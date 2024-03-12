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5.1.2 聲道杜比全景聲 High Res Audio 無線 Sound Bar
令人嘆為觀止的聲效體驗
共創震撼聲效
「Meridian」標誌圖片
英國頂級音響品牌 Meridian
自 1977 年起Meridian 擁有創新精巧的高質音響技術。其顛覆傳統的產品為音樂及電影提供革新的觀賞方式，從不受地點所限。
拼貼。從左上方順時針方向：Meridian 內部硬件的兩張影像、白色 Meridian 揚聲器以及 Meridian R
Meridian 領先音響技術
Dolby Vision™ 及 Dolby Atmos®
彷如身歷其境的 3D 音效 截然不同的聆聽體驗
支援 Dolby Vision™ 、Dolby Atmos® 及 DTS:X，
將家居變為影院，讓用家置身喜歡的電影世界中。
電視置在牆上，而 LG Soundbar 則在白色大理石架子的下方，右方則設有重低音揚聲器。電視展示出一對正在駕車的情侶。
將音效推至更高水平
Dolby Atmos® 透過頭頂上方的第三個維度把立體聲提升到更高水平。
透過追蹤場景中移動的音訊對象，嶄新的 LG Sound Bars 可從上下左右等各個方向輸出聲效，彷如影院的音訊體驗。
無與倫比的音效
高解析度音訊傳遞 192kHz 和 24bit 的音效取樣，帶來更準確的聲音和更愉悅的聆聽體驗。
LG Soundbar 右方的特寫在右下角設有 LG 標誌。高解析度標誌顯示在產品下。
讓聲音切合空間佈局
只需 15 秒便能辨識用家當下空間佈局，並糾正因房間內物體造成的細微音效失真情況，設置最佳音效設定。
在中央位置放置了灰色梳發的客廳中展示 LG Soundbar 的背面。圖形顯示了測量空間的波長。
* AI 空間校正是一種自動聲音調節技術，透過使用可改善 Sound Bar 聲音表現的算法，從而就 Sound Bar 所放置的環境作出補償。
調整用家觀看的音效
AI Sound Pro 自動分析內容，從以根據正在播放的內容最佳化音效設定。
因應內容類型，例如透過清晰的對話與更具衝擊力的音效以呈現各內容細節。
灰色牆上有一個電視，而 LG Soundbar 則在其下方的灰色架子上。電視展示指揮家正指揮樂團。
盡享娛樂
HDMI eARC（增強的音訊回傳通道）的傳輸過程不會損害未壓縮的 5.1 ch 音訊內容，包括如高位元速率音訊 (DolbyAtmos® 和 DTS: X® 等)。
從正面看到的電視和 Soundbar。電視節目顯示男子在雪山騎雪上電單車。HDMI 2.1 標誌位於電視下方。
* 模擬影像
連接更為簡便
在音訊設定新增 Wi-Fi 及藍牙®連接，或使用光纖或 HDMI 電纜簡便地進行連接和播放內容。
LG Soundbar 右方的特寫在右下角設有 LG 標誌。產品上方展示出連接性的圖示。
主要規格
-
頻道數量
5.1.2
-
輸出功率
570 W
-
Dolby Atmos
是
-
DTS:X
是
-
主要
1443 x 63 x 146 mm
-
重低音喇叭
221.0 x 390.0 x 312.8 mm
所有規格
一般
-
頻道數量
5.1.2
-
輸出功率
570 W
-
喇叭數量
11 EA
音效
-
AI Sound Pro
是
-
標準
是
-
音樂
是
-
Movie
是
-
重低音 / 重低音+
是
高解析度音訊
-
採樣
24bit/192kHz / 24bit/96kHz
-
升位 / 升頻採樣
24bit/192kHz
音訊格式
-
Dolby Atmos
是
-
Dolby Digital
是
-
DTS:X
是
-
DTS Digital Surround
是
-
AAC
是
-
AAC+
是
連接性
-
Optical
1
-
HDMI In
2
-
HDMI Out
1
-
USB
1
-
藍牙版本
5
-
藍牙音源解碼 - SBC/ACC
是 / -
-
Wi-Fi
是
-
Wireless Rear Ready
是
-
Works with the Google Assistant
是
-
Chromecast
是
支援 HDMI
-
pass-through
是
-
Pass-through (4K)
是
-
HDR10
是
-
Dolby Vision
是
-
音訊回傳通道 (ARC)
是
-
音訊回傳通道 (e-ARC)
是
-
CEC (Simplink)
是
方使性
-
遙控應用程式 - iOS/Android OS
是
尺寸 (WXHXD)
-
主要
1443 x 63 x 146 mm
-
重低音喇叭
221.0 x 390.0 x 312.8 mm
重量
-
主要
7.2 kg
-
重低音喇叭
7.8 kg
-
總重量
19.3 kg
配件
-
保養卡
是
-
光纖線
是
-
掛牆架
是
-
遙控
是
電源
-
斷電狀態耗電量 (主喇叭)
0.5 W ↓
-
耗電量 (主喇叭)
75 W
-
斷電狀態耗電量 (重低音喇叭)
0.5 W ↓
-
耗電量 (重低音喇叭)
38 W