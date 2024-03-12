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Objet Collection | LG CordZero™ A9TS 蒸氣無線吸塵機 配備 All-in-One Tower™ (韓國製造，蒼林綠)
在任何空間都能營造自然氣氛
畫面顯示恬蒼林綠的 LG Objet Collection A9TS 蒸氣無線吸塵機。
為您創造美好生活
外型美觀，內置多個智能功能
令吸塵器自動除塵
圖像顯示三重濾網的外觀，以及吸塵機內三重濾網的位置。
自我潔淨的集塵盒
圖像顯示 UVC LED 的運作模式，及其在吸塵機內所處的位置。
更多空間以提升家居設計
這裏顯示左右兩側的收納空間，及吸塵機外部安放的地拖吸頭。
*產品圖像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
[UVC LED]1)
*測試由 KRIBS 根據 LG Electronics 提供的協定進行。All-in-One Tower (型號：VDS-ST**U**) 中的塵袋裝滿 IEC TS 62885-1 5.1 指定的模擬家居灰塵，以及細菌 (金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、大腸桿菌 - 每種測試細菌約 107 CFU/㎖）。將培養的菌堆放於灰塵上方 9 個具有代表性的位置。運行 UVC LED 2 小時後，與未經處理的菌堆進行活菌數量比較。[測試條件：(23 ± 2) ℃、相對濕度 (45 ± 5) %]
*集塵袋可更換，塵袋內堆積的塵垢表面細菌滋生的抑制效果及塵袋替換時間或因應實際環境條件而有所差異。
*UVC (紫外線 C) LED 有助減少有害細菌，並應用於 LG Electronics 的各種家電。
*當 All-in-One Tower 插電並正常供電時，UVC LED 燈可在每12 小時自動操作約 2 小時。
*在炎熱潮濕的夏季，應多換塵袋。替換塵袋時，可將摩打保護濾網取出並清洗，待至全乾後再次使用。此外，請用消毒紙巾或浸過消毒液的紙巾抹拭塵袋位置，並以濕紙巾抹拭外部，如果使用含酒精的消毒紙巾可能會導致外表變色。
*根據 LG 測量塵袋已滿時的結果顯示，實際塵袋容量或因應生產程序及測量環境而有所差異。
這張圖片顯示令人享受的 CodeZero All-In-One Tower 清潔體驗。
告別頻繁清空塵盒的日子
圖示吸塵機機頭內部正在壓縮灰塵的畫面。
清潔期間為後備電池充電
圖示吸塵機的電池組。
一指輕觸開關
圖示吸塵機把手及把手上的按鈕。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所差異。
[LG Kompressor™]1)
*第三方測試機構 Intertek 認證 LG 對 A9 Kompressor™ 容器容量 (壓縮效率) 在超強 (Turbo) 模式 下進行的測試結果。反復吸入並透過手動壓縮功能壓縮貓毛 (緬因貓)，直至最大容量。之後透過比較壓縮貓毛與未壓縮貓毛的重量 (兩者體積相同)，計算出壓縮效率為「2.4x」。集塵盒的實際容量 (壓縮效率) 或因應使用環境而有所差異。
[DUAL PowerPack™]2)
*根據 LG 內部測試結果，雙電池 (2 枚電池) 的運行時間根據替換 2 塊新電池 (1 枚插入主機機身而完全充電的新電池，1 枚從充電座完全充電的新電池）計算；不連接任何吸頭的情況下，常規模式使用時間長達 120 分鐘 (強效模式達 60 分鐘，超強模式達 14 分鐘)；在裝上配備內置摩打的吸頭時，正常模式使用時間則長達 80 分鐘 (強效模式達 40 分鐘，超強模式達 20 分鐘)。
