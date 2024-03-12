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UltraGear 遊戲喇叭 GP9

功能

圖庫

規格

評論

支援

UltraGear 遊戲喇叭 GP9

GP9

UltraGear 遊戲喇叭 GP9

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從略高角度呈現的 GP9 的正視圖

在黑暗中的 GP9 正視圖，突出顯示中心部分。底部列出 ESS ES9038PRO、Hi-Res AUDIO、Dolby Audio 和 DTS 的標誌。

極致遊戲音效裝備就在這裡

紅點設計大獎獎項介紹及其標誌

紅點設計大獎

UltraGear 遊戲喇叭 GP9

5 種前所未有的全新遊戲體驗

出於設計目的，副本上方黑色區域寫有數字「01」，下方有白色區域

全新層次的遊戲音效

為影院級遊戲音效做好準備

*模擬音頻以實現戲劇效果。

出於設計目的，在白色區域和黑色區域之間添加對角線

ES9039PRO quad dac 呈現於黑色背景中，配以藍色霓虹燈電路線

領先業界的 Hi-Fi Quad DAC

內置 Hi-Fi Quad DAC
再現精確音效

ES9038 Pro DAC (數位類比轉換器) 為 LG UltraGear 遊戲喇叭帶來領先業界的性能。32-bit Quad DAC 具有 132 dB DNR，專為專業音頻設備而設，提供符合業界標準的高清音效。配備多種連接選項，您可以透過 AUX 連接線將喇叭連接到其他 Hi-Fi 裝置，提升聲音效果。

從右側對角呈現的遊戲揚聲器的視線水平視圖

*AUX 連接線的連接性或因 Hi-Fi 裝置而有所差異。
Hi-Res AUDIO 標誌圖像

高清音效

LG UltraGear 遊戲喇叭專為提供準確、逼真的遊戲體驗而設。它能夠提供具有更高取樣率的高清音效，從而在您的遊戲過程中再現更豐富、更完整的類比原音。
遊戲喇叭的左側對角視圖，有一輛賽車從後面駛過。

讓 3D 遊戲音效環繞著您

3D 遊戲音效是 LG 的專有技術，可根據遊戲類型定制遊戲音效。LG UltraGear 遊戲喇叭透過使用特殊的 HRTF (頭部相關傳輸函數) 運算技術，創造出通常只有在使用耳機時才能體驗到的環迴音效。
人頭形狀被紫色圓頂形狀效果包圍。

HRTF 運算技術使聲音定位更加真實

LG 的 3D 遊戲音效技術是利用 HRTF (頭部相關傳輸函數) 資料庫開發的。它將為您提供虛擬環迴立體音效體驗，使聲音的位置、方向和所有細節都更加真實，更無需戴上耳機。

第一人稱射擊 (FPS) 遊戲和即時戰略 (RTS) 遊戲類型最佳化

LG 開發了一項新技術，可以根據您正在玩的相應遊戲類型定制遊戲音效。您現在可以在第一人稱射擊 (FPS) 遊戲中精確地找到您的敵人和盟友，或者在即時戰略 (RTS) 遊戲和其他遊戲類型中獲得更深層次的真實感，全情投入到遊戲的世界中。
對角方向放置了一個遊戲喇叭，泛黃色燈光，喇叭下方呈現第一人稱射擊 (FPS) 遊戲場景。

虛擬環迴立體音效精準確定敵人位置

第一人稱射擊 (FPS) 遊戲模式透過虛擬環迴立體音效將遊戲聲效升級。這種全新層次的環迴體驗使您能夠準確找到您的敵人和盟友的位置，以及他們從哪個方向接近您進行攻擊，無論是左邊還是右邊。
對角方向放置了一個遊戲喇叭，泛橙色燈光，顯示器螢幕底部是遊戲場景。

即時戰略 (RTS) 遊戲和其他遊戲類型的音場擴展

即時戰略 (RTS) 遊戲模式透過擴展音場，創造出一種空間效果，不僅能提升這個遊戲的真實感和沉浸感，而且對其他各種遊戲類型，包括賽車、角色扮演、電子競技等也能發揮相同效果。您現在可以真正享受虛擬世界和聲音中的空間臨場感。
泛黃色燈光的遊戲揚聲器放置在紫色燈光的桌子上。手機螢幕上出現均衡器設置場景。

無需音效卡
即可設置自訂 EQ

您不再需要外置遊戲音效卡來控制 EQ 模式，便可滿足您的遊戲需求。您可以獲得專為遊戲而調校的音場 EQ，並能夠透過應用程式，根據您的遊戲和喜好進行修改。完成特定遊戲的個人化設置後，您可以輕鬆地與其他玩家分享，提升您的遊戲體驗。

