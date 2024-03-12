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UltraGear 遊戲喇叭 GP9
紅點設計大獎
UltraGear 遊戲喇叭 GP9
5 種前所未有的全新遊戲體驗
為影院級遊戲音效做好準備
內置 Hi-Fi Quad DAC
再現精確音效
從右側對角呈現的遊戲揚聲器的視線水平視圖
第一人稱射擊 (FPS) 遊戲和即時戰略 (RTS) 遊戲類型最佳化
*此功能只能透過 XBOOM 應用程式使用。
使用 DTS Headphone:X® 將您的耳機升級
黑色桌子上放置了一個遊戲喇叭，後面放置了一個耳機，DTS 標誌位於圖像底部中心。
了解更多
耳機的終極音頻解決方案
附上《賽車計劃 2》的 DTS 影片。一張螢幕截圖，上面呈現從賽車手的視角看到的視圖，賽車手坐在賽道上的賽車，圖像右下角有一個 DTS 標誌。
無需耳機即可清晰溝通
回音消除功能讓您的聲音響亮清晰
圖像頂部有兩個文字框，顯示「降低環境噪音」和「回音消除 (降低遊戲內聲音)」。 一張紫色的圖表，顯示「環境噪音，遊戲內聲音」。圖表的範圍很廣，表示噪音很大。下面有一個白色的「用戶聲音」圖表。一開始，圖表非常平坦，但圖表的後半部分很寬，表示有人開始說話。圖像的右側顯示將左側兩個圖表結合起來的現象，表示一旦用戶開始講話，周圍的噪音都變得更安靜，聲音也被擴大。
為您的遊戲基地提供 16.7M RGB 燈光
可與遊戲顯示器統一設置
遊戲顯示器和遊戲喇叭的頂視圖，遊戲揚聲器完美放置在 V 形顯示器支架
*以下影響者由 LG Electronics 贊助並免費提供產品。
改造遊戲基地音效
*對於特定的遊戲主機裝置，您可能需要使用 HDMI 轉光纖轉換器將遊戲主機裝置連接起來。或者您可能需要透過 HDMI 將遊戲主機連接到電視，然後透過光纖輸出連接埠連接到 GP9。
*電池可連續使用多達 5 小時遊戲時間。
善用應用程式，盡情享受您的 UltraGear 遊戲喇叭
UltraGear 應用程式畫面在兩部呈 V 字形的手機螢幕上開啟。
所有規格
基本資料
-
尺吋 (闊 x 高 x 深) mm
376 x 86 x 108
-
淨重
1.5kg
-
總重量
2.26kg
-
顯示
LED 指示燈
-
電池類型
鋰離子電池
-
電池容量
2600mAh
-
充電時間 (小時)
3.5
音效
-
聲道
2ch
聲音
-
聲道
2ch
音效
-
輸出
20W
聲音
-
輸出
20W
音效
-
高清音訊 (有線)
支援
聲音
-
高清音訊 (有線)
支援
音效
-
低音單元
2 吋 x 2ea
聲音
-
低音單元
2 吋 x 2ea
音效
-
高音單元
20mm x 2ea
聲音
-
高音單元
20mm x 2ea
音效
-
被動輻射器
有
聲音
-
被動輻射器
有
音效
-
阻抗
4ohm
聲音
-
阻抗
4ohm
音效
-
FPS
支援
-
RTS
支援
-
標準
支援
-
聲音增強
支援
-
影院
支援
-
DTS Headphone:X
支援
-
自訂EQ
支援
連接性
-
藍牙
有
-
Headphone out (3.5mm, 4 pole)
有
-
AUX out (3.5mm)
有
-
PC In
USB Type-C
-
Optical in
有
方使性
-
多點連接
支援 (2個裝置)
-
Bluetooth 應用程式
Android / iOS / PC
-
語音控制
Google Assistant / Siri
-
電池指示燈
有
-
內置咪高峰
有
-
免提接聽
支援
-
模拟控制界面
支援
-
Upgrade Manager (FOTA)
支援
-
燈光
支援
音訊格式
-
SBC
支援
-
AAC
支援
-
Dobly Audio
支援
電源
-
開機模式耗電量 (充電)
15W
-
待機模式耗電量
0.5W ↓
配件
-
簡單用家手冊
有
-
保養卡
有
-
AC 變壓器
有
-
USB Type-C 連接線
有
-
鐵氧體磁芯
有