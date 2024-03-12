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LG CordZero™ A9Komp, 配備 All-in-One Tower™ (韓國製造, 雪霧白)
輕鬆清空集塵盒，
減少灰塵散落
省時省力，同時減少灰塵散落。
*測試由 KRIBS 根據 LG Electronics 協議進行。All-in-One Tower 中的塵袋(型號：VDS-ST1*U) 裝滿模擬家居灰塵、指定的 IEC 628852 7.2.2.3 和細菌(金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、大腸桿菌 - 每種測試細菌約 107 CFU/㎖)。培養的菌堆位於灰塵上方 9 個具有代表性位置。UVC LED 運行 2 小時後，與未處理的菌堆進行活細菌數量比較。[測試條件 ：(23 ± 2) ℃, (45 ± 5) % R.H.]
*當顯示器上的指示燈閃爍時，應更換塵袋。LG 建議每 3 個月更換一次塵袋，確保吸塵機的最佳性能並抑制細菌生長。*細菌生長的抑制率或會因實際環境條件而有所不同。
*根據 LG 內部測試結果，各種模式(常規模式、強效模式及超強模式)的運行時間分別長達 120 分鐘、60 分鐘和 14 分鐘。(各種模式：常規模式、強效模式及超強模式的 A9 運行時間分別長達 80 分鐘、18 分鐘和 12 分鐘。)測試條件是兩粒電池同時使用，一粒電池安裝至吸塵機，而另一粒在充電座直接充電。在使用一粒電池(電池正在充電座直接充電)，各種模式(常規模式、強效模式及超強模式)的運行時間分別是 60 分鐘、30 分鐘和 7 分鐘。如果使用配備摩打的 Power Drive 吸頭，則實際運行時間可能會減少，但會因操作環境和使用時間長度而有所不同。該測試在室溫(26℃，78.8℉)下進行，當時吸塵機並未配置任何吸頭，但已開啟 Wi-Fi。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
獨立或同時吸塵拖地
*測試由 Intertek 進行，測試流程由 LG 提供。正常模式下電動地拖吸頭的清潔墊含水量。電動地拖吸頭的清潔墊含水量在高量模式下為 85%，在低量模式下超過 80%，而在常規模式下清潔 44 平方米空間需要 30 分鐘。含水量可能因操作環境而有所不同。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
強勁吸力
*SLG 進行的測試基於 A9 Kompressor™ IEC62885-2 5.8。A9 Kompressor™ 在加強模式下使用充滿電的電池和空的灰塵容器進行測試。最大吸力透過真空度 (kPa) 計算，在每個測量點測量 10 秒。實際吸力可能因應不同操作環境而有所不同。A9 Kompressor™ 在不設伸縮管或任何吸頭的情況下進行測試。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
**10年摩打保養服務 - 此服務只包括摩打保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件，LG亦需要收取此相關費用。
*SLG 的測試基於 IEC 62885-2 及 EN 60312-1，Turbo 效能模式下對於 0.5㎛ ~ 4.2㎛ 粒徑的吸塵能力，經過檢測而平均達到 99.999%(「優異」等級，五星級)。吸塵能力或因應不同操作環境而有所不同。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*基於 LG 內部測試結果，而測試結果則由 Intertek 觀察所得。A9 Kompressor™ 貯藏器容量已在超強模式下進行測試。透過手動壓縮功能反復吸入和壓縮貓毛(緬因貓)，直到能裝進容器。透過比較壓縮貓毛與未壓縮貓毛的重量(兩者體積相同)，計算得出壓縮效率為「2.4x」。集塵盒的實際容量(壓縮效率)可能會因應操作環境而有所不同。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*如需使用 ThinQ™，A9 Kompressor™ 需要透過 LG ThinQ 應用程式連接到 Wi-Fi。LG ThinQ™ 應用程式可在任意智能手機上從 Google Play Store 或 Apple App Store 下載。詳細說明位於 LG ThinQ™ 中，請參閱應用程式指南。LG ThinQ™ 應用程式在某些型號的智能手機上可能無法正常運行。請檢查軟體版本的兼容性(Android OS 5.0 或更高版本，iOS 10.0 或更高版本)
打掃從此更輕便
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*根據 LG 內部測試結果，每分鍾振動頻率會因操作環境和使用時間長度而有所不同。
提升家居格調
從不同角度顯示置於現代室內空間中的吸塵機。
a9t-steam
總結
主要規格
-
機身顏色（吸塵機）
雪霧白
-
五重過濾系統
有
-
氣旋技術
多重旋風式氣旋
-
Kompressor 壓縮技術
有
-
智能變頻器摩打
有
-
伸縮管（4 段長度）
有
-
可洗濾網
摩打保護濾網、微塵濾網
所有規格
材質與飾面
-
機身顏色（吸塵機）
雪霧白
-
機身顏色（充電座）
雪霧白
基本配件
-
二合一吸頭
有
-
縫隙吸頭
有
電池
-
附設電池（數目）
鋰離子電池2枚
-
每電池充電時間（分鐘）
240
-
每電池最長運行時間（分鐘）（一般模式、沒有吸頭情況下）
60
-
每電池最長運行時間（分鐘）（Turbo 效能模式、而沒有吸頭情況下）
7
尺寸及重量（吸塵機）
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
105 x 215 x 295
-
重量（公斤）
2.7
尺寸及重量（塔座）
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
255 x 1009 x 297
-
重量（公斤）
10
功能（吸塵機）
-
類型
CordZero™ A9Komp
-
智能變頻器摩打
有
-
五重過濾系統
有
-
電池狀態顯示器
有
-
氣旋技術
多重旋風式氣旋
-
Kompressor 壓縮技術
有
-
伸縮管（4 段長度）
有
-
可洗濾網
摩打保護濾網、微塵濾網
功能（充電座）
-
三重過濾系統
有
-
UVC LED
有
吸頭
-
震動寢具吸頭
選購
-
電動地拖吸頭
有
-
電動迷你吸頭 (寵物)
有
-
纖薄電動地板吸頭
有
其他工具及配件
-
可彎曲吸頭
有
效能（吸塵機）
-
強效清潔模式
30分鐘
-
集塵箱容量 (公升)
0.44
效能（充電座）
-
塵袋容量 (L)
2.5 HEPA
智能科技
-
清潔記錄
有
-
濾網清潔提示
有
-
智能診斷
有