We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offerta Kit Esclusivo: Lavatrice 9kg AI DD™ Classe A-40% + Asciugatrice 9Kg Pompa di calore DUAL Inverter Serie X5 Classe B + Kit di giunzione per colonna bucato
Funzionalità principali
- [Lavatrice] Risparmia più energia: la nostra lavatrice è il 40%* più efficiente rispetto a quelle tradizionali in classe A
- [Lavatrice] Tecnologia AI DD™: l'Intelligenza Artificiale riconosce i tessuti e sceglie il lavaggio più appropriato fra 20.000 combinazioni, prendendosi cura dei tuoi capi
- [Asciugatrice] Asciugatura AI Dry con Intelligenza Artificiale
- [Asciugatrice] TurboDry per asciugare in soli 81 min
- [Kit di giunzione] Compatibile con lavatrici e asciugatrici LG di dimensioni standard
- [Kit di giunzione] Ripiano estraibile per riporre fino a 16 kg di bucato
Perché amerai la nostra lavatrice?
Ti fa risparmiare
Consuma il 40% in meno dello standard minimo in classe A
Riconosce i tessuti per lavarli meglio
L'AI DD™ imposta i movimenti più indicati per preservare le fibre
*Il 40% più basso dell'indice di efficienza energetica rispetto allo standard minimo associato alla classe di efficienza energetica A per le lavatrici, definito dalla normativa europea 2019/2014.
*Test effettuato da Intertek a gennaio 2023, comparando il programma Al Wash con quello Cotone, usando un carico di 3kg (modello F4Y7RYW0W). I risultati potrebbero differire in base agli indumenti e all'ambiente di utilizzo.
*Quando si utilizza l'opzione Vapore, il riconoscimento dei tessuti con AI viene disabilitato.
*Testato da Intertek sulla base dello standard IEC 60456 : edizione 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5kg di carico IEC comparato al un ciclo Cotone tradizionale con TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). I risultati possono variare a seconda dell'ambiente.
Perché amerai la nostra asciugatrice?
Ti fa risparmiare
Risparmia energia e riduci i costi
Riduce i tempi di asciugatura
AI Dry™ riconosce il tessuto e ottimizza i tempi per un'asciugatura perfetta
Ti fa risparmiare tempo
Asciuga il tuo bucato in soli 81 minuti
Allergy care
Riducono gli allergeni in fase di asciugatura
La miglior efficenza energetica
Risparmia energia e riduci i costi
Classe energetica B
Immagine della asciugatrice LG con piccola etichetta energetica che indica la classe B
*The dryer model undergoes separate standard testing for its energy efficiency evaluation.1)
*LG internal lab tests based on EN 61121:2013+A12:2025 using model RH9X71WH.
*Potenziale di riscaldamento globale (GWP): R290 ≈ 3, R134a ≈ 1430
AI DUAL Inverter™
Offfre massime prestazioni nell'asciguatura e nei consumi
AI DUAL Inverter™ ti offre il massimo dell'efficenza perchè ti permtte di ottimizzare i consumi in base alle varie fasi di asciugatura sfruttando l'Intelligenza Artificiale. I doppi cilindri riducono le vibrazioni e aumentano l'efficienza, mentre l'asciugatura a bassa temperatura aiuta a prevenire il restringimento. Include garanzie di 10 anni sui componenti chiave.
Immagine di un'asciugatrice LG posizionata in un interno a tema verde con un'evidenziazione visiva del componente AI DUAL Inverter
AI Dry™
Grazie al AI ottimizza i tempi di asciugatrua
L'intelligenza artificiale rileva il peso, la morbidezza dei tessuti e l'umidità residua e adegua il tempo di asciugatura di conseguenza
*Le immagini del prodotto nell'immagine e nel video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.
Turbo Dry
Asciuga un carico di 5kg in 81min
Ottieni un'asciugatura rapida di 81 minuti⁵⁾ alimentata dal compressore DUAL Inverter per un bucato perfetto in meno tempo.
