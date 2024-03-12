43" UHD 4K HDR Smart TV UJ75 Series

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所有規格
設計
-
系列
UHD
-
設計
金屬外框
-
纖薄
極緻纖薄
-
座檯架設計
新月型底座
顯示
-
屏幕大小(吋)
43
-
解像度
3840 x 2160
-
屏幕
IPS 4K
-
可視角度
廣寬可視角度
廣播接收
-
數碼廣播
DTMB
-
- 資訊接收
MHEG
-
- EPG
支援
-
模擬廣播
支援
影像
-
高動態範圍影像
Active HDR with Dolby Vision
-
- 杜比視界
支援
-
- HDR 10
支援
-
- HLG
支援
-
HDR 影像模擬技術
支援
-
寬色域技術
有
-
控光技術
局部控光技術
-
亮度增強技術
Ultra Luminance
-
影像引擎
Color Master Engine
-
4K 倍線技術
有
-
真實彩色技術
有
-
動態對比度增強
有
-
高效視訊編碼
4K@60P, 10bit
-
VP9 解碼器
4K@60P, 10bit
音效
-
音響系統
20 W
-
環迴立體聲
ULTRA 環迴立體聲
-
清晰語音
清晰語音III
-
神奇音效調校
支援
-
智能音效模式
支援
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Hi-Fi 音效
支援
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無線/藍牙音效同步
支援
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音效同步輸出
支援
-
DTS 音效
支援
-
音頻解碼
AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X
智能電視
-
智能系統
webOS 3.5
-
神奇放大鏡
支援
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360VR 影像
支援
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語音辨識
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神奇連結
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快速存取
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有
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Simplink (HDMI CEC)
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ARC
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界面語言
中文 / 英文
無線連接
-
Wi-Fi
802.11ac
-
藍牙
有
連接
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HDMI
4
-
USB 2.0
2
-
乙太網絡連接
1
-
色差輸入 (Y,Pb,Pr及音效)
Yes (與復合端子共用)
-
復合端子輸入 (CVBS及音效)
Yes (與色差共用)
-
天線輸入
1
-
數碼音效輸出(光纖)
1
-
耳機輸出
1
節能
-
香港自願性能源效益級別
一級
-
白平衡感應器
白平衡感應器
-
節能模式
有
尺寸(MM)
-
機身連座檯架 (闊x高x深)
967.6 × 628.9 ×213.4
-
機身不連座檯架 (闊x高x深)
967.6 x 566.4 x 62.1
重量(KG)
-
機身連座檯架
11.4
-
機身不連座檯架
10.2
配件
-
掛牆架 (選購)
LSW240
原產地
-
原產地
韓國