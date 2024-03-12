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LG CordZero™ All-in-One Tower Combi A9X 二合一無線吸塵機 (韓國製造, 雪霧白)
LG Combi Tower 令人愛不釋手的功能
一個底座，兩部吸塵機
自動清空灰塵。
纖闊電動地板吸頭
深入狹窄和難以觸及的空間。
同時吸塵拖地
盡享各種功能。
支援 LG ThinQ™
透過手機輕鬆管理吸塵機。
產品介紹影片
*影片僅供參考，或與實際產品有所不同。
雙機自動清空功能
灰塵髒污不沾手
將無線吸塵機和吸塵機械人放入底座，即可自動清空集塵盒，
為您節省時間，並防止再度釋放出灰塵，造成二次污染。
擺脫灰塵、花粉和寵物毛髮等過敏原的困擾
底座備有三重過濾系統，能收集及過濾微塵，以防止在清空過程中將灰塵或寵物毛髮重新釋放到空氣中
圖像顯示三重過濾系統的外觀，以及三重過濾系統的位置。
自我潔淨的集塵盒
頂部的 UVC LED1) 可抑制塵袋內的細菌生長，讓底座內部保持清潔。
圖像顯示 UVC LED 的運作，及其在吸塵機內所在位置。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
輕鬆收納
時尚同時節省空間
將吸塵機械人及無線吸塵機連接到同一底座，保持家居整齊。底座亦提供收納空間，方便存放吸頭及其他配件。
*影片僅供參考，或與實際產品有所不同。
*節省的空間或因應安裝環境而有所差異。
LG ThinQ™
透過 LG ThinQ™ 2) 應用程式管理吸塵機
強力潔淨
吸力更強 設計更輕巧
280W 強勁吸力助您有效清潔家居。吸塵機僅重 2.47kg，適合家居使用。
*影片僅供參考，或與實際產品有所不同。
*實際產品重量或因應製造過程和測量條件而有所差異。
更好地清潔地板
LED 噴水式地拖能透過 LED 燈來輕鬆找出隱藏的污漬，然後噴灑稀釋的清潔劑將其清除。
*產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*請使用稀釋的地板清潔劑清潔地板。
*使用地板清潔劑前，請仔細閱讀產品標籤及說明書了解使用方法，並遵循正確的稀釋步驟。
*請將清潔劑以清水完全稀釋，並確保其適合清潔地板。
纖闊電動地板吸頭
打掃一絲不苟
纖闊電動地板吸頭3) 比上一代加闊 20%，同時減少 15% 厚度，可以深入清潔難以觸及的區域和角落。明亮的 LED 燈能夠照亮吸頭前方的位置，助您在暗處輕鬆發現灰塵及毛髮。
*實際尺寸或因應製造過程和測量條件而有所差異。
LCD 屏幕
資訊一目了然
直覺式屏幕可根據吸塵機方向自動調整，加上手把上內置的觸控按鈕，
讓您輕鬆監控吸塵機、自訂設定，以及排除故障。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
更多無線吸塵機的優點
KOMPRESSOR™ ⁴⁾ 技術有助減少清空塵盒的次數
圖示吸塵機機頭內部正在壓縮灰塵的畫面。
雙電池設計⁵⁾ 可提供長達 120 分鐘的使用時間
顯示吸塵機的電池組。
五重過濾系統分隔粉塵
圖像顯示五重過濾系統。
可水洗濾網及防塵裝置確保清潔衛生
為保持最佳狀態，濾網及防塵裝置均可被輕鬆拆下清潔。
配備持久耐用的 Smart Inverter Motor™。
圖像顯示 Smart Inverter Motor™ 和 Axial Turbo Cyclone™。此外，吸頭和頂部透明以顯示安裝在裏面的 Smart Inverter Motor™。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
