658L 智能變頻式壓縮機 對門式雪櫃

LG 提供多款時尚、節能且具備多種智能功能的雪櫃。從寬敞的對門式型號，到上 / 下置式冷凍型雙門型號，LG 為每個家庭提供理想雪櫃。如果您是由零開始設計，那麼很容易就能將您夢寐以求的設備整合到廚房中；而如果您需按現有空間來放置設備，則可能會發現空間大小對您的選擇有較大影響。當您決定好最適合您生活方式的雪櫃後，請考慮儲藏空間、可讓食物更持久保鮮的創新冷卻技術、方便的功能，例如完全無霜冷凍、摺疊層架和 FRESHBalancer™ 系統。更別忘了查看能源效率和產品保養。