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LG OLED | Objet Collection Easel

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LG OLED | Objet Collection Easel

65ART90ECQA

LG OLED | Objet Collection Easel

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Easel seen from the front in Full View, slightly angled left and leaning against the wall.
橫向顯示模式下的 Easel 向下移動並左轉，螢幕延伸至全視螢幕模式，電視靠在深藍色的牆身上。畫架上的一幅畫以 45 度角從右側出現。

不只是電視——
更是藝術

設計

令室內設計煥然一新

獨特的畫架式設計，讓電視變成一件藝術品。前所未有的設計，為客廳營造藝術氛圍，使您的客廳和生活變得更完整。

橫向顯示模式的 Easel 電視斜靠在設有裝飾鑄模的牆身上。電視位於牆上的一幅畫旁，前面是一張設計複雜的地毯。

立於地面靠牆的 Easel 特寫圖，配以畫作和裝飾盆景。
傾斜安裝

宛如畫架上的畫布

以一定傾斜角度安裝 Easel，彷彿將畫布置於畫架上，打造屬於自己的空間。這個小細節讓您的空間煥然一新。

*傾斜安裝角度最大可調整至 5˚ 。數值並非絕對，無法保證角度為精準的 5˚。
**傾斜安裝需要進行掛牆式安裝。

Easel 側視圖，緊貼牆身，融入客廳的裝飾。
零間隙安裝

彷彿畫廊內的
藝術品

緊貼牆身進行安裝 ，讓 Easel 像畫廊中的藝術品一般。精美的邊框打造和諧與平衡的完美空間。

*安裝前須拆除後方纜線支架。
**零間隙安裝需要進行掛牆式安裝。

橫向顯示模式 (Line View) 和全螢幕模式 (Full View)

體驗兩種全新視角

滑蓋式蓋板讓您在同一部電視上享受全新的觀感體驗。使用橫向顯示模式 (Line View)，接收日常資訊並裝飾您的空間；切換到全螢幕模式 (Full View) 以享受完整螢幕。即時不在使用電視，Easel 亦能融入您的家居和日常生活。

*滑蓋式蓋板可經遙控器控制，僅支援橫向顯示模式和全視螢幕模式。

橫向顯示模式 (Line View)

為您的日常生活增添全新視角

在橫向顯示模式 (Line View) 下，您可以選擇不同主題、設計或動態背景，並查看日期、時間、天氣等日常資訊。亦可選擇播放音樂，享受摩登低調的介面和均衡器螢幕保護程式。兩者營造出藝術感的體驗，將空間的氛圍昇華。

Easel 倚牆的特寫圖， 橫向顯示模式螢幕在充滿質感的油畫主題中顯示時間和天氣。橫向顯示模式中顯示時間和天氣，配搭粉紅色建築主題。橫向顯示模式中顯示時間和天氣，配搭黑白繪畫筆刷主題。橫向顯示模式中顯示時間和天氣，配搭天空主題。橫向顯示模式中顯示時間和天氣，配搭卡其綠色 3D 物件主題。橫向顯示模式中顯示音樂播放器，配搭線條圖案主題。橫向顯示模式中顯示時間和天氣，配搭彩色繪畫主題。

全螢幕模式 (Full View)

展開螢幕 開啟新世界

切換到全螢幕模式 (Full View)，感受 OLED evo 螢幕配合 80W 4.2 聲道的音效如何將 Easel 打造成一件多媒體藝術品。

全視螢幕模式的 Easel 融入了三個客廳的裝飾。Easel 倚靠在被五顏六色的物件包圍的綠色牆身上，螢幕上顯示沙丘。Easel 倚靠在皮革梳化前的磚牆上，螢幕上顯示駝鹿。Easel 置於工業風格的室內裝飾中，螢幕上顯示海浪拍岸。