*此功能只能透過 XBOOM 應用程式使用。

副本上方寫有數字「02」

充分利用您的耳機

使用 DTS Headphone:X® 將您的耳機升級

LG UltraGear 遊戲喇叭及 DTS Headphone:X® 為配備 3.5mm 耳機連接埠之耳機和耳筒提供虛擬 7.1 環迴音效，為您帶來身臨其境的 3D 音效體驗，讓您提升對遊戲的認知水平，從而獲得競爭優勢。

黑色桌子上放置了一個遊戲喇叭，後面放置了一個耳機，DTS 標誌位於圖像底部中心。

了解更多

耳機的終極音頻解決方案

DTS HEADPHONE:X® 透過精確音效增強您的遊戲體驗，使您感覺彷如身臨其境，就像是從耳機中走進遊戲畫面之中。您甚至可以在螢幕上看到敵人之前，就洞察到他們所有的動作。現在一切皆有可能！
體驗 DTS 的環迴聲景！

附上《賽車計劃 2》的 DTS 影片。一張螢幕截圖，上面呈現從賽車手的視角看到的視圖，賽車手坐在賽道上的賽車，圖像右下角有一個 DTS 標誌。

從頂部呈現的遊戲揚聲器對角視圖，突出顯示其頂部的耳機按鈕，後面有紫色燈光效果。

在耳機和喇叭之間輕鬆切換

每個細節都經過深思熟慮。只需輕按按鈕，即使繼續插著耳機，亦可輕鬆切換音頻信號。

副本上方寫有數字「03」

無需耳機即可做到清晰語音聊天

從頂部呈現的遊戲喇叭對角視圖，突出顯示其頂部的 MIC 按鈕，後面有綠色燈光效果。

獨一無二的語音聊天遊戲喇叭

無需耳機即可清晰溝通

在長時間的遊戲過程中，您不再需要忍受耳機帶來的不適。LG 的清晰語音聊天運算技術為您提供極致的舒適感，讓您無需使用耳機咪高峰，只需輕按咪高峰按鈕即可清晰地與隊友討論戰術。
*只有在使用 USB-C 電線連接時才能使用語音聊天功能。

回音消除功能讓您的聲音響亮清晰

LG 為遊戲玩家開發了一種新的清晰語音聊天技術。憑藉這項嶄新的技術，LG UltraGear 遊戲喇叭可以清晰地將用戶的聲音從日常的環境噪音 (例如冷氣機聲)及遊戲內的聲音中區分出來。它的回音消除功能還可以防止經常出現的嘯叫聲。這樣，您的隊友便能夠在遊戲過程中清楚地聽到您的命令。

圖像頂部有兩個文字框，顯示「降低環境噪音」和「回音消除 (降低遊戲內聲音)」。 一張紫色的圖表，顯示「環境噪音，遊戲內聲音」。圖表的範圍很廣，表示噪音很大。下面有一個白色的「用戶聲音」圖表。一開始，圖表非常平坦，但圖表的後半部分很寬，表示有人開始說話。圖像的右側顯示將左側兩個圖表結合起來的現象，表示一旦用戶開始講話，周圍的噪音都變得更安靜，聲音也被擴大。

副本上方寫有數字「04」

自訂您的遊戲基地

為您的遊戲基地提供 16.7M RGB 燈光

使用可自訂的 RGB 燈光為您的遊戲基地增添生氣。1670 萬種顏色有助於營造更有沉浸感的環境，提升您的遊戲體驗。LG UltraGear 遊戲喇叭的設計亦考慮到美感。小巧的機身、鮮明的外觀，加上幾乎看不到任何雜亂的電線，這將為您的佈置帶來無與倫比的氛圍。

可與遊戲顯示器統一設置

用相配的美學風格和震撼的音效來完善您的遊戲基地。許多主要的遊戲顯示器都採用了「V 型支架」設計，而 UltraGear 喇叭則是為了切合這種 V 形設計而設。節省空間的緊湊設計能提供所有音效，而沒有雜亂的電線。

遊戲顯示器和遊戲喇叭的頂視圖，遊戲揚聲器完美放置在 V 形顯示器支架

三個遊戲設置桌面圖像的拼貼：左側視角有一個顯示器和一個遊戲揚聲器，螢幕上顯示著《World of Tanks》即時戰略 (RTS) 遊戲，正面視角有一個顯示器和一個遊戲喇叭，螢幕上顯示著《World of Warships》角色扮演遊戲，右側視角有多個顯示器和一個遊戲喇叭，螢幕上顯示著《Project Cars》賽車遊戲


