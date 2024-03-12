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LG CordZero™ A9N (晶鑽銀)
*10年摩打保養服務 - 此服務只包括摩打保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件，LG亦需要收取此相關費用。
LG電動地拖吸頭設有三種供水量調節，確保拖布濕潤，並可獨立或同時拖地吸塵。
*請確保過濾器已完全變乾，若為自然風乾則至少需要 24 小時。
^於 Turbo ( 最大) 模式下通過 ASTM F1977-04 (2017) 吸塵機系統標準之過濾效率測試，實際過濾效率可能因操作環境而有所差異。
a9t-steam
總結
主要規格
-
機身顏色（吸塵機）
銀色
-
五重過濾系統
是
-
氣旋技術
Axial Turbo Cyclone
-
Kompressor 壓縮技術
否
-
智能變頻器摩打
是
-
伸縮管（4 段長度）
是
-
可洗濾網
否
所有規格
材質與飾面
-
機身顏色（吸塵機）
銀色
BAR CODE
-
Bar Code
8806087958836
基本配件
-
二合一吸頭
是
-
清潔掃
否
-
縫隙吸頭
是
電池
-
附設電池（數目）
1（單）
-
電池類型
鋰離子
-
每電池充電時間（分鐘）
240
-
每電池最長運行時間（分鐘）（一般模式、沒有吸頭情況下）
40
-
每電池最長運行時間（分鐘）（於一般模式下使用電動吸頭）
50
-
每電池最長運行時間（分鐘）（Turbo 效能模式、而沒有吸頭情況下）
40
-
每電池最長運行時間（分鐘）（於Turbo 效能模式下使用電動吸頭）
6
尺寸及重量（吸塵機）
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
260 x 270 x 1120
-
重量（公斤）
2.7
-
產品高度（毫米）（最大）
1120
功能（吸塵機）
-
類型
無線直立式 + 手提（二合一）
-
一指觸控
是
-
可更換雙電池
否
-
智能變頻器摩打
是
-
五重過濾系統
是
-
五重過濾系統（HEPA 濾網）
是
-
AEROSCIENCE
是
-
電池狀態顯示器
是
-
充電和存儲
3 式（掛牆式/落地式/精巧安裝）
-
阻塞物件提示器
否
-
轉為手持式
是
-
氣旋技術
Axial Turbo Cyclone
-
濾網清潔提示器
否
-
Kompressor 壓縮技術
否
-
伸縮管（4 段長度）
是
-
可洗濾網
否
吸頭
-
多地面適用強力吸頭
否
-
震動寢具吸頭
是
-
LED照明寬噴嘴
否
-
電動地拖吸頭
否
-
電動迷你吸頭 (寵物)
否
-
纖薄電動地板吸頭
是
-
蒸氣拖把噴嘴
否
其他工具及配件
-
頑垢清潔吸頭
否
-
配件袋
否
-
額外前置濾網
是
-
可拆式吸頭及電動地拖吸頭清潔墊貯藏
否
-
延長伸縮軟管
否
-
額外排氣濾網
否
-
可彎曲吸頭
否
-
床褥專用吸頭
否
-
電動地拖吸頭清潔墊（件）
0
-
多角度軟毛吸頭
否
-
電動地拖吸頭注水量杯
否
效能（吸塵機）
-
強效清潔模式
一般 / 強效清潔 /Turbo 效能
-
集塵箱容量 (公升)
0.44
-
最大吸力(W)
160
智能科技
-
ThinQ(Wi-Fi)
否
-
清潔記錄
否
-
濾網清潔提示
否
-
濾網清潔指南
否
-
智能診斷
否