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LG TONE Free T90 (黑色)

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LG TONE Free T90 (黑色)

TONE-T90Q

LG TONE Free T90 (黑色)

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當耳機懸在空中，充電盒蓋子開啟時外殼會發光。「即插即用」字樣出現在左方，UVnano 和 Dolby Atmos 標誌出現在右方。
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LG TONE Free T90

「LG TONE Free T90Q 是一款令人印象深刻的無線耳機」
一個女人的側影。她戴著 T90 耳機，用手指輕敲其中一個耳機。

至臻音效　貼合生活

每日盡享優質又真實的音效

LG TONE Free T90 不僅帶來驚艷的音效，更提供一種全新的生活方式。創新設計讓每個音符都具有錄音室的品質和真實感，強化版自適應主動式降噪 (ANC) 可以識別您需要聽到的聲音。輕巧、衛生的材質提高佩戴舒適度，讓您整天使用。

充電盒向左旋轉時的特寫鏡頭，以顯示「即插即用」按鈕。充電盒開著蓋，耳機懸浮在空中。

全球首部 Dolby Atmos 真無線藍牙耳機

以 Dolby Atmos 及 Dolby Head TrackingTM 享受音樂、電影、電視節目和遊戲等的不同娛樂體驗。不論任何裝置，只要與 LG TONE Free T90 配對，您都可以體驗 Dolby Head TrackingTM ，享受完全沉浸式的空間音效。

Dolby Atmos(標誌)

一個女人正在使用手機並用 T90 聽音樂。周圍的場景變成了一場音樂會，聲波顯示 Dolby Atmos 音效。

聲隨形動

Dolby Head Tracking™ 可在您轉動頭部時識別聲音的位置，
重新校準以實現更自然的
音效體驗，讓您一直感覺身處場景的中心。

空間中的聲音

作為第一款帶有 Dolby 集成音訊虛擬器的耳機，LG TONE Free T90 為您的立體聲加強維度和清晰度。聲音感覺猶如就在耳邊。

在每個裝置上享受立體音效

將 LG TONE Free T90 與您擁有的每個裝置作配對，
包括智能手機、喇叭、遊戲機，甚至電視。

輕巧而強勁 以純石墨烯製作高品質無線耳機

如紙般輕巧、又像金屬般堅硬，純石墨烯提高了揚聲器效能，帶來更強烈、更逼真的音效。僅重 5.5 克，LG TONE Free 的輕巧設計讓您的耳朵保持舒適，讓這種物料成為製作無線耳機的最佳材質之一。

石墨烯物料的特寫。

石墨烯振膜打造更清晰的中高音

純石墨烯重量輕、纖薄但堅固，就像高級音響系統中常見的鈦單元一樣。其強度意味著可以減少振動，並再現精準清晰音效，同時又不會對您的耳朵造成負擔。
文字顯示石墨烯。
T90 耳機的內部照片，顯示了 11Φ 驅動單元的位置。

驅動單元加大 89%，帶來更深沉的低音

更大的驅動單元 (8Φ→11Φ) 提供更高功率，帶來更豐富的低音。

*與舊型號相比。(50.24mm² → 94.99mm²)

Meridian 聯手打造自然空間音效

完全沉浸式音效體驗。全賴英國頂級音響品牌 Meridian 的 Headphone Spatial Processing (HSP) 技術，使用無線耳機聽音樂和看電影時，音效比以往更清晰自然。

T90 耳機在位於桌面上的充電盒內的俯瞰圖。

英國頂級音響品牌 Meridian

Meridian 致力在任何環境締造完美無上的聲音體驗。透過心理聲學的專業知識，Meridian 了解到聲音聆聽和感知的科學，深明對人耳而言的關鍵要素。Meridian DSP 技術及特製調音確保您不論何時何地、傾聽任何內容，都能細意感受準確真切的音效。

左上角，聚光燈照亮的麥克風。左下角，揚聲器內驅動器的特寫。右方是 Meridian DSP8000XE 揚聲器。

Meridian 的領先技術與專業知識

Meridian 嚴謹及研究導向的哲學，致力突破音響發展的界限。Meridian 在高解析度音訊領域領先同儕，在數碼訊號處理方面別具心得，因而於先進技術發展及應用上擔當重要地位，更成為行業標準和指標。其中多項技術已應用於 LG 音響產品。

工作室中，一個男人正在仔細檢查音訊技術。

數碼訊號處理

DSP 全面掌握音頻訊號，營造出先進技術設計和調音效果，於任何情況下均能提升音效性能。

DSP 電路板位於中間。

強化版自適應降噪功能 減少噪音以獲得更好音色

借助強化 ANC 結構* 、即時 ANC 優化器和兩步 ANC 演算法，無線耳機可以偵測並更有效消除周圍噪音，讓您的音樂保持清晰。而且不需要精準貼合耳朵即可發揮超高性能 - 耳機會檢測其在您耳中的位置並自動調整 ANC 級別。