- Lavatrice 9kg AI DD™ | Serie R9 Classe A-40% | 1400 giri, TurboWash 360, Vapore antipiega, Wi-Fi | White
- Asciugatrice 9Kg Pompa di calore DUAL Inverter Serie X5 Classe B| Turbo Dry, AI Dry, Wi-Fi, Allergy Care
- Kit di giunzione per colonna bucato con ripiano estraibile
Caratteristiche principali
CAPACITÀ - Capacità massima di lavaggio (kg)
9,0
DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm)
600 x 850 x 565
ETICHETTA ENERGETICA (CICLO DI LAVAGGIO) - Velocità massima di centrifuga (giri al minuto)
1.360
CARATTERISTICHE PRINCIPALI - Autodosaggio del detersivo (ezDispense)
No
CARATTERISTICHE PRINCIPALI - Steam
Sì
OPZIONI - Antipiega
Sì
FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ
Sì
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
6 Motion DirectDrive
Sì
AI DD
Sì
Tipologia
Lavatrice a carica frontale
Segnale di fine ciclo
Sì
Centum System
No
Aggiungi capo
Sì
Autodosaggio del detersivo (ezDispense)
No
Riavvio automatico
Sì
Inverter DirectDrive
Sì
Sistema di rilevazione della schiuma
Sì
LoadSense
Sì
Steam
Sì
Steam+
Sì
Piedini di livellamento
Sì
Cestello in acciaio inox
Sì
TurboWash 360
Sì
Cestello a bolle
Sì
Sensore delle vibrazioni
Sì
Sollevatori del cestello
Sollevatori slim in acciaio inox
Allacciamento idrico (acqua calda / fredda)
Solo fredda
Livello dell’acqua
Auto
Centrifuga massima selezionabile (giri/min)
1400
DESIGN E FINITURE
Colore
Bianco
Materiale o finitura dell'oblò
Vetro temperato nero
CAPACITÀ
Capacità massima di lavaggio (kg)
9,0
COMANDI E DISPLAY
Partenza ritardata
3-19 ore
Tipologia
Manopola, tasti touch e display LED
Indicatore chiusura dell'oblò
Sì
Indicatore numerico
18:88
CONSUMI
Classe di efficienza energetica (lavaggio)
A
FUNZIONI SMART
Smart Diagnosis
Sì
Download programmi aggiuntivi
Sì
Controllo dei consumi
Sì
Avvio da remoto e controllo ciclo
Sì
Wi-Fi con app ThinQ
Sì
Guida per la pulizia della vasca
Sì
Smart Pairing
Sì
PROGRAMMI
Piumini
Sì
Cotone
Sì
Baby Steam Care
No
Allergy Care (lavaggio)
Sì
Lavaggio automatico
No
Baby Care
No
Abbigliamento per neonati
No
Lavaggio a freddo
No
Protezione dei colori
No
Cotone +
No
Speciale capi scuri
No
Delicati
Sì
Programma scaricato
Sì
Scarico + centrifuga
No
Sintetici
Sì
Eco 40-60
Sì
Cura delicata
No
Igiene
No
Intensivo 60
No
Misti
Sì
Outdoor
No
Rapido 30
No
Lavaggio rapido
No
Refresh
No
Risciacquo + centrifuga
No
Lavaggio silenzioso
No
Protezione pelle
No
Rapido14
Sì
Lavaggio veloce + asciugatura
No
Abbigliamento sportivo
Sì
Antimacchia
No
Refresh con vapore
No
Pulizia Vasca
Sì
TurboWash 39
Sì
TurboWash 49
No
TurboWash 59
No
Cotone 20°C
No
Lavaggio a mano
No
Jeans / Capi scuri
No
Prelavaggio + Cotone
No
Rapido 12
No
Rapido 60
No
Risciacquo
No
Centrifuga + scarico
No
Lavaggio + asciugatura
No
Lana (A mano / Lana)
Sì
AI Wash
Sì
Colletti e polsini
No
Lenzuola
No
Piumino
No
OPZIONI
Wi-Fi
Sì
Aggiungi capo
Sì
Segnale acustico accensione e spegnimento
Sì
Blocco bambini
Sì
Arresto ritardato
Sì
Livello detergente
No
Illuminazione del cestello
No
Prelavaggio
Sì
Avvio da remoto
No
Risciacquo
No
Risciacquo + centrifuga
No
Risciacquo+
Sì
Livello ammorbidente
No
Centrifuga
