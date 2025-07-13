349L InstaView™ 下置式冷凍型 雙門雪櫃

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反映生活品味
優質設計
無縫設計 完美貼合
LinearCooling™
密封以讓蔬果持久保鮮
無霜冷凍
均勻分佈的最佳溫度
更出色的能源效益
節能環保 配合生活方式
輕敲兩下 一目了然
在全新設計的 InstaView™ 透視門上輕敲兩下，無需打開雪櫃門亦可看到雪櫃內部。
為您締造簡潔時尚的廚房
雪櫃採用平開門和貼合櫥櫃的設計，安裝在牆面上可無縫融合，精心佈置您的簡約廚房。
內部美觀
將冷風鎖在 FoodCover 後。讓您的雪櫃從內到外都保持整齊簡潔。
機門靈活配合你的空間
雙向調節機門讓你可以自由調整機門開啟的方向，以符合您的佈置喜好。
密封以讓蔬果持久保鮮
LinearCooling™ 能減少溫度波幅，鎖住味道並讓食物保鮮期長達 7 日1)。
DoorCooling⁺ ™
提升冷藏速度同時均勻製冷
DoorCooling⁺ ™ 可以快速製冷，並均勻散佈到門的兩側。透過特殊氣流設計，這不僅能讓飲料更加冰凍2)而且無論食材放置在雪櫃的任何角落，都能保持新鮮。
可靈活調整溫度
FRESHConverter™ 可以針對肉類、魚類、蔬菜設定最適合的溫度。
特寫圖展示裝有蔬菜的 Fresh Converter，已在蔬果選項中選擇設定適合的溫度。
瞬間釋放冷風
快速製冷功能會快速釋放強勁冷風，可以瞬間降溫並保持新鮮度。
快速製冷功能會快速釋放強勁冷風，可以瞬間降溫並保持新鮮度。 不適用 特寫圖展示位於雪櫃最上方的快速製冷按鈕。
多重氣流助您輕鬆保持食物新鮮度
無霜冷凍透過各個角落的多重氣流來保持食物新鮮度。此功能亦可免除手動除霜。
高效節能 可靠耐用
LG 智能變頻壓縮機將能源效率提升至另一層次，同時帶來 10 年安心無憂保養。
* 產品圖像和影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
1)LinearCooling™
-根據採用 LG 內部測試方法的 TÜV Rheinland 測試結果，該測試測量 LBD33BLM 保鮮格的平均峰間溫度波幅。並無負載及正常溫度設定。結果或因應實際使用情況而有所差異。
-基於 TÜV Rheinland 的測試結果，採用 LG 內部測試方法，測量 LGE LinearCooling™ 型號 LBD33BLM 保鮮格層架上的白菜重量減輕 5% 所需的時間。結果或因應實際使用情況而有所差異。
-僅限指定型號。
2)DoorCooling⁺ ™
-採用 LG 內部測試方法，比較 LGE 非 DoorCooling⁺ 型號 (GBB60NSZHE) 與 DoorCooling⁺ 型號 (GBB72NSDFN) 最上方的櫃門儲物籃從 24.8℃ 降至 8℃ 所需時間的 UL 測試結果。
* 當櫃門打開時，DoorCooling⁺ ™ 會停止運作。
常見問題
雙門雪櫃實用嗎？
雙門雪櫃又稱為複合式雪櫃，可以提供獨立冷凍空間，方便您將冷凍食品分開存放。LG 複合式雪櫃有 70% 的空間是冷藏空間，上面的 30% 則是冷凍室，使您可以輕鬆取用較常用的雪櫃。
InstaView™ 雪櫃有何優點？
LG 獨創的 InstaView™ 透視門技術，讓您無需打開雪櫃門亦可看到裡面的東西。只需在有色玻璃上輕敲兩下，雪櫃內部即會亮燈，讓您可查看裡面的物品。為什麼？ 這樣您就不必打開門而導致冷空氣流失；此功能有助雪櫃溫度穩定，讓食物保鮮更長時間，並有助於限制冷空氣流失後降溫所需的能源用量。這是一種簡單和有效的方式，讓您無需打開門即可查看 LG 雪櫃內的物品。
甚麼是無霜冷凍雪櫃？
當水汽接觸到冰冷的冷卻管時就會立即結冰成霜。無霜雪櫃會使用計時器來定時開啟冷卻管周圍的加熱管，融化結霜並自動防止霜雪積聚。
我要如何調整 LG 雪櫃的溫度設定？
使用雪櫃門上或雪櫃內的控制面板來設定冷藏室或冷凍室的理想溫度。在支援的型號上，您也可以使用智能手機上的 LG ThinQ™ 應用程式來遙距調整溫度設定。
購買雪櫃時要考慮什麼？
首先是確認它是 LG 的產品。一旦您決定了最適合您的需求和居家環境的類型 (對門雪櫃、下置式或 上置式)，可尋找讓食物更持久保鮮的創新冷卻技術、方便的功能，例如無霜冷凍、水機及製冰機 (最好設有 UVnano™ 自動清潔功能)，或是摺疊層架。更別忘了查看能源效率和產品保養。
主要規格
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
595 x 1860 x 676
-
能源效益等級
1
-
壓縮機類型
智能變頻壓縮機 (BLDC)
-
ThinQ (Wi-Fi)
是
所有規格
基本規格
-
能源效益等級
1
控制與顯示
-
櫃門警報
是
-
內部 LED 顯示器
有
-
快速凍結
是
-
快速製冷
是
尺寸與重量
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
595 x 1860 x 676
-
產品重量（千克）
92
-
包裝重量（千克）
99
功能
-
機門送風+
是
-
InstaView
是
-
清潔時間
否
-
均勻冷藏
是
材質與飾面
-
手柄類型
橫袋
-
門 (物料)
玻璃
-
飾面（櫃門）
Beige
-
扁平金屬風管 (Metal Fresh)
R 金屬色
效能
-
壓縮機類型
智能變頻壓縮機 (BLDC)
-
能源消耗 (kWh/Year)
269
雪櫃冰格
-
櫃門儲物籃_透明
3
-
冰箱燈
頂部指示燈
-
層架_強化玻璃
2
-
Hygiene Fresh+
否
-
蔬果盒
是 (2)
-
蔬果盒（蔬果保濕平衡）
否
-
（酒）瓶架
否
-
層架_摺疊
否
智能科技
-
ThinQ (Wi-Fi)
是
-
智能診斷
是
冰箱冰格
-
抽屜_冰箱
3 透明
製冰與出水系統
-
自動製冰機
否
-
製冰器_手動
普通冰盤
-
僅飲水器
否