658L 智能變頻式壓縮機 對門式雪櫃

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為甚麼 LG 雪櫃深受喜愛？
口袋把手設計
專為家居優雅設計
Smart Inverter™
性能卓越 持久耐用
口袋把手設計
精緻的觸感
簡潔線條和隱藏鉸鏈使這款雪櫃成為廚房內最時尚的裝飾，使整體風格更形出眾。口袋把手經全新設計，現在更易於抓握，並且在現代家居中更加美觀。
有一個場景展示產品安裝在廚房中，而右側則是把手部分的特寫鏡頭。
*以上圖片僅供參考，或與實際產品有所不同。
長效保鮮
密封以讓蔬果持久保鮮
LG 的恆溫控制和冷凍技術可延長食物的保鮮時間，讓您享受新鮮美食。
影像的上半部分是在收割田裡的生菜。影像的下半部分是圓碟上的新鮮沙律。這兩幅圖中的蔬菜自然連接在一起，猶如是同一幅影像。
保持食品鮮度長達 7 日
LinearCooling™ 能將溫度波幅保持在 ±0.5℃內。
各種蔬菜上方有一個圖表。此圖表展示了溫度，當中沒有任何偏差，表明 LG Linear Cooling 能夠降低雪櫃內的溫差。
從不同角度製冷：更為清涼、快速、新鮮
Multi-Air-Flow 系統從不同角度向食物周圍吹送冷空氣，確保冷卻性能最佳，讓食物保持新鮮冰凍。
裝滿食材的雪櫃下方、兩側和整體都標有藍色箭咀 (代表冷)。
*根據採用 LG 內部測試方法的 UL 測試，測量 LGE Linear Cooling™ 型號保鮮格層架上的白菜重量減輕 5% 所需的時間。
*影像僅供參考，實際外觀或有所不同。
智能組織
靈活新鮮
靈活組織不同食物，將它們分隔在不同儲存區域，以最佳溫度保持新鮮。
智能變頻式壓縮機 Smart Inverter Compressor™
節能耐用
LG 智能變頻式壓縮機能夠智能地偵測冰箱內部的冷卻需求，並根據需求調整運轉速度，確保只使用必要能量，為您帶來理想效率。不多不少，恰到好處。
雪櫃安裝在廚房牆壁上，有一個圖表顯示使用智能變頻式壓縮機後，能源消耗隨之減少。
'*根據 KTL 的測試結果,比較 LGE 型號 R-B601GM (LG 傳統往復式壓縮機) 與 R-B602GCWP (智能變頻式壓縮機) 兩者的 KS C ISO 15502 能源消耗。結果或因應實際使用情況而有所差異。
高效節能 可靠耐用
LG 智能變頻式壓縮機將能源效率提升至另一層次，節省更多，同時帶來 10 年安心無憂保養。
*智能變頻式壓縮機享有 10 年保養 (僅限零件)。
常見問題
我要如何調整 LG 雪櫃的溫度設定？
可使用雪櫃門上或雪櫃內的控制面板來設定或調整冷藏室或冷凍室的溫度。亦可透過您智能手機上的 LG ThinQ™ 應用程式來遙距設定支援型號雪櫃的溫度。
購買雪櫃時要考慮什麼？
LG 提供多款時尚、節能且具備多種智能功能的雪櫃。從寬敞的對門式型號，到上 / 下置式冷凍型雙門型號，LG 為每個家庭提供理想雪櫃。如果您是由零開始設計，那麼很容易就能將您夢寐以求的設備整合到廚房中；而如果您需按現有空間來放置設備，則可能會發現空間大小對您的選擇有較大影響。當您決定好最適合您生活方式的雪櫃後，請考慮儲藏空間、可讓食物更持久保鮮的創新冷卻技術、方便的功能，例如完全無霜冷凍、摺疊層架和 FRESHBalancer™ 系統。更別忘了查看能源效率和產品保養。
我需要多大的雪櫃？
這取決於您的生活方式，但一般來說：容量在 223L 至 399L 的較小型雪櫃通常足夠 1-2 人的小型家庭使用；容量在 400L 至 450L 之間的中型雪櫃較適合 3-4 人家庭；至於人數更多的家庭，我們建議選擇 500L 以上的 LG 對門雪櫃，可提供超闊空間、存放托盤或拼盤等物品。LG 提供各式各樣由小到大的雪櫃，滿足各個家庭的需要， 希望每個客戶都能找到最適合自己的雪櫃。
主要規格
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
913 x 1790 x 735
-
壓縮機類型
智能變頻壓縮機 (BLDC)
-
InstaView
否
-
Door-in-Door 透視門設計
否
所有規格
基本規格
-
能源效益等級
1
控制與顯示
-
櫃門警報
是
-
內部 LED 顯示器
有
-
快速凍結
是
尺寸與重量
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
913 x 1790 x 735
-
產品重量（千克）
101
-
包裝重量（千克）
111
功能
-
機門送風+
否
-
Door-in-Door 透視門設計
否
-
InstaView
否
-
清潔時間
否
-
均勻冷藏
是
材質與飾面
-
手柄類型
袋（金屬保護層）
-
門 (物料)
VCM
-
飾面（櫃門）
霧黑色
-
扁平金屬風管 (Metal Fresh)
白色（内部）
效能
-
壓縮機類型
智能變頻壓縮機 (BLDC)
-
能源消耗 (kWh/Year)
420
雪櫃冰格
-
櫃門儲物籃_透明
4
-
冰箱燈
頂部指示燈
-
層架_強化玻璃
3
-
Hygiene Fresh+
否
-
櫃門儲物籃_多用途箱／零食區
否
-
蔬果盒
是 (2)
智能科技
-
ThinQ (Wi-Fi)
否
-
智能診斷
是
冰箱冰格
-
櫃門儲物籃_透明
4
-
冷凍室燈光
頂部指示燈
-
層架_強化玻璃
4
-
抽屜_冰箱
1 透明
製冰與出水系統
-
自動製冰機
否
-
製冰器_手動
否
-
製冰與水機
否
-
僅飲水器
否
LG 為您精選
-
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