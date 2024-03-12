UltraGear 遊戲喇叭 GP9

圖像頂部有兩個文字框，顯示「降低環境噪音」和「回音消除 (降低遊戲內聲音)」。 一張紫色的圖表，顯示「環境噪音，遊戲內聲音」。圖表的範圍很廣，表示噪音很大。下面有一個白色的「用戶聲音」圖表。一開始，圖表非常平坦，但圖表的後半部分很寬，表示有人開始說話。圖像的右側顯示將左側兩個圖表結合起來的現象，表示一旦用戶開始講話，周圍的噪音都變得更安靜，聲音也被擴大。