從側方看到的 T90 耳機。多彩的聲波穿過耳機，並透過主動降噪功能讓周圍安靜下來。可以看到耳朵裡戴著耳機，然後視線轉回耳機，聲波脈動穿過耳機。
耳機的解構視圖以顯示內部組件。

1. 醫療級矽膠耳塞

乾淨舒適，貼合度有助阻擋噪音並減少潛在的皮膚刺激。

2. 內置麥克風檢測噪音

監控環境噪音並調整 ANC 以配合您的耳朵。

3. 語音拾取單元 (VPU)

檢測語音，讓您隨時聆聽對話。

4. 純石墨烯單元

石墨烯材質提供 Hi-Fi 音效，11Φ 驅動單元提供清晰、豐富的音訊。

5. 高續航力

可提供 9 小時使用時間，另外充電盒還可提供額外 20 小時，共 29 小時。

6. IMU 感應器

使用 Dolby Atmos Head TrackingTM 根據頭部移動將立體聲虛擬化。

*專利申請中：KR2022-0053021。

高貼服度提升聲音和舒適度

耳機並不僅僅用作播放聲音，我們認為無線耳機應該能讓用家整天舒適佩戴。LG TONE Free 的高貼服度提供舒適感，同時提升耳機性能，以獲得高品質音效並強化降噪效果。

一個男人戴著 T90 耳機，閉著眼睛聽音樂。

貼合設計提升音質和 ANC

有賴於科學設計，耳機帶來驚艷音色和強化 ANC，讓您能夠專注聆聽您的播放列表。
一個人戴著 T90 耳機躺在床上安然入睡。

舒適聆聽

符合人體工程學設計，讓您舒適佩戴甚至可以
戴著它們入睡。
一隻耳朵的渲染圖。耳朵渲染圖，顯示標誌性位置的三個藍點。帶著耳機的耳朵渲染圖，展示虛擬試戴。耳朵渲染圖，顯示人體工程學分析的三個藍點和線條。
POSTECH 標誌。人體工程學設計技術實驗室標誌。
實現完美貼合的歷程
與 Ergonomic Design Technology Lab 於浦項工科大學 (POSTECH) 合作，掃描了數百隻耳朵，並在 3D 模型上標示界標位置，然後讓耳朵模型虛擬試戴耳機，分析人體工程學和壓力點。

Uvnano 讓耳機時刻保持衛生

UVnano 充電盒內置強大的紫外光燈，每次將無線耳機放入盒中都會進行消毒。紫外線照射區域已擴大至整個耳塞區域，可減少高達 99.9% 的細菌。

細菌消失的影片。
耳機呈角度的視圖突出了耳塞和 UVnano 覆蓋區域。
擴大的紫外線照射範圍
可消毒整個耳塞。

*UVnano 是從 UV 及其單位納米衍生而來的複合詞。
*根據獨立測試顯示，Uvnano 紫外線充電盒在充電期間能於 10 分鐘內殺滅 99.9% 的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及肺炎克雷伯菌。紫外線 LED 功能僅在充電時運作。結果可能因實際使用環境而異。
*紫外線 LED 燈肉眼無法看見，而且只有在充電盒關起來且內有耳機時才會啟動。藍色指示燈僅為美觀效果，它會在充電盒蓋打開時亮起。
*本產品使用波長在 265 至 285 納米之間的紫外線技術。

使用三種尺寸耳塞的耳機側視圖。

舒適衛生的耳塞

醫療級矽膠耳塞位於耳機尖端，能夠在您的耳中穩妥貼合。耳機隨附三種尺寸，讓您選擇最舒適的尺寸。1, 2

一插即用
享受升級版無線連接

透過升級版「即插即用」功能擴展全新音效體驗。在沒有藍牙的裝置上玩遊戲和觀看影片時，只需插入 LG TONE Free T90 充電盒即能無線連接。使用「即插即用」功能時，您甚至可以透過 USB C 連接加入電話會議，或透過多點接入和多重配對接聽來電。3

一個女人正在使用電腦，並使用即插即用功能參加電話會議。

透過傳輸線連接充電盒及您的裝置。

一個男人正在跑步機上跑步，並透過即插即用功能使用他的耳機。一個女人在飛機上，並透過即插即用功能使用她的耳機。一個女人拿著遊戲控制器，並透過即插即用功能使用她的耳機。
圖示代表您可以使用的不同裝置：健身車、遊戲機、跑步機、MP3、手提游戲機、桌上電腦、電視、電話、機上娛樂和手提電腦。
支援各種裝置，讓您可以在家中、旅途中、健身房甚至飛機上也能享受無線生活。
Snapdragon Sound 標誌。 Qualcomm aptX Adaptive 標誌。