360 LiDAR 雷射感應器
走遍全屋 細心清潔
360 LiDAR 雷射感應器6) 會識別家居結構，並將家居佈局映射出來，因此可避開障礙物，在家中安全移動，從而進行高效徹底的清潔。
防撞感應器
兩側的防撞感應器互相配合，偵測牆壁位置並避免發生碰撞。
吸塵機械人的感應器可預先偵測牆壁位置，避免碰撞發生。
360 LiDAR 壓力感應器
360 LiDAR 雷射感應器偵測並避開障礙物，確保安全進行清潔。
吸塵機械人移到梳化時偵測到障礙物。
懸崖感應器
吸塵機械人可以偵測並避開家中的樓梯和臺階，您亦可於 LG ThinQ™ 應用程式中設定禁止進入的區域。
吸塵機械人的懸崖傳感器可偵測並避免跌落樓梯。
*模擬廣告圖或與實際環境有所不同。
同時吸塵拖地
雙重功能
同時吸塵拖地，提供雙陪潔淨效能。自動供水系統保持地拖濕潤，助您流暢清潔，令清潔工作一氣呵成。
*模擬廣告圖或與實際環境有所不同。
吸頭及配件
因應情況使用不同吸頭
纖闊電動地板吸頭
纖闊電動地板吸頭配備 LED 燈，纖闊設計讓打掃變得輕而易舉。
纖闊電動地板吸頭配備 LED 燈，纖闊設計讓打掃變得輕而易舉。
縫隙吸頭
適用於隙縫與狹角等難以清潔的位置。
圖像顯示您使用縫隙吸頭清潔汽車座椅。
二合一吸頭
自由調節為軟刷及硬身吸頭，對頑固污垢及灰塵十分有效。
圖像顯示使用二合一吸頭清除手提電腦上的灰塵
R5 吸塵機械人
只需裝上專用地拖清潔墊，即可同時吸塵和拖地。
圖像描繪吸塵機械人從底部吸塵並同時拖地的情況。
What’s in the box
圖像顯示 Combi Tower 配件。
免責聲明
1) UVC LED
- 測試由 KRIBS 根據 LG Electronics 提供的協定進行。All-in-One Tower (型號：VDS-ST**U**) 中的塵袋裝滿 IEC TS 62885-1 5.1 指定的模擬家居灰塵，以及細菌 (金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、大腸桿菌 - 每種測試細菌約 107 CFU/㎖）。將培養的菌堆放於灰塵上方 9 個具有代表性的位置。運行 UVC LED 2 小時後，與未經處理的菌堆進行活菌數量比較。[測試條件：(23 ± 2) ℃、相對濕度 (45 ± 5) %]
- 集塵袋可更換，塵袋內堆積的塵垢表面細菌滋生的抑制效果及塵袋替換時間或因應實際環境條件而有所差異。
sub
- UVC (紫外線 C) LED 有助減少有害細菌，並應用於 LG Electronics 的各種家電。
- 當 All-in-One Tower 插電並正常供電時，UVC LED 燈可在每12 小時自動運行約 2 小時。
- 在炎熱潮濕的夏季，應多換塵袋。替換塵袋時，可將摩打保護濾網取出並清洗，待至完全乾燥後再使用。此外，請用消毒紙巾或浸過消毒液的紙巾抹拭塵袋位置。請僅以濕紙巾抹拭外部，如果使用含酒精的消毒紙巾擦拭，可能會導致表面褪色。
- 根據 LG 測量塵袋已滿時的結果顯示，實際塵袋容量或因應生產程序及測量環境而有所差異。
sub
2) LG ThinQ™
- 如需使用 ThinQ™，吸塵機必須透過 LG ThinQ™ 應用程式連接到 Wi-Fi。LG ThinQ™ 應用程式可在智能手機上從 Google Play Store 或 Apple App Store 下載。詳細配對說明位可在 LG ThinQ™ 應用程式中找到，請參閱應用程式指南。
- LG ThinQ™ 應用程式可能無法與型號較舊的智能手機相容。
3) 纖闊電動地板吸頭
- 根據 LG 測量結果，與現有的 LG CordZero A9 Kompressor 纖薄地板吸頭進行比較。
- 展示的 LED 燈效為廣告效果，旨在幫助理解，與實際效果或有所差異。
sub
4) KOMPRESSOR™
