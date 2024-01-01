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LGOLED Logo選購您的 OLED
螢幕
精益求精
不斷進步
OLED Evo
以前所未有的
清晰度觀看 OLED
Brightness Booster
Brightness Booster
Brightness Booster 亮度提升技術
前所未有的明亮
α9 Gen 5 AI處理器與 Brightness Booster Max 亮度提升技術，
讓 G2系列亮度提高 30%，讓 C2 系列亮度提高 20%。
*模擬螢幕影像。
**與非 OLED evo 型號1,2
5 年面板保養
延長頂級效能
為確保最佳影像質素，LG OLED Z2 和 G2 系列都包含 5 年面板保養*。
*在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。
**5 年面板保固涵蓋 88Z2、77G2、65G2 和 55G2。
自發光
脫離背光限制，
呈現完美純黑和數十億豐富色彩
無限對比度
超越黑色 極致純黑
看看完美純黑有何不同！
自發光像素於無背光情況下自動開關，
讓深色區域如縞瑪瑙一樣深邃，而明亮的區域更為明亮。
100% 色彩還原度
色彩真實呈現
體驗原創者想呈現的真實色彩，而不失真、誇大。
LG OLED 面板擁有與原始來源內容匹配的的自然色調，
經 Intertek 驗證的 100% 色彩還原度。而傳統 LCD 則只有 70 - 80%3。
*LG OLED 面板獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有 125 個色板。
100% 色彩還原度
色彩真實呈現
體驗原創者想呈現的真實色彩，而不失真、誇大。
LG OLED 面板擁有與原始來源內容匹配的的自然色調，
經 Intertek 驗證的 100% 色彩還原度。而傳統 LCD 則只有 70 - 80%3。
*LG OLED 面板獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有 125 個色板。
100% 色彩容量
全新的色彩層次
從最黑暗的夜景到最明亮的畫面，
3D 色彩空間內的每個色調都能覆蓋電視的整個亮度範圍。
經 Intertek 認證可達至 100% 色彩容量。
*螢幕色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。
榮獲國際護眼認證
保護您的雙眼
即使連續觀看多部電影後，雙眼仍感到清爽舒適。
OLED 通過 TUV Rheinland 認證，只發出無害的藍光量*。並通過UL 不閃爍認證，消除導致眼睛疲勞的螢幕閃光。
UL 的無不適眩光認證**螢幕能消除刺眼和令人疲倦的眩光。
*LG OLED 電視螢幕均已獲 TUV-Eyesafe® 低藍光認證。
**LG OLED 電視面板已獲 UL 不閃爍和無不適眩光認證。
8K OLED
自發光 8K OLED
帶來更宏偉的規模
8K 螢幕
自發光像素將 8K
帶到全新視覺領域
現在已進入 8K 世代。與 LG 8K OLED4 一起體驗真正精湛的影視技術。
人工智能 8K 升級技術能將非 8K 內容重塑，以實際 8K 的效果展現眼前。
不同尺寸
從世界最大到世界最小，
都能找到對應各種環境的 OLED
特大尺寸
賣座鉅片視角
特大的 88 吋7和 83 吋8
螢幕讓您猶如身處場邊觀賞般享受賽事。
只要將您最喜歡的球隊儲存至 My Profile，Sports Alert 提示功能就能讓您了解最新比分，即時接收賽事第一手資訊。
個人用尺寸
動作更加清晰
以最小巧的 LG OLED為遊戲屏幕升級。
42 吋5 和 48 吋6的大小是遊戲用家的理想之選，讓您完全沉醉於遊戲之中。
OLED 保養
延長螢幕的使用壽命
專用 OLED 選單
點擊開始螢幕護理
舒適地享受適合您環境的最佳觀賞體驗，並在徵得您的同意後，
根據您的觀賞習慣獲得個人化建議。
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OLED 8K120HZ
更新率88"
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OLED evo 4K
設有 Brightness Booster Max
亮度提升技術120HZ
更新率65"
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OLED evo 4K
設有 Brightness Booster Max
亮度提升技術120HZ
更新率77" 65" 55"
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OLED evo 4K
設有 Brightness Booster
亮度提升技術120HZ
更新率83" 77" 65" 55" 48" 42"
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OLED 4K60HZ
更新率65" 55" 48"
*Brightness Booster 亮度提升技術的測試結果不包括 48/42C2。
*在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。
*5 年面板保固涵蓋 88Z2、77G2、65G2 和 55G2。
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坐地支架設計
88"
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Easel 設計
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無縫邊框
Gallery Design掛牆式設計更輕巧
複合纖維材料
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無縫邊框更輕巧
複合纖維材料
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幼薄邊框
Quality
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
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Dynamic Tone Mapping
*所有 2022 OLED 產品支援 HDR 10 Pro。
*所有 2022 OLED 產品支援 100％ 色彩保真度。除 Easel 型號外，所有 2022 OLED 產品均支援 100% 色容量。
*所有 2022 OLED 產品支援 AI Picture Pro。
*Dolby Vision IQ 部分功能更新後將可以使用 Dolby Vision 的 Precision Detail 功能，該更新最早將於 2022 年 6 月發佈；具體時間因國家/地區而異。
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4.2 Ch. / 80W
88"7.1.2
虛擬環迴立體聲
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4.2 Ch. / 80W5.1.2
虛擬環迴立體聲
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4.2 Ch. / 60W7.1.2
虛擬環迴立體聲
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2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
虛擬環迴立體聲
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2.0 Ch. / 20W5.1.2
虛擬環迴立體聲
*所有 2022 OLED 產品支援 AI Sound Pro。
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Airplay 2
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Airplay 2
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Airplay 2
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Airplay 2
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Airplay 2
*所有 2022 OLED 產品支援 Airplay 2 但服務的可用性可能因應不同地區而異。
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VRR
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VRR
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VRR
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VRR
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*所有 OLED 產品支援 HGiG、ALLM 和 eARC。
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
- Brightness Booster 亮度提升技術優化不適用於 48/42C2。
- 依照 LG OLED TV 的 Full White 全白色測量的 LG 內部測試進行對比，OLED evo 系列除外。
- 與 LG LCD 電視比較，經 CIE DE2000 檢驗，具有 125 個色彩樣式。
- 8K 適用於 LG OLED Z2 系列。
- 42" 型號僅適用於 LG OLED C2 系列。
- 48" 型號僅適用於 LG OLED C2 和 A2 系列。
- 88" 型號僅適用於 LG OLED Z2 系列。
- 83" 型號僅適用於 LG OLED G2 和 C2 系列。