Snapdragon SoundTM

提供 24-bit、96kHz 的高解析度音訊，接近有線連接的藍牙音質。Qualcomm Snapdragon Sound 為兼容 aptX™ Adaptive 裝置提供最佳音質，結合卓越的音樂連接性、清晰的語音通話及低延遲的遊戲。4,5

*產品隨附白色或黑色 AUX 連接線。
*當音源裝置和耳機都配備 Snapdragon Sound 技術時，才能享受它的完整功能。如音源裝置沒有 Snapdragon SoundTM 技術認證時，可使用「即插即用」功能使用無線連接。

耳機懸浮並旋轉，以此展示 3 個麥克風及 VPU 的放置位置。

語音感應功能
超清晰通話

每邊耳機內置三個麥克風和一個語音拾取單元，可監測您的聲音和周圍噪音。耳機會將您的聲音與環境音分開，提高通話品質，讓您的聲音聽起來更清晰。

切換模式以滿足您的需求

圖示代表不同的模式：悄悄話模式、聆聽模式和對話模式。

一個男人戴著耳機推著單車穿過城市。

聆聽模式

只需輕按一下，聆聽模式可以讓部分環境聲進入耳中。您還可使用應用程式進行微調，隨個人喜好選擇聽到較多或較少的環境聲。
兩個女人在說話。面朝外的女人戴著耳機。

對話模式

當您和朋友在一起時，可輕按切換至對話模式，放大對方的聲音，讓您能邊使用耳機邊聊天。

防水防濺

無線耳機具有達 IPX4 級的強大防水密封性。不用擔心水滴和水花影響您繼續欣賞音樂。

一個身著鮮豔雨衣的女人站在雨中聽耳機。

*充電盒並不防水。將耳機放入充電盒前，必須維持徹底乾燥，否則可能會造成損壞。使用充電盒前，必須擦乾雙手。

耳機懸浮在置於無線充電底座上的開著蓋的充電盒上。旁邊的圖示顯示充電盒顯示屏的不同顏色。下方顯示「一目了然獲取電池資訊」字樣。綠燈表示 80% 或更多。黃燈表示 20-80%。紅燈表示 20% 或更少。

無線充電，
全日續航

耳機充滿電後可提供 9 小時使用時間，
充電盒再還額外提供 20 小時續航。一次充電共可使用 29 小時。將充電盒插入底座啟動快速充電，或拔下電源線使用無線充電功能。

*電池續航時間取決於裝置設定、環境、使用情況和眾多其他因素。
*根據 LGE 內部品質測試顯示，關閉主動降噪、環境模式和 Dolby Atmos 時，耳機電池和充電盒電池的續航時間分別為 9 小時和 20 小時。

螢幕上顯示設有 TONE Free 應用程式的智能手機。

使用 TONE Free 應用程式輕鬆控制

TONE Free 應用程式讓設定和控制觸手可及。易用的桌面小工具讓您輕鬆開啟 Dolby Atmos 、調整 ANC 或 EQ 設定，並查看電量。

輕鬆配對連線您的無線耳機

連接到 Android 裝置或電腦的方法非常簡單。只需讓您的耳機進入配對模式，Google 快速配對的彈出視窗將立即跳出引導您。若要在 Windows 電腦上使用，Microsoft 快速配對的連接視窗會帶領您完成整個過程。

充電盒周圍的環形影片代表配對效果，手提電腦和智能手機上會出現一個配對彈出視窗。

*如果未出現彈出視窗，請在兩個耳機都在充電盒中時，輕觸右邊耳機 10 秒。充電盒將閃爍藍光並進行連接。
*僅支持 Android 裝置。
*必須開啟定位和藍牙功能才能進行操作。
*Google 快速配對僅支援 Android 裝置。
*MS 快速配對僅支援 Windows 10 1803 版或更高版本。
*在 Google 驗證前，您可以開啟並使用裝置的除錯模式。
*沒有單獨的距離調節選項。

耳機漂浮在開著蓋的充電盒上方。旁邊是一部智能手機，螢幕上顯示一段 TONE Free 應用程式。旁邊是一部電視，顯示了輕鬆的連線切換。左面是 intel evo 標誌。

