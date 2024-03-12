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Objet Collection | LG CordZero™ A9TS 蒸氣無線吸塵機 配備 All-in-One Tower™ (韓國製造，蒼林綠)

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Objet Collection | LG CordZero™ A9TS 蒸氣無線吸塵機 配備 All-in-One Tower™ (韓國製造，蒼林綠)

A9T-STEAM

Objet Collection | LG CordZero™ A9TS 蒸氣無線吸塵機 配備 All-in-One Tower™ (韓國製造，蒼林綠)

(0)
正面 LG A9T-STEAM
畫面顯示蒼林綠的 LG Objet Collection A9TS 蒸氣無線吸塵機 。
LG Objet Collection

締造完美空間

LG Objet Collection A9TS 蒸氣無線吸塵機採用優雅設計，營造現代化潔淨空間。

畫面顯示置於客廳的蒼林綠的 LG Objet Collection A9TS 蒸氣無線吸塵機，與周邊家具自然配襯。

畫面顯示置於藍色現代客廳的蒼林綠的 LG Objet Collection A9TS 蒸氣無線吸塵機。

畫面顯示置於啡色現代客廳的蒼林綠的 LG Objet Collection A9TS 蒸氣無線吸塵機。

畫面顯示置於現代客廳的 LG Objet Collection A9TS 蒸氣無線吸塵機。

在任何空間都能營造自然氣氛

LG Objet Collection A9TS 蒸氣無線吸塵機完美融入不同空間與環境。無論在設計、顏色及材質均能與任何室內設計保持和諧一致。

畫面顯示恬蒼林綠的 LG Objet Collection A9TS 蒸氣無線吸塵機。

畫面顯示置於現代客廳的蒼林綠的 LG Objet Collection A9TS 蒸氣無線吸塵機。

畫面顯示置於綠色現代客廳的 LG Objet Collection A9TS 蒸氣無線吸塵機。

為您創造美好生活

  • 這張圖片顯示連接 All-in-One Tower™ 時，能夠自動清走塵垢。

    自動除塵　省時省力

  • 這張圖片顯示蒸氣地拖吸頭底部，當中散發蒸氣。

    蒸氣吸頭去除頑固污漬

  • 圖示吸塵機機頭內部正在壓縮灰塵的畫面。

    增大 2.4 倍集塵空間

  • 顯示流動螢幕和圖示，介紹 CordZero All-in-One Tower™ 的功能。

    智能監控及診斷

收納除塵　無比輕鬆

外型美觀，內置多個智能功能

All-in-One Tower™ 有助輕鬆清空集塵盒，並有效收納吸頭。

令吸塵器自動除塵

當吸塵機連接至充電座時，會自動清空集塵盒，省時省力，同時減少灰塵散落。

圖像顯示三重濾網的外觀，以及吸塵機內三重濾網的位置。

自我潔淨的集塵盒

頂部的UVC LED1) 可抑制塵袋內的細菌生長，讓家居更潔淨。

圖像顯示 UVC LED 的運作模式，及其在吸塵機內所處的位置。

更多空間以提升家居設計

風格完美襯托室內設計，同時騰出更多空間。

這裏顯示左右兩側的收納空間，及吸塵機外部安放的地拖吸頭。

*產品圖像僅供參考，可能與實際產品有所不同。


[UVC LED]1)
*測試由 KRIBS 根據 LG Electronics 提供的協定進行。All-in-One Tower (型號：VDS-ST**U**) 中的塵袋裝滿 IEC TS 62885-1 5.1 指定的模擬家居灰塵，以及細菌 (金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、大腸桿菌 - 每種測試細菌約 107 CFU/㎖）。將培養的菌堆放於灰塵上方 9 個具有代表性的位置。運行 UVC LED 2 小時後，與未經處理的菌堆進行活菌數量比較。[測試條件：(23 ± 2) ℃、相對濕度 (45 ± 5) %]
*集塵袋可更換，塵袋內堆積的塵垢表面細菌滋生的抑制效果及塵袋替換時間或因應實際環境條件而有所差異。

 

*UVC (紫外線 C) LED 有助減少有害細菌，並應用於 LG Electronics 的各種家電。
*當 All-in-One Tower 插電並正常供電時，UVC LED 燈可在每12 小時自動操作約 2 小時。
*在炎熱潮濕的夏季，應多換塵袋。替換塵袋時，可將摩打保護濾網取出並清洗，待至全乾後再次使用。此外，請用消毒紙巾或浸過消毒液的紙巾抹拭塵袋位置，並以濕紙巾抹拭外部，如果使用含酒精的消毒紙巾可能會導致外表變色。
*根據 LG 測量塵袋已滿時的結果顯示，實際塵袋容量或因應生產程序及測量環境而有所差異。

