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LG OLED | Objet Collection Easel
不只是電視——
更是藝術
令室內設計煥然一新
橫向顯示模式的 Easel 電視斜靠在設有裝飾鑄模的牆身上。電視位於牆上的一幅畫旁，前面是一張設計複雜的地毯。
*傾斜安裝角度最大可調整至 5˚ 。數值並非絕對，無法保證角度為精準的 5˚。
**傾斜安裝需要進行掛牆式安裝。
*安裝前須拆除後方纜線支架。
**零間隙安裝需要進行掛牆式安裝。
體驗兩種全新視角
*滑蓋式蓋板可經遙控器控制，僅支援橫向顯示模式和全視螢幕模式。
為您的日常生活增添全新視角
Easel 倚牆的特寫圖， 橫向顯示模式螢幕在充滿質感的油畫主題中顯示時間和天氣。橫向顯示模式中顯示時間和天氣，配搭粉紅色建築主題。橫向顯示模式中顯示時間和天氣，配搭黑白繪畫筆刷主題。橫向顯示模式中顯示時間和天氣，配搭天空主題。橫向顯示模式中顯示時間和天氣，配搭卡其綠色 3D 物件主題。橫向顯示模式中顯示音樂播放器，配搭線條圖案主題。橫向顯示模式中顯示時間和天氣，配搭彩色繪畫主題。
展開螢幕 開啟新世界
全視螢幕模式的 Easel 融入了三個客廳的裝飾。Easel 倚靠在被五顏六色的物件包圍的綠色牆身上，螢幕上顯示沙丘。Easel 倚靠在皮革梳化前的磚牆上，螢幕上顯示駝鹿。Easel 置於工業風格的室內裝飾中，螢幕上顯示海浪拍岸。
以大師級作品營造氣氛
*當在橫向顯示模式 (Line View) 中選擇 Gallery Mode 時，螢幕會自動切換為全螢幕模式 (Full View)。
*Kvadrat 是丹麥頂級紡織品牌。
強大效能 驚艷畫質
全視螢幕模式下的 Easel 顯示水下的鯨魚，陽光從上方照射。畫面超越電視，展現令人沉醉的畫質。
*比較基於 LG OLED 電視的 Full White 全白色測量，不包括 OLED evo 系列。
**模擬螢幕影像。
*AI Picture Pro 不適用於任何受版權保護的內容，包括 OTT 服務上的內容。
主要規格
-
顯示類型
4K OLED
-
刷新率
120Hz Native
-
寬色域技術
OLED Color
-
影像處理器
α9 Gen5 AI 4K 處理器
-
HDR
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
Dolby Atmos
支援
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1462 x 1568 x 54.8
-
機身不連座檯架重量 (kg)
52
所有規格
PICTURE (DISPLAY)
-
顯示類型
4K OLED
-
解像度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
刷新率
120Hz Native
-
寬色域技術
OLED Color
PICTURE (PROCESSING)
-
影像處理器
α9 Gen5 AI 4K 處理器
-
人工智能影像
AI Picture Pro
-
人工智能倍線技術
AI 4K Upscaling
-
動態色調配對
支援 (專業動態色調配對)
-
人工智能影像識別
支援 (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
人工智能亮度控制
支援
-
HDR
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE ™
支援
-
高幀率影像
4K 120 fps (HDMI, USB)
-
調光技術
像素獨立控光
-
流暢畫面
OLED Motion
-
影像模式
9 (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room)
GAMING
-
HGIG 模式
支援
-
電競界面
支援 (遊戲界面)
-
ALLM (自動低延遲模式)
支援
-
VRR (可變刷新率)
支援
SMART TV
-
Apple Homekit
支援
-
Apple Airplay2
支援
-
Art Gallery
支援
-
系統
webOS 22
-
賽事提醒
支援
-
家庭設定
支援
-
ThinQ
支援
-
智能家電界面
支援
-
USB 鏡頭連接
支援
ACCESSIBILITY
-
High Contrast
支援
-
Gray Scale
支援
-
Invert Colors
支援
DIMENSIONS AND WEIGHTS
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1462 x 1568 x 54.8
-
包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1660 x 1835 x 330
-
機身不連座檯架重量 (kg)
52
-
連包裝盒重量 (kg)
82
AUDIO
-
Dolby Atmos
支援
-
AI 聲學調音
AI Sound Pro (Virtual 7.1.2 Up-mix)
-
專業清晰語音
支援
-
WiSA Ready
Yes (Up to 2.1 Channel)
-
LG Sound Sync
支援
-
電視聲音模式分享
支援
-
聲音同步輸出
支援
-
Bluetooth Surround Ready
Yes (2 Way Playback)
CONNECTIVITY
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Support
支援 (v 5.0)
-
Ethernet Input
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea