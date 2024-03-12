About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
360W 2.1聲道 無線Sound Bar

規格

評論

支援

360W 2.1聲道 無線Sound Bar

SH5

360W 2.1聲道 無線Sound Bar

(0)
360W 2.1聲道 無線Sound Bar
列印

所有規格

基本規格

  • 型號

    SH5

  • 主機/ 超低音喇叭顏色

    銀色

  • 適合電視闊度 (2016 型號)

    43 吋或以上

音響系統

  • 聲道

    2.1 聲道音響系統

輸出功率

  • 總輸出

    320W

  • Sound Bar

    60W x 2 (高音喇叭 x 2)

  • 超低音喇叭

    200W(無線)

連接

  • 藍牙

    4.0

  • USB

    1

  • HDMI 輸入

    1 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)

  • HDMI 輸出

    1 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)

  • 音效輸入

    1 (3.5mm)

  • 光纖

    1

顯示屏

  • 類型

    LCD (5 字元)

音效模式

  • 聲音效果

    自適應聲音控制 (預設) / 標準 / 戲院

  • 等化器

  • 夜間模式

  • 自動聲音引擎

  • 自動音量調節

簡易控制

  • 操作系統支援

    (Window / Mac / iOS / Android)

  • 流動裝置應用程式

    Android / iOS

  • 以電視遙控操作

    支援

  • LG Sound Sync

    藍牙 (LG 電視) / 光纖

  • 自動電源開/關

    藍牙 (LG 電視) / 光纖

  • SIMPLINK

    支援

  • 3D 影像訊號直通

    支援

  • 聲音回傳功能 (ARC)

    支援

音效格式

  • LPCM

    支援

  • Dolby Digital

    支援

  • FLAC

    支援 (最高192kHz)

  • OGG

    支援 (最高 48kHz)

  • WAV

    支援

  • MP3

    支援

  • WMA

    支援

耗電量

  • Sound Bar

    22W

  • - 待機

    少於 0.5W

  • 超低音喇叭

    33W

尺吋(寬 X 高 X 深)(MM)

  • Sound Bar (不計算腳墊)

    945 x 53 x 85

  • 超低音喇叭

    171 x 320 x 252

重量(KG)

  • Sound Bar

    2.6

  • 超低音喇叭

    4.2

配件

  • 說明書

    網頁 (附簡易說明書)

  • 遙控

  • 電池

    AAA 電池 x 2

  • 保用證

  • 光纖線

  • 掛牆配件

LG 為您精選