| 自動像素更新功能 — 輕鬆修復殘留影像 |



每累積使用 4 小時



當累積使用電視逾 4 小時後，像素更新功能隨即自動運作。例如，你昨天觀看電視2小時，今天再觀看3小時（總累積時數逾4小時），像素更新功能便自動運作，處理潛在的影像殘留問題，並重設運作時間。