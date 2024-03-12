We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Soundbar S77S
LG 網店雙 11 激賞
11 月 1 至 15 日期間，可享額外 11% 折扣優惠
WOW Orchestra 締造醉人音效
藍色的聲波從 Sound Bar 和電視中發出，形成各種不同的圖案。
**請注意，上述服務未必能在您購買時立即提供。需要網絡連接來進行升級。
配合 WOW 介面輕鬆控制
LG Sound Bar 設定螢幕顯示在壁掛式安裝電視上。Sound Bar 同樣掛在電視下方。
**這項功能可透過電視螢幕檢查 Sound Bar 狀態及更改設定、進行音量配對 (0 - 100) 及 Sound Bar 模式控制。
***請注意，上述服務未必能在您購買時立即提供。需要網絡連接來進行升級。
沉浸式環迴音效
搭配 400W 功率和 3.1.3 聲道音效
一台壁掛式安裝電視懸掛在牆上，Sound Bar 則放置在黑色架子上，面向圖片的右側。Sound Bar 中發出各種形狀的藍色聲波。一個圓頂形藍色聲波完全覆蓋了電視和 Sound Bar。
**雙 D 標誌是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的商標。
支援 Dolby Atmos
配備三重向上發射聲道
LG 電視和 Sound Bar 的 45 度頂視圖。電視正掛在牆上，而 Sound Bar 則在大理石架之上。電視螢幕上正顯示電影場景，圓形的音效圖形從三重向上發射聲道中傳出。
和諧洪亮的低音
重低音喇叭在地板上，音效圖像在其下方彈出
*HDMI 必須支持 4K 傳輸。
*電視和 Sound Bar 均須支援 VRR/ALLM 才能運作。
**遊戲機須支援 VRR。VRR 傳輸限制 120Hz 的內容。
三重空間音效營造出虛擬音場
藍色圓頂形的 3 層聲波覆蓋著掛在客廳牆上的 Sound Bar 和電視。
**使用 Sound Bar 的喇叭聲道營造出中層聲效。前置和前置頂部喇叭的聲音共同建立音場。
***如沒有設置後環繞喇叭，將無法營造後環繞音場。
****用於說明的模擬音效圖像。
超乎想像的多聲道音效體驗
LG AI Sound Pro 為不同內容帶來優質音效
*HDMI 必須支持 4K 傳輸。
**電視和 Sound Bar 均須支援 VRR/ALLM 才能運作。
***遊戲機須支援 VRR。VRR 傳輸限制 120Hz 的內容。
*以上圖片僅供參考。
*SGS 是瑞士跨國公司，提供視察、驗證、測試及認證服務。
**上圖僅供參考，真實產品圖像或略有不同。
主要規格
-
頻道數量
3.1.3
-
輸出功率
400 W
-
Dolby Atmos
是
-
DTS:X
是
-
WOW Orchestra
是
-
主要
890.0 x 61.5 x 126.0 mm
-
重低音喇叭
195 x 361 x 280 mm
所有規格
一般
-
頻道數量
3.1.3
-
輸出功率
400 W
-
喇叭數量
9 EA
音效
-
AI Sound Pro
是
-
標準
是
-
音樂
是
-
影院
是
-
Clear Voice Pro
是
-
運動
是
-
遊戲
是
-
重低音 / 重低音+
是
高解析度音訊
-
採樣
24bit/96kHz
音訊格式
-
Dolby Atmos
是
-
Dolby Digital
是
-
DTS:X
是
-
DTS Digital Surround
是
-
AAC
是
連接性
-
Optical
1
-
HDMI In
1
-
HDMI Out
1
-
USB
1
-
藍牙版本
5.1
-
藍牙音源解碼 - SBC/ACC
是
支援 HDMI
-
pass-through
是
-
Pass-through (4K)
是
-
VRR / ALLM
是
-
120Hz
是
-
HDR10
是
-
Dolby Vision
是
-
音訊回傳通道 (ARC)
是
-
音訊回傳通道 (e-ARC)
是
-
CEC (Simplink)
是
方使性
-
遙控應用程式 - iOS/Android OS
是
-
Soundbar 模式控制
是
-
電視音效共享模式
是
-
WOW Orchestra
是
尺寸 (WXHXD)
-
主要
890.0 x 61.5 x 126.0 mm
-
重低音喇叭
195 x 361 x 280 mm
重量
-
主要
3.6 kg
-
重低音喇叭
5.7 kg
-
總重量
13.0 kg
配件
-
保養卡
是
-
HDMI 連接線
是
-
掛牆架
是
-
遙控
是
電源
-
斷電狀態耗電量 (主喇叭)
0.5 W ↓
-
耗電量 (主喇叭)
23 W
-
斷電狀態耗電量 (重低音喇叭)
0.5 W ↓
-
耗電量 (重低音喇叭)
30 W