 

 

白色背景的圖片
持續高效運作

清潔無間斷

雙電池及 Kompressor™ 設計有助騰出更多集塵空間，順暢無阻地進行清潔工作。

這張圖片顯示令人享受的 CodeZero All-In-One Tower 清潔體驗。

告別頻繁清空塵盒的日子

LG Kompressor™ 輕壓集塵空間，把存放塵埃污垢的空間增大 2.4 倍1)，讓用家減少清空集塵盒的次數。

圖示吸塵機機頭內部正在壓縮灰塵的畫面。

清潔期間為後備電池充電

雙電池設計2)最多可使用長達 120 分鐘，續航力強大。

圖示吸塵機的電池組。

一指輕觸開關

打掃時無需長按開關鍵，一指輕鬆操作吸塵機，同時吸塵拖地。

圖示吸塵機把手及把手上的按鈕。

*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所差異。

[LG Kompressor™]1)
*第三方測試機構 Intertek 認證 LG 對 A9 Kompressor™ 容器容量 (壓縮效率) 在超強 (Turbo) 模式 下進行的測試結果。反復吸入並透過手動壓縮功能壓縮貓毛 (緬因貓)，直至最大容量。之後透過比較壓縮貓毛與未壓縮貓毛的重量 (兩者體積相同)，計算出壓縮效率為「2.4x」。集塵盒的實際容量 (壓縮效率) 或因應使用環境而有所差異。

 

[DUAL PowerPack™]2)
*根據 LG 內部測試結果，雙電池 (2 枚電池) 的運行時間根據替換 2 塊新電池 (1 枚插入主機機身而完全充電的新電池，1 枚從充電座完全充電的新電池）計算；不連接任何吸頭的情況下，常規模式使用時間長達 120 分鐘 (強效模式達 60 分鐘，超強模式達 14 分鐘)；在裝上配備內置摩打的吸頭時，正常模式使用時間則長達 80 分鐘 (強效模式達 40 分鐘，超強模式達 20 分鐘)。

 

*作為 LG 內部測試的結果，單塊電池的運行時間根據新電池 (1 枚從充電座完全充電的新電池) 的使用計算；不連接任何吸頭的情況下，常規模式使用時間長達 60 分鐘，不連接任何吸頭 (強效模式達 30 分鐘，超強模式達 7 分鐘)；在裝上配備內置摩打的吸頭時，正常模式使用時間長達 40 分鐘 (強效模式達 20 分鐘，超強模式達 10 分鐘)。
*如果裝上配備摩打的吸頭，實際運行時間或會減少。運行時間亦因應操作環境和使用時間而有所差異。
*該測試於室溫 (26℃，78.8℉) ，及吸塵機開啟 Wi-Fi 的情況下進行。

空白背景，有兩條垂直綠色邊框。
高效潔淨

蒸氣1)地拖吸頭除塵去垢2)

LG Objet Collection A9TS 蒸氣無線吸塵機讓您同時吸塵及蒸氣拖地。

從一般地拖吸頭轉至蒸氣地拖吸頭

只要裝上蒸氣吸頭電池3)，即可從一般地拖模式切換至蒸氣地拖模式。

從上至下安裝的蒸氣吸頭電池圖片。

同時吸塵和拖地

吸塵同時拖地，助您節省時間。

顯示蒸氣吸頭的底部，吸頭正啟動，同時灰塵被吸至入口並收集。

保持濕潤　潔淨無間

在一般地拖模式中，內置電泵讓自動供水系統保持地拖濕潤，免卻重複打濕並擰乾拖布的麻煩，令清潔工作一氣呵成。

拖把是濕的。左側內置泵特寫顯示水流過泵，附加水滴圖標。

內置蒸氣安全裝置

智能安全感應功能會在三種情況下停止使用蒸氣。

1) 一旦蒸氣產生器的溫度過高，即會停止運作。

蒸氣地拖吸頭的蒸氣產生器及電池具有紅色圖像。左上有一個溫度計圖示，文字寫著「過熱感應器」。

2) 抬起或傾斜吸頭會讓蒸汽產生器停止運作。

蒸氣地拖吸頭左側微微升起，有個紅色箭嘴指向一側。左上角有個箭嘴，文字寫著「傾斜感應器」。

3) 內置加速感應器，只要吸頭停止移動約 20 秒或以上，或地拖吸頭停止運轉約 1 分鐘或以上，蒸汽產生器即會停止運作4).