遊戲影響者的遊戲基地內部

這是 Silenced Tech 的夢幻佈置，展示 UltraGear 遊戲喇叭的配搭。

*以下影響者由 LG Electronics 贊助並免費提供產品。

遊戲顯示器的後視圖，和帶有紫色燈光的遊戲喇叭的正視圖

完成您的 UltraGear™
遊戲設置

最好的遊戲小工具 UltraGear 遊戲顯示器終於與 UltraGear 遊戲喇叭相遇，透過一流的 UltraGear 設置提升您的遊戲體驗。

副本上方寫有數字「05」

遊戲基地升級娛樂

改造遊戲基地音效

LG UltraGear 遊戲喇叭不僅適用於遊戲，還具有電影和音樂模式，讓您可以將自己的遊戲基地轉為娛樂中心。隨時隨地享受所有您喜愛的內容。
光纖、USB-C、AUX 電線和耳機的象形圖集。每個象形圖圖示下方都有文字說明：遊戲主機的文字為「光纖」，桌上電腦和手提電腦的文字為「USB-C」，Hi-Fi 音頻裝置的文字為「AUX」，配備 3.5mm 耳機連接埠的文字為「耳機」。

支援多個系統

LG UltraGear 遊戲喇叭具有高度兼容性，可透過 USB-C 或 AUX 連接至 Hi-Fi 音頻裝置，並透過光纖連接至遊戲主機。它亦具有持久的電池壽命，方便您使用。

*對於特定的遊戲主機裝置，您可能需要使用 HDMI 轉光纖轉換器將遊戲主機裝置連接起來。或者您可能需要透過 HDMI 將遊戲主機連接到電視，然後透過光纖輸出連接埠連接到 GP9。

一名男士，手中拿著帶有粉紅色燈光的遊戲揚聲器。背景中有一個客廳。

隨身攜帶您的遊戲基地

內置電池讓您可以隨時隨地享受高品質的音效和身臨其境的遊戲體驗。帶著您的電競手提電腦和遊戲喇叭到任何地方，即使在戶外也能打造您的遊戲基地。

*電池可連續使用多達 5 小時遊戲時間。

善用應用程式，盡情享受您的 UltraGear 遊戲喇叭

UltraGear 應用程式畫面在兩部呈 V 字形的手機螢幕上開啟。

列印

所有規格

基本資料

  • 尺吋 (闊 x 高 x 深) mm

    376 x 86 x 108

  • 淨重

    1.5kg

  • 總重量

    2.26kg

  • 顯示

    LED 指示燈

  • 電池類型

    鋰離子電池

  • 電池容量

    2600mAh

  • 充電時間 (小時)

    3.5

音效

  • 聲道

    2ch

聲音

  • 聲道

    2ch

音效

  • 輸出

    20W

聲音

  • 輸出

    20W

音效

  • 高清音訊 (有線)

    支援

聲音

  • 高清音訊 (有線)

    支援

音效

  • 低音單元

    2 吋 x 2ea

聲音

  • 低音單元

    2 吋 x 2ea

音效

  • 高音單元

    20mm x 2ea

聲音

  • 高音單元

    20mm x 2ea

音效

  • 被動輻射器

聲音

  • 被動輻射器

音效

  • 阻抗

    4ohm

聲音

  • 阻抗

    4ohm

音效

  • FPS

    支援

  • RTS

    支援

  • 標準

    支援

  • 聲音增強

    支援

  • 影院

    支援

  • DTS Headphone:X

    支援

  • 自訂EQ

    支援

連接性

  • 藍牙

  • Headphone out (3.5mm, 4 pole)

  • AUX out (3.5mm)

  • PC In

    USB Type-C

  • Optical in

方使性

  • 多點連接

    支援 (2個裝置)

  • Bluetooth 應用程式

    Android / iOS / PC

  • 語音控制

    Google Assistant / Siri

  • 電池指示燈

  • 內置咪高峰

  • 免提接聽

    支援

  • 模拟控制界面

    支援

  • Upgrade Manager (FOTA)

    支援

  • 燈光

    支援

音訊格式

  • SBC

    支援

  • AAC

    支援

  • Dobly Audio

    支援

電源

  • 開機模式耗電量 (充電)

    15W

  • 待機模式耗電量

    0.5W ↓

配件

  • 簡單用家手冊

  • 保養卡

  • AC 變壓器

  • USB Type-C 連接線

  • 鐵氧體磁芯

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