度。

特寫圖展示裝有蔬菜的 Fresh Converter，已在蔬果選項中選擇設定適合的溫度。

瞬間釋放冷風

快速製冷功能會快速釋放強勁冷風，可以瞬間降溫並保持新鮮度。

快速製冷功能會快速釋放強勁冷風，可以瞬間降溫並保持新鮮度。 不適用 特寫圖展示位於雪櫃最上方的快速製冷按鈕。

多重氣流助您輕鬆保持食物新鮮度

無霜冷凍透過各個角落的多重氣流來保持食物新鮮度。此功能亦可免除手動除霜。

高效節能 可靠耐用

LG 智能變頻壓縮機將能源效率提升至另一層次，同時帶來 10 年安心無憂保養。

* 產品圖像和影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。

 

1)LinearCooling™

-根據採用 LG 內部測試方法的 TÜV Rheinland 測試結果，該測試測量 LBD33BLM 保鮮格的平均峰間溫度波幅。並無負載及正常溫度設定。結果或因應實際使用情況而有所差異。

-基於 TÜV Rheinland 的測試結果，採用 LG 內部測試方法，測量 LGE LinearCooling™ 型號 LBD33BLM 保鮮格層架上的白菜重量減輕 5% 所需的時間。結果或因應實際使用情況而有所差異。

-僅限指定型號。

 

2)DoorCooling⁺ ™

-採用 LG 內部測試方法，比較 LGE 非 DoorCooling⁺ 型號 (GBB60NSZHE) 與 DoorCooling⁺ 型號 (GBB72NSDFN) 最上方的櫃門儲物籃從 24.8℃ 降至 8℃ 所需時間的 UL 測試結果。

* 當櫃門打開時，DoorCooling⁺ ™ 會停止運作。

常見問題

Q.

雙門雪櫃實用嗎？

A.

雙門雪櫃又稱為複合式雪櫃，可以提供獨立冷凍空間，方便您將冷凍食品分開存放。LG 複合式雪櫃有 70% 的空間是冷藏空間，上面的 30% 則是冷凍室，使您可以輕鬆取用較常用的雪櫃。

Q.

InstaView™ 雪櫃有何優點？

A.

LG 獨創的 InstaView™ 透視門技術，讓您無需打開雪櫃門亦可看到裡面的東西。只需在有色玻璃上輕敲兩下，雪櫃內部即會亮燈，讓您可查看裡面的物品。為什麼？ 這樣您就不必打開門而導致冷空氣流失；此功能有助雪櫃溫度穩定，讓食物保鮮更長時間，並有助於限制冷空氣流失後降溫所需的能源用量。這是一種簡單和有效的方式，讓您無需打開門即可查看 LG 雪櫃內的物品。

Q.

甚麼是無霜冷凍雪櫃？

A.

當水汽接觸到冰冷的冷卻管時就會立即結冰成霜。無霜雪櫃會使用計時器來定時開啟冷卻管周圍的加熱管，融化結霜並自動防止霜雪積聚。

Q.

我要如何調整 LG 雪櫃的溫度設定？

A.

使用雪櫃門上或雪櫃內的控制面板來設定冷藏室或冷凍室的理想溫度。在支援的型號上，您也可以使用智能手機上的 LG ThinQ™ 應用程式來遙距調整溫度設定。

Q.

購買雪櫃時要考慮什麼？

A.

首先是確認它是 LG 的產品。一旦您決定了最適合您的需求和居家環境的類型 (對門雪櫃、下置式或 上置式)，可尋找讓食物更持久保鮮的創新冷卻技術、方便的功能，例如無霜冷凍、水機及製冰機 (最好設有 UVnano™ 自動清潔功能)，或是摺疊層架。更別忘了查看能源效率和產品保養。

列印

主要規格

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    595 x 1860 x 676

  • 能源效益等級

    1

  • 壓縮機類型

    智能變頻壓縮機 (BLDC)

  • ThinQ (Wi-Fi)

所有規格

基本規格

  • 能源效益等級

    1

控制與顯示

  • 櫃門警報

  • 內部 LED 顯示器

  • 快速凍結

  • 快速製冷

尺寸與重量

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    595 x 1860 x 676

  • 產品重量（千克）

    92

  • 包裝重量（千克）

    99

功能

  • 機門送風+

  • InstaView

  • 清潔時間

  • 均勻冷藏

材質與飾面

  • 手柄類型

    橫袋

  • 門 (物料)

    玻璃

  • 飾面（櫃門）

    Beige

  • 扁平金屬風管 (Metal Fresh)

    R 金屬色

效能

  • 壓縮機類型

    智能變頻壓縮機 (BLDC)

  • 能源消耗 (kWh/Year)

    269

雪櫃冰格

  • 櫃門儲物籃_透明

    3

  • 冰箱燈

    頂部指示燈

  • 層架_強化玻璃

    2

  • Hygiene Fresh+

  • 蔬果盒

    是 (2)

  • 蔬果盒（蔬果保濕平衡）

  • （酒）瓶架

  • 層架_摺疊

智能科技

  • ThinQ (Wi-Fi)

  • 智能診斷

冰箱冰格

  • 抽屜_冰箱

    3 透明

製冰與出水系統

  • 自動製冰機

  • 製冰器_手動

    普通冰盤

  • 僅飲水器

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