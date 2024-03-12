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LG CordZero™ A9Komp (酒紅色)
*10年摩打保養服務 - 此服務只包括摩打保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件，LG亦需要收取此相關費用。
* 基於 LG 內部測試結果，而測試結果則由 Intertek 監察所得。A9 Kompressor™ 集塵盒容量於 Turbo 模式下進行測試。直至集塵盒滿載前，吸塵機均能吸走貓毛（品種為緬因貓）。然後，它能透過手動按壓功能進行壓縮。直到壓縮的貓毛滿載前，這個循環不斷重複。壓縮效率按重量作計算，即把其與體積相同的未壓縮貓毛作比較。 貯藏器的實際容量（壓縮效率）或因應操作環境而有所不同。
*電動地拖吸頭需額外購買
*根據 LG 內部測試結果，各種模式 (一般使用、強效清潔及 Turbo 效能) 的運行時間分別長達 120 分鐘、60 分鐘和 14 分鐘。此運行時間的測試條件是兩粒電池同時使用，其中一粒電池會安裝至吸塵機，另一粒則置於充電座直接充電。僅使用一粒電池 (電池正在充電座直接充電) 情況下，各種模式 (一般使用、強效清潔及 Turbo 效能) 的運行時間分別長達 60 分鐘、30 分鐘和 7 分鐘。該測試在室溫 (26℃，78.8℉)下進行，當時吸塵機並未配置任何吸頭，但已開啟 Wi-Fi。
**配置 Power Drive 電動吸頭且兩粒電池同時使用的條件下，各種模式 (一般使用、強效清潔及 Turbo 效能) 的運行時間分別長達 80 分鐘、40 分鐘和 12 分鐘。僅使用一粒電池情況下，各種模式 (一般使用、強效清潔及 Turbo 效能) 的運行時間分別長達 40 分鐘、20 分鐘和 6 分鐘。
***實際運行時間可能因操作環境和使用時間而異。
*請確保過濾器已完全變乾，若為自然風乾則至少需要 24 小時。
^於 Turbo ( 最大) 模式下通過 ASTM F1977-04 (2017) 吸塵機系統標準之過濾效率測試，實際過濾效率可能因操作環境而有所差異。
a9t-steam
總結
主要規格
-
機身顏色（吸塵機）
酒紅色
-
五重過濾系統
有
-
氣旋技術
多重旋風式氣旋
-
Kompressor 壓縮技術
有
-
智能變頻器摩打
有
-
伸縮管（4 段長度）
有
-
可洗濾網
HEPA, 前導濾網及金屬濾網
所有規格
材質與飾面
-
機身顏色（吸塵機）
酒紅色
基本配件
-
二合一吸頭
有
-
縫隙吸頭
有
電池
-
附設電池（數目）
鋰離子電池2枚
-
每電池充電時間（分鐘）
240
-
每電池最長運行時間（分鐘）（一般模式、沒有吸頭情況下）
60
-
每電池最長運行時間（分鐘）（Turbo 效能模式、而沒有吸頭情況下）
7
尺寸及重量（吸塵機）
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
105 x 215 x 295
-
重量（公斤）
2.6
功能（吸塵機）
-
類型
CordZero™ A9Komp
-
智能變頻器摩打
有
-
五重過濾系統
有
-
電池狀態顯示器
有
-
氣旋技術
多重旋風式氣旋
-
Kompressor 壓縮技術
有
-
伸縮管（4 段長度）
有
-
可洗濾網
HEPA, 前導濾網及金屬濾網
吸頭
-
震動寢具吸頭
有
-
電動地拖吸頭
選購
-
電動迷你吸頭 (寵物)
選購
-
纖薄電動地板吸頭
有
其他工具及配件
-
可彎曲吸頭
有
效能（吸塵機）
-
強效清潔模式
30分鐘
-
集塵箱容量 (公升)
0.44
智能科技
-
清潔記錄
有
-
濾網清潔提示
有
-
智能診斷
有