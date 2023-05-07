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LG 日曆 / LG 鍵盤 / Qmemo / 媒體匣 / LG Email / Smart Doctor 應用程序的內部功能終止通知

05/07/2023
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特此通知，LG 日曆 / LG 鍵盤 / Qmemo / 媒體匣 / LG 電郵 / Smart Doctor等應用程序的內部功能將會被終止。

1) 終止功能：LG Calendar 的“推薦該地區的餐廳/咖啡廳”

（此應用專供 LG Electronics 智能手機使用，並且僅安裝在 Android P-OS (Android 9) 之前的版本上。）

  • 目標機型：G4、G5、V10和G6、V20、V30的P-OS版本機型
  • 結束日期：2023 年 7 月 3 日 00:00 [KST, GMT + 9]
  • 服務終止後：請注意，由於合作公司已決定終止在 LG 日曆應用程序中提供“推薦該地區的餐廳/咖啡廳”功能的信息，因此無法使用該功能。

 

2) 功能被終止：LG 鍵盤應用程序中的“搜索 GIF”

  • 目標型號：LG 智能手機/平板電腦上的內置應用程序（不包括LG中國出售的產品）
  • 結束日期：2023 年 7 月 3 日 00:00 [KST, GMT + 9]
  • 服務終止後：請注意，由於合作公司已決定終止在 LG 鍵盤應用程序中提供“搜索 GIF”功能的信息，因此無法使用該功能。

 

3）功能被終止：Qmemo+ app中的“位置提醒”

  • 目標型號：LG 智能手機/平板電腦上的內置應用程序（不包括LG中國出售的產品）
  • 結束日期：2023 年 7 月 3 日 00:00 [KST, GMT + 9]
  • 服務終止後：請注意，由於合作公司已決定終止提供Qmemo+中“位置提醒”功能的信息，因此無法使用。

 

4）功能終止：媒體匣應用中“顯示詳細信息內的地圖和其他情況下顯示地圖”的功能

  • 目標型號：LG 智能手機/平板電腦上的內置應用程序（不包括LG中國出售的產品）
  • 結束日期：2023 年 7 月 3 日 00:00 [KST, GMT + 9]
  • 服務終止後：由於合作公司已決定終止提供媒體匣應用程序中“在詳細信息中顯示地圖以及在其他情況下顯示地圖”功能的信息，因此無法使用該功能，請注意。

 

5) 功能被終止：LG Email 應用程序中的“Office365 帳戶支持”

  • 目標型號：LG 智能手機/平板電腦上的內置應用程序（不包括LG中國出售的產品）
  • 結束日期：2023 年 7 月 3 日 00:00 [KST, GMT + 9]
  • 服務終止後：請注意，由於合作公司已決定終止提供LG Email應用程序中“Office365帳戶支持”功能的信息，因此無法使用該功能。

 

6）服務終止：Smart Doctor 應用程序中”手機狀態診斷”的“詳情”

  • 目標型號：LG 智能手機/平板電腦上的內置應用程序
  • 結束日期：2023 年 7 月 3 日 00:00 [KST, GMT + 9]
  • 服務終止後：請注意，Smart Doctor 應用程序中“手機狀態診斷”的“詳情”功能相關的【快捷幫助】應用服務將會終止，因此無法使用。

謝謝。

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