*作為 LG 內部測試的結果，單塊電池的運行時間根據新電池 (1 枚從充電座完全充電的新電池) 的使用計算；不連接任何吸頭的情況下，常規模式使用時間長達 60 分鐘，不連接任何吸頭 (強效模式達 30 分鐘，超強模式達 7 分鐘)；在裝上配備內置摩打的吸頭時，正常模式使用時間長達 40 分鐘 (強效模式達 20 分鐘，超強模式達 10 分鐘)。
*如果裝上配備摩打的吸頭，實際運行時間或會減少。運行時間亦因應操作環境和使用時間而有所差異。
*該測試於室溫 (26℃，78.8℉) ，及吸塵機開啟 Wi-Fi 的情況下進行。
從一般地拖吸頭轉至蒸氣地拖吸頭
從上至下安裝的蒸氣吸頭電池圖片。
同時吸塵和拖地
顯示蒸氣吸頭的底部，吸頭正啟動，同時灰塵被吸至入口並收集。
保持濕潤 潔淨無間
拖把是濕的。左側內置泵特寫顯示水流過泵，附加水滴圖標。
內置蒸氣安全裝置
智能安全感應功能會在三種情況下停止使用蒸氣。
1) 一旦蒸氣產生器的溫度過高，即會停止運作。
蒸氣地拖吸頭的蒸氣產生器及電池具有紅色圖像。左上有一個溫度計圖示，文字寫著「過熱感應器」。
2) 抬起或傾斜吸頭會讓蒸汽產生器停止運作。
蒸氣地拖吸頭左側微微升起，有個紅色箭嘴指向一側。左上角有個箭嘴，文字寫著「傾斜感應器」。
3) 內置加速感應器，只要吸頭停止移動約 20 秒或以上，或地拖吸頭停止運轉約 1 分鐘或以上，蒸汽產生器即會停止運作4).
與蒸氣地拖吸頭接觸的地面經紅色圖像處理。左上有個暫停圖示，文字寫著「地板保護」。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所差異。
[蒸氣]1)
*蒸氣地拖吸頭的「蒸氣」技術：蒸汽產生器透過加熱裝置加熱供水而產生蒸氣，並從出口直接供給到產品底部的吸頭。
*為了盡可能為吸頭供應充足蒸氣，蒸氣出口與吸頭直接連接，因此使用產品時可能難以用肉眼查看供應至吸頭的蒸氣。
*連接蒸氣地拖吸頭後，按下電源按鈕即可運行蒸氣地拖模式，或不具吸塵功能的一般地拖模式。您亦可按加減按鈕開關吸塵功能，或切換清潔模式。
[簡易除垢]2)
*根據由 LG 提出的測試方法，經 Intertek 於 2022 年 6 月進行測試，把污染物 (朱古力或牛油) 塗在 PVC 地板上硬化後，以蒸氣地拖吸頭來回清潔地板，比較蒸氣地拖模式與一般地拖模式的除污性能。
*地板除污效果或因應不同使用環境而有所差異。
[蒸氣吸頭電池]3)
*可將蒸氣吸頭電池取出，並於 All-in-One Tower 充電器或在充電座單獨充電。
[地板保護]4)
*使用環境或會影響產品進入地板保護模式所需的時間。
升級吸頭規格¹⁾
圖片顯示纖闊電動地板吸頭的高度及闊度。高 4.65cm，闊 30 cm。
深入角落精準清潔
入口的特寫圖像添加至吸頭的產品切口上，另外顯示空氣通過的圖像。
明亮的 LED 燈²⁾
吸頭置於陰暗空間，前方 LED 燈發出亮光。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所差異。
[纖闊電動地板吸頭]1)
*根據 LG 測量結果，與現有的 LG CordZero A9 Kompressor 纖薄地板吸頭進行比較。
*實際產品尺寸或因應生產程序及測量環境而有所差異。
[LED 燈]2)
*展示的 LED 燈效為廣告效果，旨在幫助理解，與實際效果或有所差異。
這張圖片顯示一部手提電話，呈現 LG Objet Collection A9TS 蒸氣無線吸塵機和 ThinQ 螢幕。手提電話四周展示 ThinQ 功能的圖示。
