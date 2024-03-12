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458L InstaView Door-in-Door™ 雪櫃

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458L InstaView Door-in-Door™ 雪櫃

F521MC78

458L InstaView Door-in-Door™ 雪櫃

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正面 LG F521MC78

LG Premium 皇牌產品: 尊享購物禮遇

於 LG 網上商店購買可享一站式免費送貨及安裝服務，更提供12 個月分期及免費售前評估。

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LG InstaView Door-in-Door™ 雪櫃

輕輕兩敲 一目了然

InstaView Door-in-Door™

具有光滑玻璃鏡面，只需於鏡面快速輕敲兩下，鏡面便會變透明，雪櫃內放置的食物即時一目了然，無需打開雪櫃門，從而減少冷氣流失，讓食物有更佳的保鮮效果。

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LINEAR Cooling™ 全天侯均勻冷藏食物

控制溫度波幅在 ±0.5℃ 之間，時刻保持平均溫度，更有效保鮮。

*採用 LG 內部測試方法，測量 LGE 型號下置式冷凍櫃 GBB72NSDFN(±0.5℃)、法式多門雪櫃 GF-L570PL(±0.5℃)、對門式雪櫃 J811NS35(±0.5℃)、上置式冷凍櫃 B607S(±0.5℃) 與上置式冷凍櫃 B606S(±1.0℃) 之間平均峰間溫度波動的 UL 測試結果。
*並無負載及正常溫度設定。結果可能因應實際使用情況而異。

Door Cooling+™ 機門送風1

Door Cooling ™ 機門送風

雪櫃前方位置設出風口有助維持溫度水平，雪櫃中任何位置都可確保食物保鮮。製冷速度亦比傳統的製冷系統快。

Hygiene FRESH ®
5 層過濾

空氣淨化器除菌功效高達 99.999%，同時能去除雪櫃中的異味，於份外潔淨的狀況下保鮮食物。

*經 Intertek ISO 27447 測試

輕鬆貯藏大型及高身物品

摺疊架可供放置大小不同的食物，高身及大型物件都能容納得到。
變頻線性壓縮機

慳電達 32%
耐用長達 20 年

LG 的線性變頻壓縮機
徹底改變了傳統雪櫃的結構，令雪櫃更持久耐用，溫度控制更精準，節能更提升達 32%，讓食物保鮮更久。，可保證產品更加可靠耐用。

*10年壓縮機保養服務 - 此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。

遙距控制雪櫃
LG ThinQ™

遙距控制雪櫃

透過 LG ThinQ™ 應用程式，即可遙距調整溫度，讓雪櫃為迎接您新購的食物做好準備。

*LG ThinQ™ 應用程式適用於 Android 4.1.2 (JellyBean) 或更新版本或 iOS 8 或更新版本的兼容智能手機。需要手機及家居 Wi-Fi 數據連接。
*產品圖片可能有別於實際產品。
*模擬影片以便理解，實際產品或因個別地區而有所不同。

DWDDSA

設計精巧 美觀而實用

LG 會員招募

LG 會員招募 詳情

總結

列印
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
835 x 1787 x 734
壓縮機類型
線性變頻式壓縮機
淨容量
458L

主要規格

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    835 x 1787 x 734

  • 壓縮機類型

    線性變頻式壓縮機

  • InstaView

  • Door-in-Door 透視門設計

所有規格

控制與顯示

  • 櫃門警報

    支援

  • 快速凍結

尺寸與重量

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    835 x 1787 x 734

  • 產品重量（千克）

    115

功能

  • 機門送風+

  • Door-in-Door 透視門設計

  • InstaView

材質與飾面

  • 手柄類型

    隱藏式手柄

效能

  • 壓縮機類型

    線性變頻式壓縮機

雪櫃冰格

  • 層架_強化玻璃

  • Hygiene Fresh+

    Hygiene Fresh+™

  • 蔬果盒

    2

  • 層架_摺疊

    1

冰箱冰格

  • 冷凍室燈光

    LED

  • 抽屜_冰箱

    6

網上購買/零售商

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