Gallery Mode

以大師級作品營造氣氛

Gallery Mode 將每一瞬間都轉化成一件大師級作品，讓您在不使用電視時也能享受自然簡約的影片。

*當在橫向顯示模式 (Line View) 中選擇 Gallery Mode 時，螢幕會自動切換為全螢幕模式 (Full View)。

Kvadrat 紡織品的特寫圖。Kvadrat 紡織品在 Easel 的下半部分可見。
優質紡織面料

美觀耐用的質料

LG 與丹麥頂級紡織品牌 Kvadrat 合作，精心挑選出獨一無二的面料。兼具美觀、耐用和聲音穿透性，昇華您的空間，增添優雅氣息。

*Kvadrat 是丹麥頂級紡織品牌。

OLED evo

強大效能 驚艷畫質

OLED evo 是強大效能和尖端科技的結合。憑藉 Brightness Booster 亮度提升技術，可將畫面亮度提高 20%*，令白色更白、黑色更暗、細節更清晰，使視聽享受提升至嶄新境界。

全視螢幕模式下的 Easel 顯示水下的鯨魚，陽光從上方照射。畫面超越電視，展現令人沉醉的畫質。

*比較基於 LG OLED 電視的 Full White 全白色測量，不包括 OLED evo 系列。
**模擬螢幕影像。

全視螢幕模式顯示芭蕾舞女演員。代表聲音音符的圓圈從電視發射，展示音效強大到足以充滿整個房間。

80W 音效

影院級享受 聲音覆蓋每個角落

Easel 以強大的 80W 輸出和全方位覆蓋的 4.2 聲道，提供令人讚歎的多聲道音效，帶來仿佛置身戲院前排的感受。

α9 Gen5 AI 4K 處理器芯片，引延出藍色電路。
α9 Gen5 AI 4K 處理器

為最佳畫質、音效和體驗而設

新一代處理器結合深度學習演算法，根據觀看內容使影像及音效達至最佳化。配備 AI Picture Pro* ，還原內容並減少噪點，打造栩栩如生的視覺效果。

*AI Picture Pro 不適用於任何受版權保護的內容，包括 OTT 服務上的內容。

列印

主要規格

  • 顯示類型

    4K OLED

  • 刷新率

    120Hz Native

  • 寬色域技術

    OLED Color

  • 影像處理器

    α9 Gen5 AI 4K 處理器

  • HDR

    Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

  • Dolby Atmos

    支援

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1462 x 1568 x 54.8

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    52

所有規格

PICTURE (DISPLAY)

  • 顯示類型

    4K OLED

  • 解像度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 刷新率

    120Hz Native

  • 寬色域技術

    OLED Color

PICTURE (PROCESSING)

  • 影像處理器

    α9 Gen5 AI 4K 處理器

  • 人工智能影像

    AI Picture Pro

  • 人工智能倍線技術

    AI 4K Upscaling

  • 動態色調配對

    支援 (專業動態色調配對)

  • 人工智能影像識別

    支援 (SDR/HDR/Dolby HDR)

  • 人工智能亮度控制

    支援

  • HDR

    Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    支援

  • 高幀率影像

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • 調光技術

    像素獨立控光

  • 流暢畫面

    OLED Motion

  • 影像模式

    9 (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room)

GAMING

  • HGIG 模式

    支援

  • 電競界面

    支援 (遊戲界面)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    支援

  • VRR (可變刷新率)

    支援

SMART TV

  • Apple Homekit

    支援

  • Apple Airplay2

    支援

  • Art Gallery

    支援

  • 系統

    webOS 22

  • 賽事提醒

    支援

  • 家庭設定

    支援

  • ThinQ

    支援

  • 智能家電界面

    支援

  • USB 鏡頭連接

    支援

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    支援

  • Gray Scale

    支援

  • Invert Colors

    支援

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1462 x 1568 x 54.8

  • 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1660 x 1835 x 330

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    52

  • 連包裝盒重量 (kg)

    82

AUDIO

  • Dolby Atmos

    支援

  • AI 聲學調音

    AI Sound Pro (Virtual 7.1.2 Up-mix)

  • 專業清晰語音

    支援

  • WiSA Ready

    Yes (Up to 2.1 Channel)

  • LG Sound Sync

    支援

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • Bluetooth Surround Ready

    Yes (2 Way Playback)

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    支援 (v 5.0)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

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