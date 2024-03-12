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LG CordZero™ A9Komp 無線吸塵機 - A9KULTIMAT2 (黑色)
220W 升級吸力 清潔更徹底
220W 升級吸力可於更短時間內清除灰塵，清潔更徹底。
*實際吸力或因應操作及家居環境而有所不同。
*影片僅供參考，或與實際產品有所不同。
*10年摩打保養服務 - 此服務只包括摩打保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件，LG亦需要收取此相關費用。
* 基於 LG 內部測試結果，而測試結果則由 Intertek 監察所得。A9 Kompressor™ 集塵盒容量於 Turbo 模式下進行測試。直至集塵盒滿載前，吸塵機均能吸走貓毛（品種為緬因貓）。然後，它能透過手動按壓功能進行壓縮。直到壓縮的貓毛滿載前，這個循環不斷重複。壓縮效率按重量作計算，即把其與體積相同的未壓縮貓毛作比較。 貯藏器的實際容量（壓縮效率）或因應操作環境而有所不同。
高效潔淨
蒸氣地拖吸頭 除塵去垢
LG Objet Collection A9X 蒸氣無線吸塵機讓您同時吸塵及蒸氣拖地。
從一般地拖吸頭轉至蒸氣地拖吸頭
只要裝上蒸氣吸頭電池，即可從一般地拖模式切換至蒸氣地拖模式。
從上至下安裝的蒸氣吸頭電池圖片。
同時吸塵和拖地
顯示蒸氣吸頭的底部，吸頭正啟動，同時灰塵被吸至入口並收集。
保持濕潤 潔淨無間
拖把是濕的。左側內置泵特寫顯示水流過泵，附加水滴圖標。
內置蒸氣安全裝置
智能安全感應功能會在三種情況下停止使用蒸氣。
1) 一旦蒸氣產生器的溫度過高，即會停止運作。
蒸氣地拖吸頭的蒸氣產生器及電池具有紅色圖像。左上有一個溫度計圖示，文字寫著「過熱感應器」。
2) 抬起或傾斜吸頭會讓蒸汽產生器停止運作。
蒸氣地拖吸頭左側微微升起，有個紅色箭嘴指向一側。左上角有個箭嘴，文字寫著「傾斜感應器」。
3) 內置加速感應器，只要吸頭停止移動約 20 秒或以上，或地拖吸頭停止運轉約 1 分鐘或以上，蒸汽產生器即會停止運作.
與蒸氣地拖吸頭接觸的地面經紅色圖像處理。左上有個暫停圖示，文字寫著「地板保護」。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
[蒸氣地拖吸頭]
- 蒸氣地拖吸頭的「蒸氣」技術：蒸汽產生器透過加熱裝置加熱供水而產生蒸氣，並從出口直接供給到產品底部的吸頭。
- 為了盡可能為吸頭供應充足蒸氣，蒸氣出口與吸頭直接連接，因此使用產品時可能難以用肉眼查看供應至吸頭的蒸氣。
- 連接蒸氣地拖吸頭後，按下電源按鈕即可運行蒸氣地拖模式，或不具吸塵功能的一般地拖模式。您亦可按加減按鈕開關吸塵功能，或切換清潔模式。
- 透過機身的 LCD 屏幕，可以輕鬆啟動/關閉蒸氣地拖吸頭並控制供水。
[簡易除垢]
- 根據由 LG 提出的測試方法，經 Intertek 於 2022 年 6 月進行測試，把污染物 (朱古力或牛油) 塗在 PVC 地板上硬化後，以蒸氣地拖吸頭來回清潔地板，比較蒸氣地拖模式與一般地拖模式的除污性能。
- 地板除污效果或因應不同使用環境而有所差異。
[蒸氣吸頭電池]
- 可將蒸氣吸頭電池取出，並於 All-in-One Tower 充電器或在充電座單獨充電。
[地板保護]
- 使用環境或會影響產品進入地板保護模式所需的時間。
深入清潔難以觸及的角落
升級纖薄電動地板吸頭
比上一代減少 1.1cm 厚度
升級纖薄電動地板吸頭比上一代減少 1.1cm 厚度
