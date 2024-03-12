LG OLED | Objet Collection Easel

Easel 倚牆的特寫圖， 橫向顯示模式螢幕在充滿質感的油畫主題中顯示時間和天氣。橫向顯示模式中顯示時間和天氣，配搭粉紅色建築主題。橫向顯示模式中顯示時間和天氣，配搭黑白繪畫筆刷主題。橫向顯示模式中顯示時間和天氣，配搭天空主題。橫向顯示模式中顯示時間和天氣，配搭卡其綠色 3D 物件主題。橫向顯示模式中顯示音樂播放器，配搭線條圖案主題。橫向顯示模式中顯示時間和天氣，配搭彩色繪畫主題。