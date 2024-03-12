We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
422L InstaView Door-in-Door™ 雪櫃
嶄新設計，新穎創意
現代平開門設計
廚房的現代化升級
InstaView™ 黑玻璃透視門
輕輕兩敲 一目了然
UVnano™
隨時享用潔淨水
LG ThinQ™
隨時隨地保持連接
平開門設計，營造現代風格
為您的廚房重新定義當代優雅
平開門和嵌入式手柄，輕鬆為廚房增添現代感與優雅氣質。
現代廚房內部，配備 InstaView 雪櫃。
輕鬆取用
輕輕兩敲，一目了然
在全新設計的 InstaView™ 黑玻璃透視門上輕輕兩敲，無需打開雪櫃門亦可看到雪櫃內部。
輕鬆取用，保持新鮮
Door-in-Door™ 門中門設計可讓您輕鬆取用食物，而 ColdSaver™ 面板可阻隔冷空氣流失。
InstaView 黑玻璃透視門雪櫃的正視圖。雪櫃的 Door-in-Door™ 門中門打開。小屏幕說明隱藏的開門按鈕在什麼位置。
足夠的冰
輕鬆冷凍和自動儲冰，節省時間和精力。
*如果您手動將水放入水箱中，則會自動製冰。
飲水機
更近地補充水分
直接從冰箱門出冷水，使用飲水機補充水分。
衛生護理
品嚐純淨清水
紫外線技術可消除 *99.99% 細菌，讓您都能享用純淨清水。
*UVnano (功能名稱︰Self Care) 由 TÜV Rheinland 進行實驗室測試評估，採用內部測試方法，測量蒸餾水樣本，在一般家庭在使用 24 小時，及每小時於產品的 UV LED 下照射 10 分鐘後，當中的大腸桿菌、金黃葡萄球菌和銅綠假牙桿菌的細菌量的減少。實際結果或因應環境條件和使用情況而有所差異。本產品無法治療空氣固化的健康相關狀況，亦不能保證經過濾後的水不含影響使用者健康的微生物微粒等污染物。
*UVnano 是 UV (紫外線) 與納米 nanometer (長度單位) 的複合詞。
長效保鮮
保留食物的自然鮮味
全新高級對門雪櫃的升級冷卻技術可讓您的材料保持最佳新鮮度。
圖像的上半部分是在收割田裡的生菜。圖像的下半部分是圓碟上的新鮮沙律。這兩幅圖中的蔬菜自然連接在一起，猶如是同一幅圖像。
保持食品鮮度長達 7 日**
LINEARCooling™ 能將溫度波幅保持在 ±0.5℃內***。
在新鮮蔬菜前面有一個圖表。
提升冷藏速度同時均勻製冷
DoorCooling+™ 出風口設於雪櫃前方，令飲品更冷、食品更保鮮。
裝滿食材的雪櫃下方、兩側和整體都標有藍色箭咀 (代表冷)。
無異味、自然清新
Hygiene Fresh+ 使用碳過濾系統，去除雪櫃內部的異味，保持乾淨、清新。
突出顯示 Hygiene Fresh+，代表臭味的灰色箭咀被吸進 Hygiene Fresh+，並散發出乾淨的冷空氣。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所差異。
*根據採用 LG 內部測試方法的 UL 測試，測量 LGE Linear Cooling™ 型號保鮮格層架上的白菜重量減輕 5% 所需的時間。僅限指定型號。結果或因應實際使用情況而有所差異。
***基於 UL 的測試結果，採用 LG 內部測試方法，測量出廠溫度設定在無負載條件下，保鮮格的平均峰間溫度波幅。僅限指定型號。結果或因應實際使用情況而有所差異。
Wi-Fi 連接
體驗智能生活：與 LG ThinQ™ 保持連接
使用 LG ThinQ™ 應用程式，可隨時隨地輕鬆管理您的雪櫃和接收最新提示通知。
有一部雪櫃和一部手機。
將雪櫃連接至智能手機
LG ThinQ™ 應用程式可讓您監控智能雪櫃，只要輕輕一按，就能啟動「急速冷凍」功能。
右方圖像顯示一位提著購物籃的女士正看著手機。左方圖像顯示雪櫃正視圖。圖像中間有一個圖示，顯示手機與雪櫃之間的連接。
隨時隨地輕鬆控制雪櫃
忘記關上雪櫃門嗎？不用擔心。LG ThinQ™ 應用程式會向你的手機發送通知，以作提示。
左方圖像顯示一位女士正看著智能手機。右方圖像顯示雪櫃門開著。兩幅圖像的前景是手機屏幕，顯示 LG ThinQ 應用程式通知和手機上方的 Wi-Fi 圖示。
雪櫃更智能
Smart Learner 會學習您的使用模式，針對製冷、能源使用及冰塊使用的情況作出最佳設定。雪櫃會在高用量時段提前兩小時進行降溫，避免浪費能源。在靜止或低用量期間，雪櫃會透過限制壓縮機運作來減少浪費能源。
左方圖像顯示白天一對情侶在打開的雪櫃前拿著杯子。雪櫃只有一邊打開，藍色的冷空氣從雪櫃流出。圖像下方有溫度計的圖示，代表冷空氣。右方圖像顯示漆黑夜晚廚房裡的雪櫃。圖像下方是一個電子圖示，代表節省能源。
*ThinQ 功能或因產品和地區而有所差異。請向您的當地零售商或 LG 查詢服務供應情況。
快速冷卻，節省能源
