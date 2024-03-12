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360W 2.1聲道 無線Sound Bar
所有規格
基本規格
-
型號
SH5
-
主機/ 超低音喇叭顏色
銀色
-
適合電視闊度 (2016 型號)
43 吋或以上
音響系統
-
聲道
2.1 聲道音響系統
輸出功率
-
總輸出
320W
-
Sound Bar
60W x 2 (高音喇叭 x 2)
-
超低音喇叭
200W(無線)
連接
-
藍牙
4.0
-
USB
1
-
HDMI 輸入
1 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
-
HDMI 輸出
1 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
-
音效輸入
1 (3.5mm)
-
光纖
1
顯示屏
-
類型
LCD (5 字元)
音效模式
-
聲音效果
自適應聲音控制 (預設) / 標準 / 戲院
-
等化器
有
-
夜間模式
有
-
自動聲音引擎
有
-
自動音量調節
有
簡易控制
-
操作系統支援
(Window / Mac / iOS / Android)
-
流動裝置應用程式
Android / iOS
-
以電視遙控操作
支援
-
LG Sound Sync
藍牙 (LG 電視) / 光纖
-
自動電源開/關
藍牙 (LG 電視) / 光纖
-
SIMPLINK
支援
-
3D 影像訊號直通
支援
-
聲音回傳功能 (ARC)
支援
音效格式
-
LPCM
支援
-
Dolby Digital
支援
-
FLAC
支援 (最高192kHz)
-
OGG
支援 (最高 48kHz)
-
WAV
支援
-
MP3
支援
-
WMA
支援
耗電量
-
Sound Bar
22W
-
- 待機
少於 0.5W
-
超低音喇叭
33W
尺吋(寬 X 高 X 深)(MM)
-
Sound Bar (不計算腳墊)
945 x 53 x 85
-
超低音喇叭
171 x 320 x 252
重量(KG)
-
Sound Bar
2.6
-
超低音喇叭
4.2
配件
-
說明書
網頁 (附簡易說明書)
-
遙控
有
-
電池
AAA 電池 x 2
-
保用證
有
-
光纖線
有
-
掛牆配件
有