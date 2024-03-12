422L InstaView Door-in-Door™ 雪櫃

*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所差異。

*根據採用 LG 內部測試方法的 UL 測試，測量 LGE Linear Cooling™ 型號保鮮格層架上的白菜重量減輕 5% 所需的時間。僅限指定型號。結果或因應實際使用情況而有所差異。

***基於 UL 的測試結果，採用 LG 內部測試方法，測量出廠溫度設定在無負載條件下，保鮮格的平均峰間溫度波幅。僅限指定型號。結果或因應實際使用情況而有所差異。