快速簡單的多重配對 讓您連接
更多裝置

您可以使用 TONE Free 應用程式將您的耳機與多達 5 個裝置進行配對，以實現無縫連接。當您切換裝置時，不再需要重新手動連接。多點連接和多重配對讓您可同時連接兩台裝置。
Apple Store 標誌。Google Play Store 標誌。Siri 說「目前天氣晴朗。」和 Google 助理說「現在是上午 11 點，是時候運動了。」的影像。

透過無線耳機與您的裝置對話

只要對著耳機講話，即能用語音呼叫 Google 助理或 Siri。無需手動操作，就能控制自己的裝置，如更改音量，或搜尋當天天氣預報等資訊。

LG TONE Free 系列

Table Caption
特性 T90 T60 TF7
LG TONE Free T90
這顯示 TONE Free 系列表格，當中列出各項特色。
LG TONE Free T60
這顯示 TONE Free 系列表格，當中列出各項特色。
LG TONE Free fit TF7
Dolby Atmos O X X
3D 環繞音場 O O O
with MERIDIAN O O O
音效單元 11Φ 石墨烯動態單元 11Φ 石墨烯動態單元 6Φ 動態單元
主動降噪 自適應 ANC 複合式 ANC 複合式 ANC
麥克風系統 3 個麥克風及語音拾取單元 (VPU) 2 個麥克風 2 個麥克風
便利 悄悄話模式 / 聆聽模式 / 對話模式 悄悄話模式 / 聆聽模式 / 對話模式 聆聽模式 / 對話模式
Uvnano 紫外線殺菌 O O O
醫療級耳塞 (三個尺寸) O O O
即插即用 O (AUX / USB A / USB C) X X
Google 快速配對 MS 快速配對 O O O
多點連接及多重配對 O O O
Google Siri 電視控制 O O O
防水 IPX4 防水 IPX4 防水 IP67 防水防塵
電池電量 (關閉 ANC) 9 小時 / 20 小時 9 小時 / 20 小時 10 小時 / 20 小時
充電 快速充電 / 無線充電 快速充電 快速充電
兼容性 Android / iOS Android / iOS Android / iOS
顏色 黑色 / 白色 黑色 / 白色 黑色
了解更多 了解更多

1.本裝置或其任何部件之用途皆非用於預防或治療任何健康問題，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代品。
2.矽膠耳塞的基本物料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。
3.部份遊戲機不適用即插即用無線功能，且兼容性會因裝置而異。
4.Snapdragon Sound 是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其子公司的產品。
5.Snapdragon 和 Snapdragon Sound 是 Qualcomm Incorporated 的商標或註冊商標。
*價格、促銷活動和供應情況可能因商店和網絡管道而異。價格如有變動，恕不另行通知。數量有限。請向當地零售商了解最終價格和供應情況。
*可用顏色和功能可能因零售商、國家/地區或運營商而異。
*實際的顏色和尺寸可能與螢幕上的影像有所不同。
*功能和規格如有變化，恕不另行通知。

列印

主要規格

  • 3D 聲場

  • apt-X Adaptive

  • 主動式降噪 (ANC)

  • 單元體積

    11Φ(Graphene)

  • Meridian 音效

  • 即插即用

  • UVnano

  • 防水/防濺

    IPX4

  • 無線充電

所有規格

喇叭

  • 單元體積

    11Φ(Graphene)

  • 單元種類

    Dynamic

SOUND SOLUTION

  • 主動式降噪 (ANC)

  • 環境模式

  • Talk Thru

  • 麥克風數量

    4

EQ

  • 自訂 EQ

  • LG EQ

  • Meridian EQ (自然、浸沉)

  • Meridian 音效

  • Dolby Atmos

  • 3D 聲場

音頻編解碼器

  • AAC

  • apt-X Adaptive

  • SBC

連接性

  • BLE

  • Google 快速配對

  • 藍牙版本

    5.3

電量 (小時)

  • 電量 (耳機, ANC off)

    9

  • 電量 (耳機+充電盒, ANC off)

    29

充電時間 (小時)

  • 充電時間 (耳機)

    1

  • 充電時間 (耳機+充電盒)

    2

方使性

  • 快速充電

  • 多點配對

  • 多重配對

  • 快速配對

  • UVnano

  • 語音控制 (Google 助理, Siri)

  • 防水/防濺

    IPX4

  • 無線充電

  • 即插即用

尺寸 (WXHXD)

  • 充電盒

    54.5 x 54.5 x 29.6 mm

  • 耳機

    21.5 x 27.7 x 24.9 mm

重量

  • 充電盒淨重

    39.3 g

  • 產品淨重

    5.3 g

配件

  • 充電線

  • 醫療級矽膠耳塞

  • AUX (3.5Φ) to USB 連接線

網上購買/零售商

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