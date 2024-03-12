*產品圖像僅供參考，可能與實際產品有所不同。





[UVC LED]1)

*測試由 KRIBS 根據 LG Electronics 提供的協定進行。All-in-One Tower (型號：VDS-ST**U**) 中的塵袋裝滿 IEC TS 62885-1 5.1 指定的模擬家居灰塵，以及細菌 (金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、大腸桿菌 - 每種測試細菌約 107 CFU/㎖）。將培養的菌堆放於灰塵上方 9 個具有代表性的位置。運行 UVC LED 2 小時後，與未經處理的菌堆進行活菌數量比較。[測試條件：(23 ± 2) ℃、相對濕度 (45 ± 5) %]

*集塵袋可更換，塵袋內堆積的塵垢表面細菌滋生的抑制效果及塵袋替換時間或因應實際環境條件而有所差異。

*UVC (紫外線 C) LED 有助減少有害細菌，並應用於 LG Electronics 的各種家電。

*當 All-in-One Tower 插電並正常供電時，UVC LED 燈可在每12 小時自動操作約 2 小時。

*在炎熱潮濕的夏季，應多換塵袋。替換塵袋時，可將摩打保護濾網取出並清洗，待至全乾後再次使用。此外，請用消毒紙巾或浸過消毒液的紙巾抹拭塵袋位置，並以濕紙巾抹拭外部，如果使用含酒精的消毒紙巾可能會導致外表變色。

*根據 LG 測量塵袋已滿時的結果顯示，實際塵袋容量或因應生產程序及測量環境而有所差異。