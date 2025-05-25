LG CordZero™ A9 Air 濕拖無線吸塵機

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強勁吸力，輕巧就手
吸塵機不但設計輕巧方便，重量僅 1.1kg*，更提供強勁吸力1)。
*主機連電池的重量。裝上吸塵管和吸頭時為 1.97kg。
**產品圖像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
分隔灰塵與空氣
強勁氣流可以阻止灰塵在濾網內積聚，提供持久吸力。
*產品圖像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*灰塵分隔效能或因應操作及家居環境而有所不同。
LED Power Drive™ 電動地拖吸頭
同時吸塵和拖地
享受拖地和吸塵清潔的雙重功能，一機多用，方便實用。
*產品圖片和 LED 燈光效果僅供參考。性能取決於使用環境，產品的設計和顏色可能會有所不同。
*裝上地拖吸頭後按下電源按鈕，產品就會啟動只進行拖地的模式，而不會啟動吸塵功能。按下「<','>」按鈕可開啟/關閉吸塵功能或變更清潔模式。
自動出水系統
清潔期間保持拖布濕潤
電子泵自動出水系統減少清潔過程中停下來
浸濕拖布的需要。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*Intertek 的測試結果顯示，按照品牌標準安裝地拖吸頭並以標準模式清潔約 44 平方米空間 5 分鐘後，A9S 在地拖吸頭噴水控制的第 2 階段平均含水量維持在至少 80%，第 1 階段則維持在至少 75%，並持續達 30 分鐘。
*地拖吸頭的含水量可能因使用環境而有所不同。
*當水箱中有水時，自動出水系統會正常運作。
設計時尚精巧
慳位設計易用又方便收納，助您保持家居整潔。
*產品圖像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*跟據 LG 的測量結果，體積是基於產品的 3D 建模計算，並與 A9K (型號: S98*******) 進行比較。
*產品體積或因應製造過程和測量環境而有所不同。
清潔更方便
內置隙縫吸管設計，只要拆下吸頭即可清潔難以觸及的位置，亦備有二合一吸頭配合不同環境及用途。
*產品圖像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
鎖住灰塵避免重新釋至空氣之中
五重過濾系統可分隔粉塵，並防止灰塵重新釋放到空氣中。
*產品圖像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*過濾效能或因應操作及家居環境而有所不同。
可水洗易拆式濾網
輕鬆拆卸 方便清潔
集塵盒、排氣濾網和粉塵濾網都可輕鬆拆下水洗，
減少管理吸塵機的煩惱。
*產品圖像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
更換電池方便又快捷
LED 提示燈簡單易明，讓你隨時監察電量。只需輕鬆一按即可更換電池2)。
*產品圖像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*通常跟機附 1 枚電池。
*產品圖像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
免責聲明
1) 輕巧強勁
*跟據韓國産業技術試險院 (Korea Testing Laboratory，KTL) 在 2023 年 11 月 23 日依照國際標準 IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV 條款 5.11 進行的測試結果。最大吸力是根據使用超強效能模式配搭完全充電的電池和已清空的集塵盒，以及不將伸縮管和吸頭接上吸塵機機身的情況下進行測試。
*吸力 (單位為 W) 是透過空氣數據測試設備得出的真空度 (單位為 kPa) 與氣流值 (單位為 L/s) 相乘計算得出。
*如果產品在使用過程中啟動保護模式 (當產品被異物阻塞時，會發出「嗚~嗚~」聲，如果阻塞情況繼續，則會關閉電源以保護產品)，吸力就會降低。
*實際吸力或因應操作及家居環境而有所不同。
*產品總重量為吸塵機機身、電池、吸管和地板吸頭的重量總和。
*實際產品重量或因製造過程和測量環境而有所不同。
2) 可替換電池
*根據 LG 的內部測試結果，單塊電池的運行時間根據新電池 (1 枚從充電座完全充電的新電池) 的使用計算；不連接任何吸頭的情況下，常規模式使用時間長達 40 分鐘 (強效模式可達 20 分鐘，超強模式可達 7 分鐘) ；在裝上配備內置摩打的吸頭時，正常模式使用時間長達 30 分鐘。(強效模式可達 15 分鐘，超強模式可達 6 分鐘)
*如果裝上配備摩打的吸頭，實際運行時間或會減少。運行時間亦因應操作環境和使用時間而有所差異。