- 第三方測試機構 Intertek 認證 LG 對 A9 Kompressor™ 容器容量 (壓縮效率) 在超強 (Turbo) 模式下進行的測試結果。反復吸入並透過手動壓縮功能壓縮貓毛 (緬因貓)，直至最大容量。之後透過比較壓縮貓毛與未壓縮貓毛的重量 (兩者體積相同)，計算出壓縮效率為「2.4x」。集塵盒的實際容量 (壓縮效率) 或因應使用環境而有所差異。
5) 雙電池設計
- 如果裝上配備摩打的吸頭，實際運行時間或會減少。運行時間亦因應操作環境和使用時間而有所差異。
- 該測試於室溫 (26℃，78.8℉) ，及吸塵機開啟 Wi-Fi 的情況下進行。
sub
- 根據 LG 內部測試結果，雙電池 (2 枚電池) 的運行時間根據替換 2 塊新電池 (1 枚插入主機機身而完全充電的新電池，1 枚從充電座完全充電的新電池）計算；不連接任何吸頭的情況下，低效模式使用時間長達 120 分鐘 (一般模式可達 60 分鐘，強效模式可達 20 分鐘，超強效能模式可達 12 分鐘)；在裝上配備內置摩打的吸頭時，低效模式使用時間則長達 80 分鐘 (一般模式可達 40 分鐘，強效模式可達 26 分鐘，超強效能模式可達 16 分鐘)。
sub
- 作為 LG 內部測試的結果，單塊電池的運行時間根據新電池 (1 枚從充電座完全充電的新電池) 的使用計算；不連接任何吸頭的情況下，低效模式使用時間長達 60 分鐘 (一般模式可達 30 分鐘，強效模式可達 10 分鐘，超強模式可達 6 分鐘)；在裝上配備內置摩打的吸頭時，低效模式使用時間長達 40 分鐘 (一般模式可達 20 分鐘，強效模式可達 13 分鐘，超強模式可達 8 分鐘)。
6) 360 LiDAR 雷射感應器
- 360 LiDAR 雷射感應器每秒掃描周圍環境 6 次，掃描半徑可達 8 米。
- 因應實際環境和使用狀況，系統建立的地圖或存在差異。
sub
常見問題
灰塵清空功能無法運作，應如何解決？
請檢查以下事項：
① 確定已連接電源插頭。
② 檢查是否已正確連接塵機到底座。當正確連接時，它會發出嗶聲。
③ 如果清空功能停止運作，請按下「開始/停止」按鈕重新開始程序。
④ 灰塵清空模式分為自動或手動：
- 吸塵機械人預設為「自動」模式。無線吸塵機預設為「手動」模式。
- 手動模式時，請在無線吸塵機或吸塵機械人連接到底座時，按下「清空無線吸塵機」或「清空吸塵機械人」按鈕來啟動程序。
- 如要切換模式，請按住「選擇模式」按鈕至少三秒。
我已重新插入電源，但仍無法重啟產品設定，應該怎麼做？
摩打無法正常運作。請拔掉電源並聯絡 LG Electronics 服務中心。
設備已斷電，這是什麼原因所造成的？
請檢查：
① 電源插頭已完全插入插座。
② 拖板上的電源按鈕已開啟。
③ 斷路器未跳掣，且電源可用。
為什麼我的吸塵機無法充電？
請遵從以下指示：
① 檢查吸塵機是否已正確連接。正確連接後，吸塵機會發出嗶聲。如沒有發出嗶聲，請重新連接吸塵機。
② 確保輔助電池已完全推入，直至電池圖示閃爍。
③ 檢查吸塵機械人是否已正確連接，正確連接時會發出嗶聲。另外，如果彈出錯誤訊息，請檢查是否有碎屑。
④ 檢查插頭是否已完全插入插座。
⑤ 拔下插頭並用乾布擦去充電終端上的碎屑。
⑥ 如果溫度低於 5°C (41°F)，您的裝置可能無法成功充電。請在溫度高於 5°C 時再次嘗試充電。
如果產品發出異味應該怎麼辦？
請遵從以下指示：
① 全新吸塵機可能散發出一陣「新機」的氣味，3 個月後就會完全消失。
② 檢查電動地拖吸頭上是否黏有潮濕的灰塵，這些灰塵可能會產生異味。請緊記於每次使用後，在存放吸塵機前清除所有潮濕的灰塵。如果吸塵機未有完全乾燥，其前置濾網、排氣濾網或大型灰塵分離裝置也可能會發出異味。用水清洗乾淨後，請將零件放在通風良好的陰涼處徹底風乾至少 24 小時，然後再使用。
③ 如果塵袋發出異味，可能是寵物糞便等氣味滲入到塵袋中。吸走氣味強烈的東西後，即使塵袋仍未裝滿，亦建議更換塵袋。同時，長時間未有更換的舊塵袋也可能會散發異味。因此，即使塵袋尚未裝滿，也請定期更換。