LG Inverter Linear Compressor™ 可有效且快速地維持理想溫度，並提供 10 年壓縮機零件保養。
*Inverter Linear Compressor™：Inverter Linear Compressor™ 線性變頻壓縮機可透過獨有的直接傳輸機制，精準控制壓縮機零件的速度與距離。而且由於組件簡單，摩擦點較少，可減少磨損，在運轉過程中消耗較少能源，令雪櫃更耐用、更安靜。與配備 LG 傳統往復式壓縮機的雪櫃相比。基於 VDE 測試，比較 LGE 型號 GBB530NSCXE 與 GBB530NSQWB 的能源消耗與噪音等級。
功能性設計兼具高級質感
常見問題
InstaView™ 雪櫃有何優點？
LG 獨創的 InstaView™ 透視門技術，讓您無需打開雪櫃門亦可看到裡面的東西。只需在有色玻璃上輕輕兩敲，雪櫃內部即會亮燈，讓您可查看裡面的物品。因此可以防止冷空氣流失，保持雪櫃溫度穩定，並節省能源，讓食物更長久保鮮。
Door-in-Door™ 雪櫃有何優點？
LG 的 Door-in-Door™ 門中門系統可讓您即時取用日常必需品，而無需打開整個雪櫃門。將牛奶、果汁、牛油、水果和乳酪等常品飲料和零食存放於容易拿取的層格內的設計，可減少冷空氣流失，從而降低 LG 智能雪櫃的能源使用。
什麼是 LG LinearCooling™？
LinearCooling™ 技術透過小心調節冷空氣的輸出，將雪櫃溫度波幅維持在 ±0.5℃ 以內，防止食物水分流失，讓食物更長久保鮮。
什麼是 LG DoorCooling+™？
DoorCooling+™ 技術透過雪櫃前方的出風口，將強勁冷空氣輸送給儲存在門內的食物，有助令雪櫃門內存放的所有食物保持低溫和新鮮度。
我要如何調整 LG 雪櫃的溫度設定？
可使用雪櫃門上或雪櫃內的控制面板來設定或調整冷藏室或冷凍室的溫度。亦可透過您智能手機上的 LG ThinQ™ 應用程式來遙距設定支援型號雪櫃的溫度。
購買雪櫃時要考慮什麼？
LG 提供多款時尚、節能且具備多種智能功能的雪櫃。從寬敞的對門式、 InstaView™ Door-in-Door™ 、纖薄法式對門型號，到上 / 下置式冷凍型雙門型號，LG 為每個家庭提供理想雪櫃。如果您是由零開始設計，那麼很容易就能將您夢寐以求的設備整合到廚房中；而如果您需按現有空間來放置設備，則可能會發現空間大小對您的選擇有較大影響。當您決定好最適合您生活方式的雪櫃後，請考慮儲藏空間、可讓食物更持久保鮮的創新冷卻技術、方便的功能，例如完全無霜冷凍、UVnano 自動清潔水機及製冰機、摺疊層架和 FRESHBalancer™ 系統。更別忘了查看能源效率和產品保養。
我需要多大的雪櫃？
這取決於您的生活方式，但一般來說：容量在 223L 至 399L 的較小型雪櫃通常足夠 1-2 人的小型家庭使用；容量在 400L 至 450L 之間的中型雪櫃較適合 3-4 人家庭；至於人數更多的家庭，我們建議選擇 500L 以上的 LG 對門雪櫃，可提供超闊空間、存放托盤或拼盤等物品。LG 提供各式各樣由小到大的雪櫃，滿足各個家庭的需要， 希望每個客戶都能找到最適合自己的雪櫃。
主要規格
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
835 x 1787 x 730
-
壓縮機類型
智能變頻壓縮機 (BLDC)
-
InstaView
是
-
Door-in-Door 透視門設計
InstaView Door-in-Door（有色玻璃）
所有規格
基本規格
-
能源效益等級
2
控制與顯示
-
櫃門警報
是
-
內部 LED 顯示器
有
-
快速凍結
是
尺寸與重量
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
835 x 1787 x 730
-
產品重量（千克）
138
-
包裝重量（千克）
148
功能
-
機門送風+
是
-
Door-in-Door 透視門設計
InstaView Door-in-Door（有色玻璃）
-
InstaView
是
-
均勻冷藏
是
材質與飾面
-
手柄類型
否
-
門 (物料)
PCM
-
飾面（櫃門）
霧黑色
-
扁平金屬風管 (Metal Fresh)
R 金屬色
效能
-
壓縮機類型
智能變頻壓縮機 (BLDC)
-
能源消耗 (kWh/Year)
450
雪櫃冰格
-
櫃門儲物籃_透明
5
-
冰箱燈
頂部指示燈
-
層架_強化玻璃
3
-
Hygiene Fresh+
是
-
蔬果盒
是 (2)
-
層架_摺疊
有
智能科技
-
ThinQ (Wi-Fi)
是
-
智能診斷
是
冰箱冰格
-
櫃門儲物籃_透明
否
-
冷凍室燈光
頂部指示燈
-
層架_強化玻璃
否
-
抽屜_冰箱
6 / 2 件（透明）
製冰與出水系統
-
自動製冰機
是（纖巧 Spaceplus）
-
製冰器_手動
否
-
製冰與水機
方塊冰及碎冰
-
管道
不需要管道