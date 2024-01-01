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LGOLED Logo

選購您的 OLED
LG OLED evo 電視上顯示色彩繽紛的抽象影像 LG OLED evo 電視上顯示色彩繽紛的抽象影像

螢幕

精益求精
不斷進步

Brightness Booster 亮度提升技術

前所未有的明亮

α9 Gen 5 AI處理器與 Brightness Booster Max 亮度提升技術，
讓 G2系列亮度提高 30%，讓 C2 系列亮度提高 20%。

*模擬螢幕影像。
**與非 OLED evo 型號1,2

俯視可見 4 層顯示。背光消失，3 層顯示結合為生動的畫面。
俯視可見 4 層顯示。背光消失，3 層顯示結合為生動的畫面。

自發光

脫離背光限制，
呈現完美純黑和數十億豐富色彩

螢幕上出現「極致黑色」粗體字眼，然後底部出現有複雜凹槽的崎嶇冰山 螢幕上出現「極致黑色」粗體字眼，然後底部出現有複雜凹槽的崎嶇冰山
螢幕上出現「極致黑色」粗體字眼，然後底部出現有複雜凹槽的崎嶇冰山 螢幕上出現「極致黑色」粗體字眼，然後底部出現有複雜凹槽的崎嶇冰山
螢幕上出現「極致黑色」粗體字眼，然後底部出現有複雜凹槽的崎嶇冰山 螢幕上出現「極致黑色」粗體字眼，然後底部出現有複雜凹槽的崎嶇冰山

無限對比度

超越黑色　極致純黑

看看完美純黑有何不同！
自發光像素於無背光情況下自動開關，
讓深色區域如縞瑪瑙一樣深邃，而明亮的區域更為明亮。

沿海城市的俯視圖，橋上的交通繁忙，日落溢滿整個螢幕。LG OLED 電視螢幕中顯示的俯視圖經裁剪，原始色彩不變。 沿海城市的俯視圖，橋上的交通繁忙，日落溢滿整個螢幕。LG OLED 電視螢幕中顯示的俯視圖經裁剪，原始色彩不變。 沿海城市的俯視圖，橋上的交通繁忙，日落溢滿整個螢幕。LG OLED 電視螢幕中顯示的俯視圖經裁剪，原始色彩不變。
沿海城市的俯視圖，橋上的交通繁忙，日落溢滿整個螢幕。LG OLED 電視螢幕中顯示的俯視圖經裁剪，原始色彩不變。 沿海城市的俯視圖，橋上的交通繁忙，日落溢滿整個螢幕。LG OLED 電視螢幕中顯示的俯視圖經裁剪，原始色彩不變。 沿海城市的俯視圖，橋上的交通繁忙，日落溢滿整個螢幕。LG OLED 電視螢幕中顯示的俯視圖經裁剪，原始色彩不變。

100% 色彩還原度

色彩真實呈現

體驗原創者想呈現的真實色彩，而不失真、誇大。
LG OLED 面板擁有與原始來源內容匹配的的自然色調，
經 Intertek 驗證的 100% 色彩還原度。而傳統 LCD 則只有 70 - 80%3

*LG OLED 面板獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有 125 個色板。

100% 色彩還原度

色彩真實呈現

體驗原創者想呈現的真實色彩，而不失真、誇大。
LG OLED 面板擁有與原始來源內容匹配的的自然色調，
經 Intertek 驗證的 100% 色彩還原度。而傳統 LCD 則只有 70 - 80%3

*LG OLED 面板獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有 125 個色板。

花開時，桃花花瓣更為清晰明亮
花開時，桃花花瓣更為清晰明亮

100% 色彩容量

全新的色彩層次

從最黑暗的夜景到最明亮的畫面，
3D 色彩空間內的每個色調都能覆蓋電視的整個亮度範圍。
經 Intertek 認證可達至 100% 色彩容量。

*螢幕色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。

無數像素聚合在一起，塑造城市更精細的鳥瞰夜景視圖，然後 8K 字眼出現
無數像素聚合在一起，塑造城市更精細的鳥瞰夜景視圖，然後 8K 字眼出現
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顯示屏
  • OLED 8K
    120HZ

    更新率

    88"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster Max
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    65"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster Max
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    77" 65" 55"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    60HZ

    更新率

    65" 55" 48"

*Brightness Booster 亮度提升技術的測試結果不包括 48/42C2。

*在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。

*5 年面板保固涵蓋 88Z2、77G2、65G2 和 55G2。

處理器
  • a9 第 5 代 8K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 8K 人工智能處理器標誌
  • a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
設計
  • 坐地支架設計

    88"

  • Easel 設計
  • 無縫邊框
    Gallery Design掛牆式設計
    更輕巧

    複合纖維材料

  • 無縫邊框
    更輕巧

    複合纖維材料

  • 幼薄邊框
Picture
Quality
  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

*所有 2022 OLED 產品支援 HDR 10 Pro。

*所有 2022 OLED 產品支援 100％ 色彩保真度。除 Easel 型號外，所有 2022 OLED 產品均支援 100% 色容量。

*所有 2022 OLED 產品支援 AI Picture Pro。

*Dolby Vision IQ 部分功能更新後將可以使用 Dolby Vision 的 Precision Detail 功能，該更新最早將於 2022 年 6 月發佈；具體時間因國家/地區而異。

音質
  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌

*所有 2022 OLED 產品支援 AI Sound Pro。

人工智能 / 智能
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2

*所有 2022 OLED 產品支援 Airplay 2 但服務的可用性可能因應不同地區而異。

Game
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR
  • VRR
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR

*所有 OLED 產品支援 HGiG、ALLM 和 eARC。

Connectivity
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.0 - 3ea

  • 概覽

  • 螢幕

  • 影院

  • 遊戲

  • 設計

  • 可持續發展

  1. Brightness Booster 亮度提升技術優化不適用於 48/42C2。
  2. 依照 LG OLED TV 的 Full White 全白色測量的 LG 內部測試進行對比，OLED evo 系列除外。
  3. 與 LG LCD 電視比較，經 CIE DE2000 檢驗，具有 125 個色彩樣式。
  4. 8K 適用於 LG OLED Z2 系列。
  5. 42" 型號僅適用於 LG OLED C2 系列。
  6. 48" 型號僅適用於 LG OLED C2 和 A2 系列。
  7. 88" 型號僅適用於 LG OLED Z2 系列。
  8. 83" 型號僅適用於 LG OLED G2 和 C2 系列。