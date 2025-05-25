LG CordZero™ A9 Air 濕拖無線吸塵機

免責聲明

1) 輕巧強勁

*跟據韓國産業技術試險院 (Korea Testing Laboratory，KTL) 在 2023 年 11 月 23 日依照國際標準 IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV 條款 5.11 進行的測試結果。最大吸力是根據使用超強效能模式配搭完全充電的電池和已清空的集塵盒，以及不將伸縮管和吸頭接上吸塵機機身的情況下進行測試。

*吸力 (單位為 W) 是透過空氣數據測試設備得出的真空度 (單位為 kPa) 與氣流值 (單位為 L/s) 相乘計算得出。

*如果產品在使用過程中啟動保護模式 (當產品被異物阻塞時，會發出「嗚~嗚~」聲，如果阻塞情況繼續，則會關閉電源以保護產品)，吸力就會降低。

*實際吸力或因應操作及家居環境而有所不同。

*產品總重量為吸塵機機身、電池、吸管和地板吸頭的重量總和。

*實際產品重量或因製造過程和測量環境而有所不同。

2) 可替換電池

*根據 LG 的內部測試結果，單塊電池的運行時間根據新電池 (1 枚從充電座完全充電的新電池) 的使用計算；不連接任何吸頭的情況下，常規模式使用時間長達 40 分鐘 (強效模式可達 20 分鐘，超強模式可達 7 分鐘) ；在裝上配備內置摩打的吸頭時，正常模式使用時間長達 30 分鐘。(強效模式可達 15 分鐘，超強模式可達 6 分鐘)

*如果裝上配備摩打的吸頭，實際運行時間或會減少。運行時間亦因應操作環境和使用時間而有所差異。