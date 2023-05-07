We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 日曆 / LG 鍵盤 / Qmemo / 媒體匣 / LG Email / Smart Doctor 應用程序的內部功能終止通知
感謝客戶對LG 電子移動產品的支持。
特此通知，LG 日曆 / LG 鍵盤 / Qmemo / 媒體匣 / LG 電郵 / Smart Doctor等應用程序的內部功能將會被終止。
1) 終止功能：LG Calendar 的“推薦該地區的餐廳/咖啡廳”
（此應用專供 LG Electronics 智能手機使用，並且僅安裝在 Android P-OS (Android 9) 之前的版本上。）
- 目標機型：G4、G5、V10和G6、V20、V30的P-OS版本機型
- 結束日期：2023 年 7 月 3 日 00:00 [KST, GMT + 9]
- 服務終止後：請注意，由於合作公司已決定終止在 LG 日曆應用程序中提供“推薦該地區的餐廳/咖啡廳”功能的信息，因此無法使用該功能。
2) 功能被終止：LG 鍵盤應用程序中的“搜索 GIF”
- 目標型號：LG 智能手機/平板電腦上的內置應用程序（不包括LG中國出售的產品）
- 結束日期：2023 年 7 月 3 日 00:00 [KST, GMT + 9]
- 服務終止後：請注意，由於合作公司已決定終止在 LG 鍵盤應用程序中提供“搜索 GIF”功能的信息，因此無法使用該功能。
3）功能被終止：Qmemo+ app中的“位置提醒”
- 目標型號：LG 智能手機/平板電腦上的內置應用程序（不包括LG中國出售的產品）
- 結束日期：2023 年 7 月 3 日 00:00 [KST, GMT + 9]
- 服務終止後：請注意，由於合作公司已決定終止提供Qmemo+中“位置提醒”功能的信息，因此無法使用。
4）功能終止：媒體匣應用中“顯示詳細信息內的地圖和其他情況下顯示地圖”的功能
- 目標型號：LG 智能手機/平板電腦上的內置應用程序（不包括LG中國出售的產品）
- 結束日期：2023 年 7 月 3 日 00:00 [KST, GMT + 9]
- 服務終止後：由於合作公司已決定終止提供媒體匣應用程序中“在詳細信息中顯示地圖以及在其他情況下顯示地圖”功能的信息，因此無法使用該功能，請注意。
5) 功能被終止：LG Email 應用程序中的“Office365 帳戶支持”
- 目標型號：LG 智能手機/平板電腦上的內置應用程序（不包括LG中國出售的產品）
- 結束日期：2023 年 7 月 3 日 00:00 [KST, GMT + 9]
- 服務終止後：請注意，由於合作公司已決定終止提供LG Email應用程序中“Office365帳戶支持”功能的信息，因此無法使用該功能。
6）服務終止：Smart Doctor 應用程序中”手機狀態診斷”的“詳情”
- 目標型號：LG 智能手機/平板電腦上的內置應用程序
- 結束日期：2023 年 7 月 3 日 00:00 [KST, GMT + 9]
- 服務終止後：請注意，Smart Doctor 應用程序中“手機狀態診斷”的“詳情”功能相關的【快捷幫助】應用服務將會終止，因此無法使用。
謝謝。
- PREVIOUS
LG Electronics 服務的私隱政策更新（2023年3月30日） 14/03/2023
-
客戶服務熱線維護 09/05/2023
https://www.lg.com/hk/support/announcement/HKNTC20230508153752/ isCopied
paste