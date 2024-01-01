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LGOLED Logo

選購您的 OLED
一個科幻遊戲角色跑過一條有霓虹燈的隧道 一個科幻遊戲角色跑過一條有霓虹燈的隧道

遊戲

贏家的願景

經認證的冠軍

LG OLED 獲得 TÜV Rheinland 的「遊戲效能金獎」*，
認證螢幕具備最頂級的電競顯示技術。此外，其卓越的色彩和 HDR
功能更獲得Intertek「優質遊戲效能」。

*「遊戲效能金獎」(TUV) 適用於除LG OLED A 系列之外所有 LG OLED 2022 電視系列。
**標誌中顯示為 65 吋 OLED 型號的認證 ID。認證 ID 的編號因應 OLED 螢幕尺寸而異。

強化遊戲體驗

嶄新功能讓勝利十拿九穩

在繁星滿佈的夜空下，有一家外觀美麗的小屋，附近有樹木、蘑菇和大石頭。 在繁星滿佈的夜空下，有一家外觀美麗的小屋，附近有樹木、蘑菇和大石頭。

HGiG

HDR反映遊戲原創思維

HGiG4 是為套用最佳 HDR 設定，以配合電視效能範圍而開發。
體驗無過度飽和及曝光、更準確的影像，並依創作者期望的方式暢玩遊戲。

LG OLED 電視前的遊戲控制器顯示一場格鬥遊戲，兩名肌肉發達的戰士互相擊打對方。

低延遲遊戲體驗

延遲不易察覺　
遊戲樂趣翻倍

憑藉 LG OLED 令人讚歎的低延遲，您可以在玩格鬥遊戲時體驗即時爽快感。
在控制器上輸入的每一個動作都能即時反應在遊戲中，
讓您能夠迅雷不及掩耳地 KO 對手，把金牌帶回家。

*模擬螢幕影像。

準備好玩遊戲

您想先探索哪個遊戲宇宙？

一部 LG OLED 電視出現在遊戲房中。一旦按下遙控器上的設定按鈕，螢幕上就會出現遊戲儀表板。

儀表板

統治遊戲世界

無須暫停遊戲即可更改設定。遊戲同時可以顯示遊戲儀表板，
只需輕鬆點擊就能完成理想遊戲設定，甚至實時檢查更新率。

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查看每個型號的參數對比
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顯示屏
  • OLED 8K
    120HZ

    更新率

    88"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster Max
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    65"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster Max
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    77" 65" 55"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    60HZ

    更新率

    65" 55" 48"

*Brightness Booster 亮度提升技術的測試結果不包括 48/42C2。

*在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。

*5 年面板保固涵蓋 88Z2、77G2、65G2 和 55G2。

處理器
  • a9 第 5 代 8K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 8K 人工智能處理器標誌
  • a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
設計
  • 坐地支架設計

    88"

  • Easel 設計
  • 無縫邊框
    Gallery Design掛牆式設計
    更輕巧

    複合纖維材料

  • 無縫邊框
    更輕巧

    複合纖維材料

  • 幼薄邊框
Picture
Quality
  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

*所有 2022 OLED 產品支援 HDR 10 Pro。

*所有 2022 OLED 產品支援 100％ 色彩保真度。除 Easel 型號外，所有 2022 OLED 產品均支援 100% 色容量。

*所有 2022 OLED 產品支援 AI Picture Pro。

*Dolby Vision IQ 部分功能更新後將可以使用 Dolby Vision 的 Precision Detail 功能，該更新最早將於 2022 年 6 月發佈；具體時間因國家/地區而異。

音質
  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌

*所有 2022 OLED 產品支援 AI Sound Pro。

人工智能 / 智能
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2

*所有 2022 OLED 產品支援 Airplay 2 但服務的可用性可能因應不同地區而異。

Game
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR
  • VRR
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR

*所有 OLED 產品支援 HGiG、ALLM 和 eARC。

Connectivity
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.0 - 3ea

  • 概覽

  • 螢幕

  • 影院

  • 遊戲

  • 設計

  • 可持續發展

  1. LG OLED Z2、G2、C2 系列支援 NVIDIA G-Sync。
  2. AMD FreeSync Premium 適用於 LG OLED Z2、G2、C2 系列。
  3. LG OLED Z2、G2、C2 系列在 120Hz 頻率下支援 Dolby Vision 遊戲 4K 體驗。
  4. HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。
  5. 42" 型號僅適用於 LG OLED C2 系列。
  6. 48" 型號僅適用於 LG OLED C2 和 A2 系列。