如果自動清空和輔助電池指示燈同時閃爍，這代表什麼？
表示有摩打無法正常運作。這可能由以下原因引起：
- 摩打壓到塵袋頂部的分離按鈕
- 摩打正打開和關閉集塵盒盒蓋
- 摩打正改變在「清空無線吸塵機」和「清空吸塵機械人」模式之間的氣流
請拔掉電源並聯絡 LG Electronics 服務中心。
為什麼灰塵清空通知會連續閃爍紅色燈示約 10 秒，然後發出嗶聲？
表示塵袋已滿並需盡快更換。
LED 噴水式地拖可加入清潔劑使用嗎？
您可將稀釋的地板清潔劑加入 LED 噴水式地拖的水箱使用，幫助清除污漬。但請注意清潔劑需以清水完全稀釋，以防止加入後起泡，並堵塞地拖噴頭。另外，使用清潔劑前，請仔細閱讀產品標籤及說明書了解使用方法，並遵循正確的稀釋步驟。
總結
所有規格
材質與飾面
-
機身顏色（吸塵機）
米色
-
機身顏色（充電座）
米色
基本配件
-
二合一吸頭
是
-
清潔掃
否
-
縫隙吸頭
是
電池
-
附設電池（數目）
2（雙）
-
電池類型
鋰離子
-
每電池充電時間（分鐘）
240
-
每電池最長運行時間（分鐘）（一般模式、沒有吸頭情況下）
30
-
每電池最長運行時間（分鐘）（於一般模式下使用電動吸頭）
20
-
每電池最長運行時間（分鐘）（Turbo 效能模式、而沒有吸頭情況下）
6
-
每電池最長運行時間（分鐘）（於Turbo 效能模式下使用電動吸頭）
8
尺寸及重量（吸塵機）
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
265 x 1100 x 305
-
重量（公斤）
2.9
-
產品高度（毫米）（最大）
1100
尺寸及重量（塔座）
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
316 x 1144 x 479
-
重量（公斤）
12.7
功能（吸塵機）
-
類型
無線直立式 + 手提（二合一）
-
一指觸控
是
-
可更換雙電池
是
-
智能變頻器摩打
是
-
五重過濾系統
是
-
AEROSCIENCE
是
-
電池狀態顯示器
是
-
充電和存儲
All-in-One Tower
-
阻塞物件提示器
是
-
轉為手持式
是
-
氣旋技術
是
-
濾網清潔提示器
是
-
Kompressor 壓縮技術
是
-
伸縮管（4 段長度）
是
-
可洗濾網
是
功能（充電座）
-
All-in-One Tower
是
-
三重過濾系統
是
-
配件貯藏空間
是
-
自動清空充電站
是
-
備用電池狀態顯示器
是
-
觸控
是
-
更換塵袋提示
是
-
Nano LED
否
-
UVC LED
是
吸頭
-
多地面適用強力吸頭
否
-
震動寢具吸頭
否
-
LED照明寬噴嘴
是
-
電動地拖吸頭
否
-
電動迷你吸頭 (寵物)
否
-
纖薄電動地板吸頭
否
-
LED噴水式抹地
是
-
蒸氣拖把噴嘴
否
其他工具及配件
-
頑垢清潔吸頭
否
-
配件袋
否
-
額外前置濾網
否
-
可拆式吸頭及電動地拖吸頭清潔墊貯藏
否
-
延長伸縮軟管
否
-
額外排氣濾網
否
-
可彎曲吸頭
否
-
床褥專用吸頭
否
-
電動地拖吸頭清潔墊（件）
4
-
多角度軟毛吸頭
否
-
電動地拖吸頭注水量杯
是
效能（吸塵機）
-
強效清潔模式
低電量 / 一般 / 強效清潔 /Turbo 效能
-
集塵箱容量 (公升)
0.5
-
集塵箱容量 (公升) (壓縮後)
1.25
-
最大吸力(W)
280
效能（充電座）
-
清空模式
自動/手動
-
塵袋容量 (L)
2.5
-
清空循環時間(秒)
30
-
耗電量(A)(充電)
1.15
-
耗電量(A)(清潔)
7.0
-
功耗(W)(清潔)
1700
智能科技
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
-
清潔記錄
是
-
濾網清潔提示
是
-
濾網清潔指南
是
-
智能診斷
是