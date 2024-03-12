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條款及細則
1. 於此優惠中，連同一次性 5% LG 會員折扣，可享高達 15% 建議零售價折扣。條件如下：
- 於自選組合購買 2 件產品享 95 折
- 於自選組合購買 3 件產品享 9 折
上述優惠可與 LG.com/hk 5% 會員折扣同時使用。折扣適用於所有在 LG.com/hk 購物的會員。此優惠不能與何其他優惠 / 優惠券一起同時使用。
2. 優惠連同 LG.com/hk 會員折扣 ( 5% ) 將自動從結帳時的總金額中扣除。
3. 優惠不可轉讓、不可兌換現金或其他貨品，亦不適用於之前所成立下的訂單。
4. LG 香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：
- 更改、取消或補充推廣活動或此條款及細則；
- 以類似價值的物品轉換或代替禮品；及/或
- 取消、結束或中止推廣活動。
5. 有效推廣日期以最近更新版本為準。
6. LG 電子香港有限公司保留此推廣優惠之所有相關事項的最終決定權，如有任何修改，恕不另行通知。
7. 本條款及細則將受香港特別行政區管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。
8. 如本條款及細則的中、英文版本有任何歧異。
最後更新日期：2023 年 01 月 16 日