與蒸氣地拖吸頭接觸的地面經紅色圖像處理。左上有個暫停圖示，文字寫著「地板保護」。

*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所差異。

[蒸氣]1)
*蒸氣地拖吸頭的「蒸氣」技術：蒸汽產生器透過加熱裝置加熱供水而產生蒸氣，並從出口直接供給到產品底部的吸頭。
*為了盡可能為吸頭供應充足蒸氣，蒸氣出口與吸頭直接連接，因此使用產品時可能難以用肉眼查看供應至吸頭的蒸氣。
*連接蒸氣地拖吸頭後，按下電源按鈕即可運行蒸氣地拖模式，或不具吸塵功能的一般地拖模式。您亦可按加減按鈕開關吸塵功能，或切換清潔模式。

[簡易除垢]2)
*根據由 LG 提出的測試方法，經 Intertek 於 2022 年 6 月進行測試，把污染物 (朱古力或牛油) 塗在 PVC 地板上硬化後，以蒸氣地拖吸頭來回清潔地板，比較蒸氣地拖模式與一般地拖模式的除污性能。
*地板除污效果或因應不同使用環境而有所差異。

[蒸氣吸頭電池]3)
*可將蒸氣吸頭電池取出，並於 All-in-One Tower 充電器或在充電座單獨充電。

[地板保護]4)
*使用環境或會影響產品進入地板保護模式所需的時間。

空白背景，兩邊有深綠色垂直條紋。
仔細清潔

一絲不苟的打掃

纖闊電動地板吸頭方便清潔狹窄和難以觸及的空間。

升級吸頭規格¹⁾

纖闊電動地板吸頭比上一代加闊約 5cm，可以覆蓋更多空間，同時更加省時省力；纖薄設計讓吸頭變薄約 0.85cm，使用起來更加方便。

圖片顯示纖闊電動地板吸頭的高度及闊度。高 4.65cm，闊 30 cm。

深入角落精準清潔

靠近角落和牆壁時，它會將灰塵吸入於吸頭形成氣流的風道中，提升清潔效率。

入口的特寫圖像添加至吸頭的產品切口上，另外顯示空氣通過的圖像。

明亮的 LED 燈²⁾

吸頭前方的 LED 燈可在黑暗環境中照亮地板，以助清潔地面。

吸頭置於陰暗空間，前方 LED 燈發出亮光。

*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所差異。

[纖闊電動地板吸頭]1)
*根據 LG 測量結果，與現有的 LG CordZero A9 Kompressor 纖薄地板吸頭進行比較。
*實際產品尺寸或因應生產程序及測量環境而有所差異。

[LED 燈]2)
*展示的 LED 燈效為廣告效果，旨在幫助理解，與實際效果或有所差異。

Easily Maintain
方便連接

智能生活由 LG ThinQ™ 開始

使用 LG ThinQ™ 應用程式，可輕鬆監察 LG Objet Collection A9TS 蒸氣無線吸塵機的清潔記錄及運行智能診斷。

這張圖片顯示一部手提電話，呈現 LG Objet Collection A9TS 蒸氣無線吸塵機和 ThinQ 螢幕。手提電話四周展示 ThinQ 功能的圖示。

*智能功能或因地區及型號而有所差異。請向本地零售商或 LG 查詢，進一步了解服務情況。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所差異。
*應用程式螢幕圖片或因應所用產品或應用程式版本而有所差異。

純白背景，中間兩側各有一條深綠色垂直條紋。
所有工具一應俱全

因應情況使用不同吸頭

LG 針對各種情況推薦不同吸頭，以助提升清潔效率。

蒸氣地拖吸頭

使用蒸氣地拖吸頭去除頑固污漬，同時發揮吸塵和蒸氣拖地的功效。

纖闊電動地板吸頭

纖闊電動地板吸頭配備 LED 燈，纖闊設計讓打掃變得輕而易舉。

震動寢具吸頭

每分鐘拍打4,000下*加上強勁吸力，適用於床單、被鋪、梳化及車椅，有效吸走塵蟎。

  • 1

    隙縫吸頭

  • 1

    二合一吸頭

圖示五重過濾系統。

打掃地板同時淨化空氣

五重過濾系統將吸入的灰塵分隔到塵盒中，然後過濾剩餘的粉塵。
為保持吸塵機處於最佳狀態，過濾器與防塵裝置均能輕鬆拆除及清潔。

可拆式濾網易於保養

濾網及防塵裝置均可被輕鬆拆下，以便清潔吸塵機，使其保持最佳狀態。
圖像顯示 Smart Inverter Motor™ 和 Axial Turbo Cycle™。此外，吸頭和頂部變透明以顯示安裝在裏面的 Smart Inverter Motor™。

