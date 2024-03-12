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LG CordZero™ A9Komp, 配備 All-in-One Tower™ (韓國製造, 雪霧白)

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LG CordZero™ A9Komp, 配備 All-in-One Tower™ (韓國製造, 雪霧白)

A9T-Ultra

LG CordZero™ A9Komp, 配備 All-in-One Tower™ (韓國製造, 雪霧白)

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正面 LG A9T-ULTRA

輕鬆清空集塵盒，
減少灰塵散落

當吸塵機連接充電座時，集塵盒會自動清空，
省時省力，同時減少灰塵散落。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。

三重過濾系統

過濾系統可收集及過濾微塵，保持整個運作系統清潔。

UVC LED

塵袋內的頂部的 UVC LED 可抑制細菌生長，讓家居更潔淨。

*測試由 KRIBS 根據 LG Electronics 協議進行。All-in-One Tower 中的塵袋(型號：VDS-ST1*U) 裝滿模擬家居灰塵、指定的 IEC 628852 7.2.2.3 和細菌(金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、大腸桿菌 - 每種測試細菌約 107 CFU/㎖)。培養的菌堆位於灰塵上方 9 個具有代表性位置。UVC LED 運行 2 小時後，與未處理的菌堆進行活細菌數量比較。[測試條件 ：(23 ± 2) ℃, (45 ± 5) % R.H.]
*當顯示器上的指示燈閃爍時，應更換塵袋。LG 建議每 3 個月更換一次塵袋，確保吸塵機的最佳性能並抑制細菌生長。*細菌生長的抑制率或會因實際環境條件而有所不同。

圖示以白色之主色、陣設現代的客廳中， A9 All-in-One Tower 的正面圖。

外型美觀，
內置多個智能功能

CordZero 時尚的設計集儲存、充電和清空功能於一身 。
圖示吸塵機的電池組。

可更換雙電池設計
同時清潔和充電

最長可使用達 120 分鐘*，減少等待充電的困擾，只需輕輕一按即可隨時更換。*每枚電池可使用 60 分鐘。

*根據 LG 內部測試結果，各種模式(常規模式、強效模式及超強模式)的運行時間分別長達 120 分鐘、60 分鐘和 14 分鐘。(各種模式：常規模式、強效模式及超強模式的 A9 運行時間分別長達 80 分鐘、18 分鐘和 12 分鐘。)測試條件是兩粒電池同時使用，一粒電池安裝至吸塵機，而另一粒在充電座直接充電。在使用一粒電池(電池正在充電座直接充電)，各種模式(常規模式、強效模式及超強模式)的運行時間分別是 60 分鐘、30 分鐘和 7 分鐘。如果使用配備摩打的 Power Drive 吸頭，則實際運行時間可能會減少，但會因操作環境和使用時間長度而有所不同。該測試在室溫(26℃，78.8℉)下進行，當時吸塵機並未配置任何吸頭，但已開啟 Wi-Fi。

*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。

獨立或同時吸塵拖地

電動地板吸頭能讓你獨立或同時進行吸塵和拖地，節省不少時間。配備雙摩打，旋轉式收集堅硬表面上的灰塵和污垢，而自動供水系統可保持拖布濕潤。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*測試由 Intertek 進行，測試流程由 LG 提供。正常模式下電動地拖吸頭的清潔墊含水量。電動地拖吸頭的清潔墊含水量在高量模式下為 85%，在低量模式下超過 80%，而在常規模式下清潔 44 平方米空間需要 30 分鐘。含水量可能因操作環境而有所不同。
圖示吸塵機把手及把手上的按鈕。

一指輕觸開關

打掃時無需長按開關鍵，一指輕觸開關及調節吸力。

*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。

 

圖示吸塵機的三級控水按鈕。包含第一級、第二級和關水。

按需要調整供水量

自己調節三種供水量，以配合不同清潔需要。

*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。

強勁吸力

可於更短時間內清除灰塵，清潔更徹底。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*SLG 進行的測試基於 A9 Kompressor™ IEC62885-2 5.8。A9 Kompressor™ 在加強模式下使用充滿電的電池和空的灰塵容器進行測試。最大吸力透過真空度 (kPa) 計算，在每個測量點測量 10 秒。實際吸力可能因應不同操作環境而有所不同。A9 Kompressor™ 在不設伸縮管或任何吸頭的情況下進行測試。
圖像顯示智能變頻器摩打和軸向渦輪旋流器。此外，吸頭和頂部透明以顯示安裝在裏面的智能變頻器摩打。

強勁耐用的清潔技術

Smart Inverter Motor™ 配合 Axial Turbo Cyclone™，展現強勁吸力。

*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
**10年摩打保養服務 - 此服務只包括摩打保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件，LG亦需要收取此相關費用。

