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3.1 聲道杜比全景聲 High Res Audio GX Sound Bar

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3.1 聲道杜比全景聲 High Res Audio GX Sound Bar

GX

3.1 聲道杜比全景聲 High Res Audio GX Sound Bar

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LG Sound Bar GX

纖薄機身 藝術般融入家居

融入嶄新音訊技術及大師級藝術設計，LG Sound Bar GX 大大提升觀感與聽覺體驗。

以三個不同角度顯示了壁掛式 LG Soundbar 和 LG 電視。電視螢幕上顯示五彩繽紛的顏料。

電視和 LG Soundbar 掛在牆身，而下方和右側均放置了超低音揚聲器。電視顯示海上日落的景緻。

Dolby Vision™ 及 Dolby Atmos®

彷如身歷其境的 3D 音效 截然不同的聆聽體驗

支援 Dolby Vision™ 、Dolby Atmos® 及 DTS:X ，
將家居變為影院，讓用家置身喜歡的電影世界中。





將音效推至更高水平

Dolby Atmos® 透過頭頂上方的第三個維度把立體聲提升到更高水平。透過追蹤場景中移動的音訊對象，嶄新的 LG Soundbar 可從上下左右等各個方向輸出聲效，彷如影院的音訊體驗。
影片預覽展示出 Dolby 技術如何傳遞立體聲音效。
高解像音訊

無與倫比的音效

高解析度音訊傳遞 96kHz 和 24bit 的音效取樣，帶來更準確的聲音和更愉悅的聆聽體驗。

拍攝 LG Soundbar 右側的中景影像。電視展示太空的圖像。

支援 AI Sound Pro

調整用家觀看的音效

透過 AI Sound Pro 自動分析內容類型，並為正在播放的內容設至最佳音效，例如「語音」模式播放更清晰對話內容，「音樂」模式可播放更衝擊力的內容及更多細節。

掛牆式電視和 soundbar 的兩張照片並置。一台電視展示大象，而另一台則展示管弦樂團。每台電視旁均有兩張圖表。

4K Pass-Through 功能

聲畫無縫同步

LG Sound Bar GX 可播放包括 HDR 和 Dolby Vision 等 4K 內容，為已連接的電視和音訊帶來出色的品質及表現。

電視和 Soundbar 的正面視圖。電視展示了日落時分的一片蘆葦。

簡易連接

兼容藍牙Bluetooth®連接，或使用光纖、USB 或 HDMI 簡易進行連接和播放內容。

LG Soundbar 右側的一個的傾斜特寫鏡頭。產品右側展示了連接圖示。

*實際產品與圖像或有所不同。
Soundbar 座檯架

設合不同所需

LG Soundbar GX 座檯或掛牆安裝，設合不同所需 。

電視安裝在淺灰色牆壁上。LG Soundbar 放置在下方的白色櫃子。電視展示出一個海灘。

*模擬影像以便理解，實際情況或有所不同。座檯時部分電視或會被 Soundbar GX 遮擋。
列印

主要規格

  • 頻道數量

    3.1

  • 輸出功率

    420 W

  • Dolby Atmos

  • DTS:X

  • 主要

    1446.0 x 150.0 x 32.5 mm

  • 重低音喇叭

    180 x 394 x 290 mm

所有規格

一般

  • 頻道數量

    3.1

  • 輸出功率

    420 W

  • 喇叭數量

    8 EA

音效

  • AI Sound Pro

  • 標準

  • 音樂

  • Movie

  • 重低音 / 重低音+

高解析度音訊

  • 採樣

    24bit/96kHz

  • 升位 / 升頻採樣

    24bit/96kHz

音訊格式

  • Dolby Atmos

  • Dolby Digital

  • DTS:X

  • DTS Digital Surround

  • AAC

  • AAC+

連接性

  • Optical

    1

  • HDMI In

    1

  • HDMI Out

    1

  • USB

    1

  • 藍牙版本

    4

  • 藍牙音源解碼 - SBC/ACC

  • Wireless Rear Ready

支援 HDMI

  • pass-through

  • Pass-through (4K)

  • HDR10

  • Dolby Vision

  • 音訊回傳通道 (ARC)

  • 音訊回傳通道 (e-ARC)

  • CEC (Simplink)

方使性

  • 遙控應用程式 - iOS/Android OS

    - / 是

尺寸 (WXHXD)

  • 主要

    1446.0 x 150.0 x 32.5 mm

  • 重低音喇叭

    180 x 394 x 290 mm

重量

  • 主要

    4.1 kg

  • 重低音喇叭

    5.8 kg

  • 總重量

    15.3 kg

配件

  • 保養卡

  • HDMI 連接線

  • 掛牆架

  • Stand Bracket

  • 遙控

電源

  • 斷電狀態耗電量 (主喇叭)

    0.5 W ↓

  • 耗電量 (主喇叭)

    30 W

  • 斷電狀態耗電量 (重低音喇叭)

    0.5 W ↓

  • 耗電量 (重低音喇叭)

    33 W

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