*根據 LG 測量結果，與現有的纖薄地板吸頭進行比較。實際產品尺寸或因應生產程序及測量環境而有所差異。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*根據 LG 內部測試結果，各種模式 (一般使用、強效清潔及 Turbo 效能) 的運行時間分別長達 120 分鐘、60 分鐘和 14 分鐘。此運行時間的測試條件是兩粒電池同時使用，其中一粒電池會安裝至吸塵機，另一粒則置於充電座直接充電。僅使用一粒電池 (電池正在充電座直接充電) 情況下，各種模式 (一般使用、強效清潔及 Turbo 效能) 的運行時間分別長達 60 分鐘、30 分鐘和 7 分鐘。該測試在室溫 (26℃，78.8℉)下進行，當時吸塵機並未配置任何吸頭，但已開啟 Wi-Fi。
**配置 Power Drive 電動吸頭且兩粒電池同時使用的條件下，各種模式 (一般使用、強效清潔及 Turbo 效能) 的運行時間分別長達 80 分鐘、40 分鐘和 12 分鐘。僅使用一粒電池情況下，各種模式 (一般使用、強效清潔及 Turbo 效能) 的運行時間分別長達 40 分鐘、20 分鐘和 6 分鐘。
***實際運行時間可能因操作環境和使用時間而異。
*請確保過濾器已完全變乾，若為自然風乾則至少需要 24 小時。
^於 Turbo ( 最大) 模式下通過 ASTM F1977-04 (2017) 吸塵機系統標準之過濾效率測試，實際過濾效率可能因操作環境而有所差異。
主要規格
-
機身顏色（吸塵機）
黑色
-
五重過濾系統
是
-
氣旋技術
是
-
伸縮管（4 段長度）
是
-
可洗濾網
是
所有規格
材質與飾面
-
機身顏色（吸塵機）
黑色
BAR CODE
-
Bar Code
8806096109557
基本配件
-
二合一吸頭
是
-
清潔掃
否
-
縫隙吸頭
是
電池
-
附設電池（數目）
2（雙）
-
電池類型
鋰離子
-
每電池充電時間（分鐘）
240
-
每電池最長運行時間（分鐘）（一般模式、沒有吸頭情況下）
60
-
每電池最長運行時間（分鐘）（於一般模式下使用電動吸頭）
40
-
每電池最長運行時間（分鐘）（Turbo 效能模式、而沒有吸頭情況下）
7
-
每電池最長運行時間（分鐘）（於Turbo 效能模式下使用電動吸頭）
6
尺寸及重量（吸塵機）
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
260 x 1120 x 270
-
重量（公斤）
2.6
-
產品高度（毫米）（最大）
1120
功能（吸塵機）
-
一指觸控
是
-
可更換雙電池
是
-
五重過濾系統
是
-
AEROSCIENCE
是
-
電池狀態顯示器
是
-
充電和存儲
3 式（掛牆式/落地式/精巧安裝）
-
阻塞物件提示器
是
-
轉為手持式
是
-
氣旋技術
是
-
濾網清潔提示器
否
-
伸縮管（4 段長度）
是
-
可洗濾網
是
吸頭
-
多地面適用強力吸頭
否
-
震動寢具吸頭
是
-
LED照明寬噴嘴
是
-
電動地拖吸頭
否
-
電動迷你吸頭 (寵物)
否
-
纖薄電動地板吸頭
否
-
LED噴水式抹地
否
-
蒸氣拖把噴嘴
是
其他工具及配件
-
頑垢清潔吸頭
否
-
配件袋
否
-
額外前置濾網
是
-
可拆式吸頭及電動地拖吸頭清潔墊貯藏
是
-
延長伸縮軟管
否
-
額外排氣濾網
否
-
可彎曲吸頭
否
-
床褥專用吸頭
否
-
電動地拖吸頭清潔墊（件）
4
-
多角度軟毛吸頭
否
-
電動地拖吸頭注水量杯
是
效能（吸塵機）
-
強效清潔模式
一般 / 強效清潔 /Turbo 效能
-
集塵箱容量 (公升)
0.44
-
集塵箱容量 (公升) (壓縮後)
1.1
-
最大吸力(W)
220
智能科技
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
-
清潔記錄
是
-
濾網清潔提示
是
-
濾網清潔指南
是
-
智能診斷
是