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影院
LG OLED: 現在播放
完美影院體驗
自發光像素加上完美純黑
為電影帶來前所未有的真實感
Brightness Booster 亮度提升技術
為電影帶來更明亮的畫面
更光亮的畫面助您最喜愛的電影呈現更好的觀賞效果。
Brightness Booster 亮度提升技術可提高螢幕的最高亮度，
每個場景都前所未有地精彩逼真。
**Brightness Booster 亮度提升技術的測試結果不包括 48/42C2。
***比較基於 LG OLED 電視的 Full White 全白色測量，不包括 OLED evo 系列。
Dolby Vision IQ with Precision Detail
電影場景化為現實
Dolby Vision IQ 使用光線感應器，依照房間亮度優化畫面。即使在日間，
也能辨識到黑暗中錯過的細節。設有Precision Detail 精準細節功能1 的 Dolby Vision IQ
配合 α9 Gen 5 AI 處理器，讓畫面栩栩如生，細節生動清晰。
該更新最早將於 2022 年 6 月發佈；具體時間因地區而異。 最具影院感的 G2 電視
Dolby Atmos
沉浸於環迴立體聲
Dolby Atmos 讓每道聲音都置於恰當的位置，帶來立體感。耳畔的耳語、梳化後傳來的怒吼、跳出螢幕的爆炸聲，一一依照導演的期望傳進您耳中。
智能娛樂
精彩紛呈的內容
無縫整合 Netflix2、Disney+3、Amazon Prime
Video4 和 Apple TV5等串流平台，
只需輕輕一按，影院級娛樂即時躍入眼前。
**需要單獨訂閱 OTT 服務。
FILMMAKER MODE™
呈現導演的期望
保留導演的創作意圖，以電影原始畫面比例、
色彩和幀率觀賞，並減低可能影響畫質的處理技術。
欣賞您最喜愛電影精心製作的原始樣貌。
HDR 10 Pro
前所未有的視覺衝擊
畫面呈現生動對比和細節。LG 獨家的 HDR 10 Pro 技術使用靜態元數據，
調整畫面色彩及亮度，在明暗畫面中帶來更動感的影像。
α9 Gen 5 畫面和音效
轉化您所見所聽
AI Picture Pro
智慧遇上美感
α9 Gen 5 AI 處理器6 微調影像，帶來引人注目的視覺效果。Dynamic Tone Mapping Pro7
精進調控螢幕上超過 5,000 個單元。為締造更立體的畫質，Body and Object Enhancing 功能8
偵測並銳化人物和其他元素，同時配合前後景增強功能提升景深。
Dynamic Vivid 設定拓展色域，帶來更豐富色彩。
AI Sound Pro
聲音恰到好處
AI Sound Pro 偵測音效，配合 α9 Gen 5 AI 處理器6
將雙聲道音效轉化為虛擬 7.1.2 環迴立體聲 9，並套用最佳音效設定。
不論是天崩地裂的動作，還是親密的對話，聽起來都讓人猶如身歷其境。
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OLED 8K120HZ
更新率88"
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OLED evo 4K
設有 Brightness Booster Max
亮度提升技術120HZ
更新率65"
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OLED evo 4K
設有 Brightness Booster Max
亮度提升技術120HZ
更新率77" 65" 55"
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OLED evo 4K
設有 Brightness Booster
亮度提升技術120HZ
更新率83" 77" 65" 55" 48" 42"
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OLED 4K60HZ
更新率65" 55" 48"
*Brightness Booster 亮度提升技術的測試結果不包括 48/42C2。
*在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。
*5 年面板保固涵蓋 88Z2、77G2、65G2 和 55G2。
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坐地支架設計
88"
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Easel 設計
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無縫邊框
Gallery Design掛牆式設計更輕巧
複合纖維材料
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無縫邊框更輕巧
複合纖維材料
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幼薄邊框
Quality
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
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Dynamic Tone Mapping
*所有 2022 OLED 產品支援 HDR 10 Pro。
*所有 2022 OLED 產品支援 100％ 色彩保真度。除 Easel 型號外，所有 2022 OLED 產品均支援 100% 色容量。
*所有 2022 OLED 產品支援 AI Picture Pro。
*Dolby Vision IQ 部分功能更新後將可以使用 Dolby Vision 的 Precision Detail 功能，該更新最早將於 2022 年 6 月發佈；具體時間因國家/地區而異。
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4.2 Ch. / 80W
88"7.1.2
虛擬環迴立體聲
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4.2 Ch. / 80W5.1.2
虛擬環迴立體聲
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4.2 Ch. / 60W7.1.2
虛擬環迴立體聲
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2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
虛擬環迴立體聲
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2.0 Ch. / 20W5.1.2
虛擬環迴立體聲
*所有 2022 OLED 產品支援 AI Sound Pro。
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Airplay 2
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Airplay 2
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Airplay 2
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Airplay 2
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Airplay 2
*所有 2022 OLED 產品支援 Airplay 2 但服務的可用性可能因應不同地區而異。
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VRR
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VRR
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VRR
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VRR
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*所有 OLED 產品支援 HGiG、ALLM 和 eARC。
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
- 以下 LG 電視系列支援有精準細節的 Dolby Vision IQ:OLED Z2、OLED G2 和 OLED C2
- 必須持有 Netflix 串流會籍。
- 需要訂閱 Disney+。受 ⓒ 2022迪士尼 http://www.disnetplus.com 及其相關實體的條款約束。
- 亞馬遜、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com，Inc. 或其附屬公司的商標。需要支付亞馬遜 Prime 會員費和／或 Prime Video 費用。有關詳細資訊，請參閱 primevideo.com/terms。
- 需要訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc. 於美國及其他國家／地區註冊的商標。
- LG OLED Z2、G2 和 C2 系列包含 α9 第 5 代人工智能處理器。
- 動態色調映射專業技術適用於 LG OLED Z2、G2 和 C2 系列。α7 第 5 代人工智能處理器的動態色調映射專業技術適用於 LG OLED B2 和 A2 系列。
- .身體和物件增強功能適用於 LG OLED Z2、G2 和 C2 系列。
- 7.1.2 環迴立體聲適用於 LG OLED Z2、G2 和 C2 系列。5.1.2 環迴立體聲適用於 LG OLED B2 和 A2 系列。