*智能功能或因地區及型號而有所差異。請向本地零售商或 LG 查詢，進一步了解服務情況。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所差異。
*應用程式螢幕圖片或因應所用產品或應用程式版本而有所差異。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
a9t-steam
總結
主要規格
-
機身顏色（吸塵機）
綠色
-
五重過濾系統
是
-
氣旋技術
是
-
Kompressor 壓縮技術
是
-
智能變頻器摩打
是
-
伸縮管（4 段長度）
是
-
可洗濾網
是
所有規格
材質與飾面
-
機身顏色（吸塵機）
綠色
-
機身顏色（充電座）
綠色
BAR CODE
-
Bar Code
8806084289698
基本配件
-
二合一吸頭
是
-
清潔掃
是
-
縫隙吸頭
是
電池
-
附設電池（數目）
2（雙）
-
電池類型
鋰離子
-
每電池充電時間（分鐘）
240
-
每電池最長運行時間（分鐘）（一般模式、沒有吸頭情況下）
60
-
每電池最長運行時間（分鐘）（於一般模式下使用電動吸頭）
40
-
每電池最長運行時間（分鐘）（Turbo 效能模式、而沒有吸頭情況下）
7
-
每電池最長運行時間（分鐘）（於Turbo 效能模式下使用電動吸頭）
6
尺寸及重量（吸塵機）
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
270 x 870 x 260
-
重量（公斤）
2.6
-
產品高度（毫米）（最大）
1120
尺寸及重量（塔座）
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
256 x 1009 x 298
-
重量（公斤）
10.1
功能（吸塵機）
-
類型
無線直立式 + 手提（二合一）
-
一指觸控
是
-
可更換雙電池
是
-
智能變頻器摩打
是
-
五重過濾系統
是
-
五重過濾系統（HEPA 濾網）
是
-
AEROSCIENCE
是
-
電池狀態顯示器
是
-
充電和存儲
All-in-One Tower
-
阻塞物件提示器
是
-
轉為手持式
是
-
氣旋技術
是
-
濾網清潔提示器
是
-
Kompressor 壓縮技術
是
-
伸縮管（4 段長度）
是
-
可洗濾網
是
功能（充電座）
-
All-in-One Tower
是
-
三重過濾系統
是
-
配件貯藏空間
是
-
自動清空充電站
是
-
備用電池狀態顯示器
是
-
觸控
是
-
更換塵袋提示
是
-
UVC LED
是
吸頭
-
多地面適用強力吸頭
否
-
震動寢具吸頭
是
-
LED照明寬噴嘴
是
-
電動地拖吸頭
否
-
電動迷你吸頭 (寵物)
否
-
纖薄電動地板吸頭
否
-
蒸氣拖把噴嘴
是
其他工具及配件
-
頑垢清潔吸頭
否
-
配件袋
否
-
額外前置濾網
是
-
可拆式吸頭及電動地拖吸頭清潔墊貯藏
否
-
延長伸縮軟管
否
-
額外排氣濾網
否
-
可彎曲吸頭
否
-
床褥專用吸頭
否
-
電動地拖吸頭清潔墊（件）
4
-
多角度軟毛吸頭
否
-
電動地拖吸頭注水量杯
是
效能（吸塵機）
-
強效清潔模式
一般 / 強效清潔 /Turbo 效能
-
集塵箱容量 (公升)
0.44
-
集塵箱容量 (公升) (壓縮後)
1.056
-
最大吸力(W)
220
效能（充電座）
-
清空模式
自動/手動
-
塵袋容量 (L)
2.5
-
清空循環時間(秒)
36
-
耗電量(A)(充電)
1.15
-
耗電量(A)(清潔)
0.6
-
功耗(W)(清潔)
1000
智能科技
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
-
清潔記錄
是
-
濾網清潔提示
是
-
濾網清潔指南
是
-
智能診斷
是