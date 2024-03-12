*根據 LG 內部測試結果，各種模式(常規模式、強效模式及超強模式)的運行時間分別長達 120 分鐘、60 分鐘和 14 分鐘。(各種模式：常規模式、強效模式及超強模式的 A9 運行時間分別長達 80 分鐘、18 分鐘和 12 分鐘。)測試條件是兩粒電池同時使用，一粒電池安裝至吸塵機，而另一粒在充電座直接充電。在使用一粒電池(電池正在充電座直接充電)，各種模式(常規模式、強效模式及超強模式)的運行時間分別是 60 分鐘、30 分鐘和 7 分鐘。如果使用配備摩打的 Power Drive 吸頭，則實際運行時間可能會減少，但會因操作環境和使用時間長度而有所不同。該測試在室溫(26℃，78.8℉)下進行，當時吸塵機並未配置任何吸頭，但已開啟 Wi-Fi。