掛牆式

如藝術品般懸掛

將您的 LG OLED 視為藝術傑作，讓它在牆上佔一席位。簡單的掛牆式3結構助您輕鬆安裝。

電視以複合纖維製造，比舊型號更輕巧纖薄，讓牆壁負擔降至最低。

電視超輕巧，能輕鬆移動以配合室內裝潢。

*電線可能會外露，具體取決於安裝環境。 **電視與牆身之間可能稍有間隙，具體取決於安裝環境。 ***建議安裝在螺柱固定。請注意，所提供的固件不一定適合所有情況。請在安裝前閱讀所有指引，並於必要情況下諮詢專業人士。