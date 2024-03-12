*根據 LG 內部測試結果，各種模式 (一般使用、強效清潔及 Turbo 效能) 的運行時間分別長達 120 分鐘、60 分鐘和 14 分鐘。此運行時間的測試條件是兩粒電池同時使用，其中一粒電池會安裝至吸塵機，另一粒則置於充電座直接充電。僅使用一粒電池 (電池正在充電座直接充電) 情況下，各種模式 (一般使用、強效清潔及 Turbo 效能) 的運行時間分別長達 60 分鐘、30 分鐘和 7 分鐘。該測試在室溫 (26℃，78.8℉)下進行，當時吸塵機並未配置任何吸頭，但已開啟 Wi-Fi。

**配置 Power Drive 電動吸頭且兩粒電池同時使用的條件下，各種模式 (一般使用、強效清潔及 Turbo 效能) 的運行時間分別長達 80 分鐘、40 分鐘和 12 分鐘。僅使用一粒電池情況下，各種模式 (一般使用、強效清潔及 Turbo 效能) 的運行時間分別長達 40 分鐘、20 分鐘和 6 分鐘。

***實際運行時間可能因操作環境和使用時間而異。