1400 / 1200 / 1000 / 800 / 400 / No centrifuga
Steam
Sì
Temperatura
Freddo / 20 / 30 / 40 / 60 / 95℃
Pulizia vasca
No
TurboWash
Sì
Lavaggio
No
Antipiega
Sì
Lavaggio a freddo
No
Pulizia ugello ezDispense
No
ETICHETTA ENERGETICA (CICLO DI LAVAGGIO)
Consumo energetico per 100 cicli (kWh)
30,0
Premio ‘EU Ecolabel Award’
Sì
Durata in modalità left-on (min)
5
Eco 40-60 (Pieno carico) (kWh)
0,750
Eco 40-60 (Mezzo carico) (kWh)
0,498
Eco 40-60 (Quarto di carico) (kWh)
0,250
Classe di efficienza energetica
A
Velocità massima di centrifuga (giri al minuto)
1.360
Rumorosità in centrifuga in dBA (Classe)
71
Potenza assorbita (W) - Modalità OFF
0,5
Potenza assorbita (W) - Modalità ON
0,5
Classe di efficienza della centrifuga
A
Percentuale di umidità residua dopo la centrifuga (%)
44,9
Programma standard (solo lavaggio)
Eco 40-60 40℃
Durata (min) - (Pieno carico)
228
Durata (min) - (Mezzo carico)
174
Durata (min) - (Quarto di carico)
120
Capacità di lavaggio (kg)
9,0
Consumo acqua per ciclo (litri)
50
ACCESSORI
Compatibilità con LG TWINWash
No
DIMENSIONI E PESO
Profondità con oblò aperto a 90˚ (P'') (mm)
1.100
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)
660 x 890 x 660
Dimensioni (L x A x P) (mm)
600 x 850 x 565
Peso (kg)
67,0
Peso con imballo (kg)
71,0
Profondità compreso l'oblò (P') (mm)
620
CODICE EAN
Codice a barre
8806084272058
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Caratteristiche principali
DESIGN E FINITURE - Colore
Essence White
CAPACITÀ - Capacità massima di asciugatura (kg)
9,0
DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm)
600 x 850 x 660
CONSUMI - Classe di efficienza energetica (asciugatura)
B
CARATTERISTICHE PRINCIPALI - Pompa di calore DUAL Inverter
Sì
CARATTERISTICHE PRINCIPALI - Condensatore autopulente
Sì
CARATTERISTICHE PRINCIPALI - Fonte di calore
Pompa di calore
CARATTERISTICHE PRINCIPALI - Oblò reversibile
Sì
FUNZIONI SMART - Smart Pairing (sincronizzazione con lavatrice LG)
Sì
FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ
Sì
Tutte le specifiche
DIMENSIONI E PESO
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)
660 x 890 x 702
Profondità con oblò aperto a 90° (mm)
1.140
Dimensioni (L x A x P) (mm)
600 x 850 x 660
Peso (kg)
53,0
Peso con imballo (kg)
57,0
DESIGN E FINITURE
Colore
Essence White
Materiale o finitura dell'oblò
Vetro temperato nero
CAPACITÀ
Capacità massima di asciugatura (kg)
9,0
COMANDI E DISPLAY
Partenza ritardata
3-19 ore
Tipologia
Manopola, tasti touch e display LED
Indicatore chiusura dell'oblò
No
Indicatore numerico
18:88
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
6 Motion DirectDrive
No
AI DD
No
Tipologia
Asciugatrice a condensazione
Condensatore autopulente
Sì
Segnale di fine ciclo
Sì
Dual Dry (EcoHybrid)
Sì
Pompa di calore DUAL Inverter
Sì
Doppio filtro antipelucchi
Sì
Indicatore svuotamento acqua
Sì
Fonte di calore
Pompa di calore
Motore inverter
Sì
Riavvio automatico
No
Inverter DirectDrive
No
Oblò reversibile
Sì
LoadSense
Sì
Sensore di asciugatura
Sì
Illuminazione del cestello
Sì
Piedini di livellamento
Sì
Cestello a bolle
Sì
CONSUMI
Classe di efficienza energetica (asciugatura)
