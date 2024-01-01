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LGOLED Logo

選購您的 OLED

為甚麼選擇 LG OLED

LG OLED evo 電視從陰影中顯現，隨後鮮艷而抽象的花卉圖案佈滿顯示屏，圖案上顯示「這就是 OLED evo 的不同之處」文字"

為甚麼選擇 LG OLED

LG OLED evo 電視從陰影中顯現，隨後鮮艷而抽象的花卉圖案佈滿顯示屏，圖案上顯示「這就是 OLED evo 的不同之處」文字"

這就是 OLED evo
的不同之處

體現近在眼前、
栩栩如生的電視

飛蛾在夜空中湧向一座豪宅的頂部。鏡頭視角從客廳的窗戶切換到一對夫婦在梳化上觀賞電視的剪影。藍色和紫色的光帶在螢幕上搖曳。 飛蛾在夜空中湧向一座豪宅的頂部。鏡頭視角從客廳的窗戶切換到一對夫婦在梳化上觀賞電視的剪影。藍色和紫色的光帶在螢幕上搖曳。

讓精彩無限的
LG OLED evo
點亮您的世界。

自發光

獨立發光像素

探索脫離背光限制
電視的完整潛力。

了解更多 前往顯示屏頁面 前往顯示屏頁面 前往顯示屏頁面
俯視可見 4 層顯示。背光消失，3 層顯示結合為生動的畫面。
俯視可見 4 層顯示。背光消失，3 層顯示結合為生動的畫面。
色彩豐富的油彩橫越螢幕 色彩豐富的油彩橫越螢幕 色彩豐富的油彩橫越螢幕

現在
豐富而鮮豔的顏色
躍現眼前

從個人尺寸
到特大螢幕

影院

場景逼真 栩栩如生

以全新亮度觀看您最愛的電影。
了解更多 前往影院頁面 前往影院頁面 前往影院頁面
掛牆式 LG OLED 電視位於明亮、有自然裝飾的白色房間內。場景隨著螢幕的移動，從日景轉換為夜景。 掛牆式 LG OLED 電視位於明亮、有自然裝飾的白色房間內。場景隨著螢幕的移動，從日景轉換為夜景。
掛牆式 LG OLED 電視位於明亮、有自然裝飾的白色房間內。場景隨著螢幕的移動，從日景轉換為夜景。 掛牆式 LG OLED 電視位於明亮、有自然裝飾的白色房間內。場景隨著螢幕的移動，從日景轉換為夜景。
LG OLED 電視在夜間位於舒適的客廳中。電影播放時，代表環迴立體聲的氣泡出現。 LG OLED 電視在夜間位於舒適的客廳中。電影播放時，代表環迴立體聲的氣泡出現。 LG OLED 電視在夜間位於舒適的客廳中。電影播放時，代表環迴立體聲的氣泡出現。 Dolby Atmos 標誌 Dolby Atmos 標誌

以令人嘆為觀止的圖像
和震撼人心的音效為核心

α9 第 5 代人工智能處理器 4K 的圖像，其黑白背景轉化為彩色 α9 第 5 代人工智能處理器 4K 的圖像，其黑白背景轉化為彩色
α9 第 5 代人工智能處理器 4K 的圖像，其黑白背景轉化為彩色
探索α9 Gen5 AI 處理器 探索α9 Gen5 AI 處理器 探索α9 Gen5 AI 處理器

遊戲

勝利近在眼前

快節奏、色彩絢麗的遊戲由此開始。
了解更多 前往遊戲頁面 前往遊戲頁面 前往遊戲頁面
遊戲中的目標從上到下移動
NVIDIA Logo AMD Logo

設計

多角度欣賞螢幕

無縫融入您的空間。
了解更多 前往設計頁面 前往設計頁面 前往設計頁面
從 LG OLED 纖薄邊緣的視圖開始，電視在黑色背景前旋轉，以展現色彩繽紛纜線的霓虹影像。隨著背景轉化為白色的生活空間，螢幕上的影像轉換為一幅描繪自然的印象派畫作。

除了能融入您的空間，
更營造出無與倫比的空間

從 LG OLED 纖薄邊緣的視圖開始，電視在黑色背景前旋轉，以展現色彩繽紛纜線的霓虹影像。隨著背景轉化為白色的生活空間，螢幕上的影像轉換為一幅描繪自然的印象派畫作。

除了能融入您的空間，
更營造出無與倫比的空間

掛牆式 LG OLED 電視位於鋪設白磚牆和放置一株植物的客廳中
掛牆式 LG OLED 電視位於鋪設白磚牆和放置一株植物的客廳中
配備 gallery stand 電視支架的 LG OLED 電視在極簡主義的現代房間內. 配備旋轉支架的 LG OLED 電視在房間內. 配備 gallery stand 電視支架的 LG OLED 電視在舒適的房間內. 配備 gallery stand 電視支架的 LG OLED 電視在極簡主義的現代房間內. 配備旋轉支架的 LG OLED 電視在房間內. 配備 gallery stand 電視支架的 LG OLED 電視在舒適的房間內.

可持續發展

友善對待地球 和人類

領先創新，
帶來更美好的生活和可持續發展的地球。
了解更多 前往可持續發展頁面 前往可持續發展頁面 前往可持續發展頁面
環境燈光隨著地球旋轉而變更
數個應用程式在黑色背景前浮動，然後整齊排列為電視螢幕 數個應用程式在黑色背景前浮動，然後整齊排列為電視螢幕. 數個應用程式在黑色背景前浮動，然後整齊排列為電視螢幕.

webOS

唯您專屬的內容世界

全方位精心安排您的智慧生活。
進一步了解智能電視 進一步了解智能電視 進一步了解智能電視
  1. *在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。
  2. **5 年面板保固涵蓋 88Z2、77G2、65G2 和 55G2。
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顯示屏
  • OLED 8K
    120HZ

    更新率

    88"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster Max
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    65"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster Max
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    77" 65" 55"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    60HZ

    更新率

    65" 55" 48"

*Brightness Booster 亮度提升技術的測試結果不包括 48/42C2。

*在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。

*5 年面板保固涵蓋 88Z2、77G2、65G2 和 55G2。

處理器
  • a9 第 5 代 8K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 8K 人工智能處理器標誌
  • a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
設計
  • 坐地支架設計

    88"

  • Easel 設計
  • 無縫邊框
    Gallery Design掛牆式設計
    更輕巧

    複合纖維材料

  • 無縫邊框
    更輕巧

    複合纖維材料

  • 幼薄邊框
Picture
Quality
  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

*所有 2022 OLED 產品支援 HDR 10 Pro。

*所有 2022 OLED 產品支援 100％ 色彩保真度。除 Easel 型號外，所有 2022 OLED 產品均支援 100% 色容量。

*所有 2022 OLED 產品支援 AI Picture Pro。

*Dolby Vision IQ 部分功能更新後將可以使用 Dolby Vision 的 Precision Detail 功能，該更新最早將於 2022 年 6 月發佈；具體時間因國家/地區而異。

音質
  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌

*所有 2022 OLED 產品支援 AI Sound Pro。

人工智能 / 智能
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2

*所有 2022 OLED 產品支援 Airplay 2 但服務的可用性可能因應不同地區而異。

Game
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR
  • VRR
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR

*所有 OLED 產品支援 HGiG、ALLM 和 eARC。

Connectivity
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.0 - 3ea

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  • LG 香港官方網上商店
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