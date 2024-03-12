335L 上置式智能變頻壓縮機 雙門雪櫃 B333G13

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
優質設計，物料耐用
耐用的黑色玻璃面板易於清潔，為廚房增添高級感。
Fresh 0 Zone
節省解凍時間
特殊的抽屜讓您更好地保存肉類和魚類等食物，避免結霜和無需除霜。
*Fresh 0 Zone 使食物保持在比其他隔間更低的溫度。
*溫度可能會因設定、食物狀況和家庭使用環境而有所不同。
活動式製冰器
冷凍空間更大
無論何時需要騰出冷凍空間，您都可以輕鬆移動及取出冰托盤。
*只為壓縮機零件提供 10 年保養。除壓縮機以外，可能會收取其他費用 (人工、其他零件等)。
*以上圖片僅供參考，或與實際產品有所不同。
1)LinearCoolingTM
-根據採用 LG 內部測試方法的 TÜV 測試結果，該測試測量 LGE LinearCoolingTM 型號保鮮格層架上的白菜重量減輕 5% 所需的時間。
-結果或因應實際使用情況而有所差異。
-僅限指定型號。
2)DoorCooling+ TM
-根據採用 LG 內部測試方法的 TÜV Rheinland 測試結果，該測試比較放置在 DoorCooling+ TM 與非 DoorCooling+ TM 型號頂部門箱內的水容器溫度下降所需時間。
-僅限指定型號。
-當櫃門打開時，DoorCooling+ TM 會暫停運作。
主要規格
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
600 x 1720 x 710
-
能源效益等級
1
-
壓縮機類型
智能變頻壓縮機 (BLDC)
所有規格
基本規格
-
能源效益等級
1
控制與顯示
-
櫃門警報
是
-
快速凍結
否
-
快速製冷
否
-
手動控制
旋鈕撥盤
尺寸與重量
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
600 x 1720 x 710
-
產品重量（千克）
65
-
包裝重量（千克）
70
功能
-
機門送風+
是
-
Door-in-Door 透視門設計
否
-
均勻冷藏
是
材質與飾面
-
手柄類型
橫袋
-
門 (物料)
玻璃
-
飾面（櫃門）
黑色玻璃
效能
-
壓縮機類型
智能變頻壓縮機 (BLDC)
-
能源消耗 (kWh/Year)
210
雪櫃冰格
-
櫃門儲物籃_透明
3
-
冰箱燈
頂部指示燈
-
層架_強化玻璃
2
-
Hygiene Fresh+
否
-
蔬果盒
是 (1)
-
Hygiene Fresh
否
智能科技
-
ThinQ (Wi-Fi)
否
-
智能診斷
是
冰箱冰格
-
櫃門儲物籃_透明
2
-
層架_強化玻璃
1
製冰與出水系統
-
自動製冰機
否
-
製冰器_手動
1 手柄 2 托盤
-
僅飲水器
否