B
PROGRAMMI
Asciugatura con IA
Sì
Allergy Care (asciugatrice)
Sì
Rinfresca lenzuola
No
Capi ingombranti
No
Cotone
Sì
Cotone+
No
Delicati
No
Refresh piumini
No
Programma scaricato
Sì
Piumino
No
Easy Care
Sì
Jeans
No
Tessuti misti
Sì
Rapido 30
No
Asciugatura rapida
No
Asciugatura su ripiano
No
Refresh
No
Cura dei capi in pelle
No
Igiene con vapore
No
Refresh con vapore
No
Asciugamani
Sì
Aria calda
No
Lana
Sì
Abbigliamento sportivo
Sì
Asciugatura aria fredda
No
Eco
Sì
Rapido 40
No
Asciugatura a tempo
Sì
Asciugatura turbo
Sì
OPZIONI
Antipiega
Sì
Pulizia condensatore
Sì
Pulizia cestello
Sì
Livello asciugatura
3 livelli
Preferito
No
Diminuisci durata
No
Aumenta durata
No
Asciugatura su ripiano
No
Asciugatura a tempo
No
Wi-Fi
Sì
Segnale acustico accensione e spegnimento
Sì
Blocco bambini
Sì
Arresto ritardato
Sì
Illuminazione del cestello
Sì
Avvio da remoto
Sì
Steam
No
Tempo di asciugatura
Sì
FUNZIONI SMART
Smart Diagnosis
Sì
Smart Pairing (sincronizzazione con lavatrice LG)
Sì
Download programmi aggiuntivi
Sì
Controllo dei consumi
Sì
Avvio da remoto e controllo ciclo
Sì
Wi-Fi con app ThinQ
Sì
ACCESSORI
Kit tubo di scarico
Sì
Ripiano per asciugatura
Sì
Staffe per colonna bucato
No
Compatibilità con LG TWINWash
No
ETICHETTA ENERGETICA (ASCIUGATURA)
Asciugatrice
Sì
Premio ‘EU Ecolabel Award’
No
Classe di efficienza di condensazione
A
Durata in modalità left-on (min)
10
Consumo energetico per il programma cotone standard a pieno carico (Edry) (kWh)
1,43
Consumo energetico per il programma cotone standard a pieno carico (Edry1/2) (kWh)
0,76
Consumo energetico annuo (kWh)
171
Efficienza di condensazione a pieno carico (%)
91
Efficienza di condensazione a mezzo carico (%)
91
Rumorosità (dBA)
62
Potenza assorbita (W) - Modalità OFF
0,35
Potenza assorbita (W) - Modalità ON
0,35
Programma asciugatura standard
Eco - Pronto armadio - Efficienza
Durata (min) - (Pieno carico)
269
Durata (min) - (Mezzo carico)
160
Efficienza ponderata di condensazione (%)
91
Durata ponderata programma (min)
207
Consumo energetico ponderato per 100 cicli (kWh)
92
CODICE EAN
Codice a barre
8806096617922
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE
Capacitá (kg)
16
Peso (kg)
6.9
Dimensioni (A x L x P) (mm)
70 x 640 x 650
Colore
Bianco
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
Registra il tuo prodotto
Se registrerai il tuo prodotto potremo fornirti un’assistenza più rapida.
Supporto sul prodotto
Tutto quello che ti può servire sul tuo prodotto LG: il manuale, come trovare e risolvere i problemi e le informazioni sulla garanzia.
Assistenza per gli ordini
Traccia il tuo ordine e controlla le domande frequenti fatte dagli altri utenti.
Richiedi una riparazione
Richiedi un servizio di riparazione comodamente online.
Contattaci
Livechat
Chatta con i nostri incaricati per qualunque informazione sul prodotto, gli acquisti, gli sconti e le offerte.
Dacci un feedback
Sei soddisfatto del sito web? Condividi con noi le tue opinioni.
Scrivici
un’e-mail
Scrivi un’e-mail al nostro servizio di supporto.
Chiamaci
Parla direttamente con i nostri incaricati del servizio di supporto.