五重過濾系統

可過濾平均 99.999% 0.5㎛ ~ 4.2㎛ 顆粒

可水洗防塵裝置及濾網

金屬防塵裝置及濾網均可以清水洗淨，風乾後再次使用，乾淨又衛生。

*SLG 的測試基於 IEC 62885-2 及 EN 60312-1，Turbo 效能模式下對於 0.5㎛ ~ 4.2㎛ 粒徑的吸塵能力，經過檢測而平均達到 99.999%(「優異」等級，五星級)。吸塵能力或因應不同操作環境而有所不同。

圖示吸塵機機頭內部正在壓縮灰塵的畫面。

壓縮集塵盒內塵埃，
無需頻繁清集塵盒

LG Kompressor™ 輕壓集塵空間，把存放塵埃污垢的空間增大 2.4 倍，讓用家減少清空集塵盒的次數。

*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*基於 LG 內部測試結果，而測試結果則由 Intertek 觀察所得。A9 Kompressor™ 貯藏器容量已在超強模式下進行測試。透過手動壓縮功能反復吸入和壓縮貓毛(緬因貓)，直到能裝進容器。透過比較壓縮貓毛與未壓縮貓毛的重量(兩者體積相同)，計算得出壓縮效率為「2.4x」。集塵盒的實際容量(壓縮效率)可能會因應操作環境而有所不同。

圖示一位女士在智能手機上使用 ThinQ 應用程式，身後是吸塵機。

輕鬆管理吸塵機

透過 LG ThinQ™ 應用程式管理吸塵機，功能包括狀態監察、濾網清潔提醒、使用記錄、推送通知及 Smart Diagnosis™ 智能診斷 。

*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*如需使用 ThinQ™，A9 Kompressor™ 需要透過 LG ThinQ 應用程式連接到 Wi-Fi。LG ThinQ™ 應用程式可在任意智能手機上從 Google Play Store 或 Apple App Store 下載。詳細說明位於 LG ThinQ™ 中，請參閱應用程式指南。LG ThinQ™ 應用程式在某些型號的智能手機上可能無法正常運行。請檢查軟體版本的兼容性(Android OS 5.0 或更高版本，iOS 10.0 或更高版本)

打掃從此更輕便
有效延伸至難以觸及的空間清除灰塵、污垢及寵物毛髮。
有效從沙發、寵物家具及寢具等織物表面吸掉寵物毛髮。

電動地拖吸頭

獨立或同時吸塵拖地，配合不同清潔需要。

電動地毯吸頭

適用於清潔地毯

二合一吸頭

因應需要自由調節軟刷及硬身吸頭。

隙縫吸頭

適用於隙縫與狹角位置。

震動寢具吸頭(選購)

每分鐘拍打4,000下*加上強勁吸力，適用於床單、被鋪、梳化及車椅，有效吸走塵蟎。

*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*根據 LG 內部測試結果，每分鍾振動頻率會因操作環境和使用時間長度而有所不同。

提升家居格調

從不同角度顯示置於現代室內空間中的吸塵機。

*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。

a9t-steam

總結

列印
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
105 x 215 x 295
重量（公斤）
2.7
附設電池（數目）
鋰離子電池2枚
機身顏色（吸塵機）
雪霧白

主要規格

  • 機身顏色（吸塵機）

    雪霧白

  • 五重過濾系統

  • 氣旋技術

    多重旋風式氣旋

  • Kompressor 壓縮技術

  • 智能變頻器摩打

  • 伸縮管（4 段長度）

  • 可洗濾網

    摩打保護濾網、微塵濾網

所有規格

材質與飾面

  • 機身顏色（吸塵機）

    雪霧白

  • 機身顏色（充電座）

    雪霧白

基本配件

  • 二合一吸頭

  • 縫隙吸頭

電池

  • 附設電池（數目）

    鋰離子電池2枚

  • 每電池充電時間（分鐘）

    240

  • 每電池最長運行時間（分鐘）（一般模式、沒有吸頭情況下）

    60

  • 每電池最長運行時間（分鐘）（Turbo 效能模式、而沒有吸頭情況下）

    7

尺寸及重量（吸塵機）

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    105 x 215 x 295

  • 重量（公斤）

    2.7

尺寸及重量（塔座）

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    255 x 1009 x 297

  • 重量（公斤）

    10

功能（吸塵機）

  • 類型

    CordZero™ A9Komp

  • 智能變頻器摩打

  • 五重過濾系統

  • 電池狀態顯示器

  • 氣旋技術

    多重旋風式氣旋

  • Kompressor 壓縮技術

  • 伸縮管（4 段長度）

  • 可洗濾網

    摩打保護濾網、微塵濾網

功能（充電座）

  • 三重過濾系統

  • UVC LED

吸頭

  • 震動寢具吸頭

    選購

  • 電動地拖吸頭

  • 電動迷你吸頭 (寵物)

  • 纖薄電動地板吸頭

其他工具及配件

  • 可彎曲吸頭

效能（吸塵機）

  • 強效清潔模式

    30分鐘

  • 集塵箱容量 (公升)

    0.44

效能（充電座）

  • 塵袋容量 (L)

    2.5 HEPA

智能科技

  • 清潔記錄

  • 濾網清潔提示

  • 智能診斷

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