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458L InstaView Door-in-Door™ 雪櫃
InstaView Door-in-Door™
*採用 LG 內部測試方法，測量 LGE 型號下置式冷凍櫃 GBB72NSDFN(±0.5℃)、法式多門雪櫃 GF-L570PL(±0.5℃)、對門式雪櫃 J811NS35(±0.5℃)、上置式冷凍櫃 B607S(±0.5℃) 與上置式冷凍櫃 B606S(±1.0℃) 之間平均峰間溫度波動的 UL 測試結果。
*並無負載及正常溫度設定。結果可能因應實際使用情況而異。
*10年壓縮機保養服務 - 此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。
*LG ThinQ™ 應用程式適用於 Android 4.1.2 (JellyBean) 或更新版本或 iOS 8 或更新版本的兼容智能手機。需要手機及家居 Wi-Fi 數據連接。
*產品圖片可能有別於實際產品。
*模擬影片以便理解，實際產品或因個別地區而有所不同。
總結
主要規格
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
835 x 1787 x 734
-
壓縮機類型
線性變頻式壓縮機
-
InstaView
有
-
Door-in-Door 透視門設計
有
所有規格
控制與顯示
-
櫃門警報
支援
-
快速凍結
有
尺寸與重量
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
835 x 1787 x 734
-
產品重量（千克）
115
功能
-
機門送風+
有
-
Door-in-Door 透視門設計
有
-
InstaView
有
材質與飾面
-
手柄類型
隱藏式手柄
效能
-
壓縮機類型
線性變頻式壓縮機
雪櫃冰格
-
層架_強化玻璃
是
-
Hygiene Fresh+
Hygiene Fresh+™
-
蔬果盒
2
-
層架_摺疊
1
冰箱冰格
-
冷凍室燈光
LED
-
抽屜_冰箱
6