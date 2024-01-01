從 LG OLED 纖薄邊緣的視圖開始，電視在黑色背景前旋轉，以展現色彩繽紛纜線的霓虹影像。隨著背景轉化為白色的生活空間，螢幕上的影像轉換為一幅描繪自然的印象派畫作。

除了能融入您的空間，

更營造出無與倫比的空間