吸力強勁　清潔省時

Smart Inverter Motor™ 配合 Axial Turbo Cycle™ ，有助節省清潔時間，同時提升效能。

*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。

      a9t-steam

      總結

      列印
      產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
      270 x 870 x 260
      重量（公斤）
      2.6
      附設電池（數目）
      2（雙）
      機身顏色（吸塵機）
      綠色

      主要規格

      • 機身顏色（吸塵機）

        綠色

      • 五重過濾系統

      • 氣旋技術

      • Kompressor 壓縮技術

      • 智能變頻器摩打

      • 伸縮管（4 段長度）

      • 可洗濾網

      所有規格

      材質與飾面

      • 機身顏色（吸塵機）

        綠色

      • 機身顏色（充電座）

        綠色

      BAR CODE

      • Bar Code

        8806084289698

      基本配件

      • 二合一吸頭

      • 清潔掃

      • 縫隙吸頭

      電池

      • 附設電池（數目）

        2（雙）

      • 電池類型

        鋰離子

      • 每電池充電時間（分鐘）

        240

      • 每電池最長運行時間（分鐘）（一般模式、沒有吸頭情況下）

        60

      • 每電池最長運行時間（分鐘）（於一般模式下使用電動吸頭）

        40

      • 每電池最長運行時間（分鐘）（Turbo 效能模式、而沒有吸頭情況下）

        7

      • 每電池最長運行時間（分鐘）（於Turbo 效能模式下使用電動吸頭）

        6

      尺寸及重量（吸塵機）

      • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

        270 x 870 x 260

      • 重量（公斤）

        2.6

      • 產品高度（毫米）（最大）

        1120

      尺寸及重量（塔座）

      • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

        256 x 1009 x 298

      • 重量（公斤）

        10.1

      功能（吸塵機）

      • 類型

        無線直立式 + 手提（二合一）

      • 一指觸控

      • 可更換雙電池

      • 智能變頻器摩打

      • 五重過濾系統

      • 五重過濾系統（HEPA 濾網）

      • AEROSCIENCE

      • 電池狀態顯示器

      • 充電和存儲

        All-in-One Tower

      • 阻塞物件提示器

      • 轉為手持式

      • 氣旋技術

      • 濾網清潔提示器

      • Kompressor 壓縮技術

      • 伸縮管（4 段長度）

      • 可洗濾網

      功能（充電座）

      • All-in-One Tower

      • 三重過濾系統

      • 配件貯藏空間

      • 自動清空充電站

      • 備用電池狀態顯示器

      • 觸控

      • 更換塵袋提示

      • UVC LED

      吸頭

      • 多地面適用強力吸頭

      • 震動寢具吸頭

      • LED照明寬噴嘴

      • 電動地拖吸頭

      • 電動迷你吸頭 (寵物)

      • 纖薄電動地板吸頭

      • 蒸氣拖把噴嘴

      其他工具及配件

      • 頑垢清潔吸頭

      • 配件袋

      • 額外前置濾網

      • 可拆式吸頭及電動地拖吸頭清潔墊貯藏

      • 延長伸縮軟管

      • 額外排氣濾網

      • 可彎曲吸頭

      • 床褥專用吸頭

      • 電動地拖吸頭清潔墊（件）

        4

      • 多角度軟毛吸頭

      • 電動地拖吸頭注水量杯

      效能（吸塵機）

      • 強效清潔模式

        一般 / 強效清潔 /Turbo 效能

      • 集塵箱容量 (公升)

        0.44

      • 集塵箱容量 (公升) (壓縮後)

        1.056

      • 最大吸力(W)

        220

      效能（充電座）

      • 清空模式

        自動/手動

      • 塵袋容量 (L)

        2.5

      • 清空循環時間(秒)

        36

      • 耗電量(A)(充電)

        1.15

      • 耗電量(A)(清潔)

        0.6

      • 功耗(W)(清潔)

        1000

      智能科技

      • ThinQ(Wi-Fi)

      • 清潔記錄

      • 濾網清潔提示

      • 濾網清潔指南

      • 智能診斷

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