LG CordZero™ All-in-One Tower Combi A9X 二合一無線吸塵機 (韓國製造, 雪霧白)

- UVC (紫外線 C) LED 有助減少有害細菌，並應用於 LG Electronics 的各種家電。

- 當 All-in-One Tower 插電並正常供電時，UVC LED 燈可在每12 小時自動運行約 2 小時。

- 在炎熱潮濕的夏季，應多換塵袋。替換塵袋時，可將摩打保護濾網取出並清洗，待至完全乾燥後再使用。此外，請用消毒紙巾或浸過消毒液的紙巾抹拭塵袋位置。請僅以濕紙巾抹拭外部，如果使用含酒精的消毒紙巾擦拭，可能會導致表面褪色。

- 根據 LG 測量塵袋已滿時的結果顯示，實際塵袋容量或因應生產程序及測量環境而有所差異。