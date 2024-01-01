經認證的冠軍

LG OLED 獲得 TÜV Rheinland 的「遊戲效能金獎」*，

認證螢幕具備最頂級的電競顯示技術。此外，其卓越的色彩和 HDR

功能更獲得Intertek「優質遊戲效能」。

*「遊戲效能金獎」(TUV) 適用於除LG OLED A 系列之外所有 LG OLED 2022 電視系列。

**標誌中顯示為 65 吋 OLED 型號的認證 ID。認證 ID 的編號因應 OLED 螢幕尺寸而異。