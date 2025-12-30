About Cookies on This Site

Asciugatrice 9Kg Pompa di calore DUAL Inverter Serie X5 Classe B| Motore Direct Drive, Turbo Dry, AI Dry, Wi-Fi, Allergy Care

MEZ69352653 RNX5009TWWC 25.7.4 (4).pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
MEZ69352653 RNX5009TWWC 25.7.4 (4).pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Asciugatrice 9Kg Pompa di calore DUAL Inverter Serie X5 Classe B| Motore Direct Drive, Turbo Dry, AI Dry, Wi-Fi, Allergy Care

RNX5009TWWC
Foto frontale asciugatrice RNX5009TWWC
Foto frontale sportello aperto asciugatrice RNX5009TWWC
Foto AI Dry asciugatrice RNX5009TWWC
Foto Turbo Dry 2USP asciugatrice RNX5009TWWC
Foto Programma igiene asciugatrice RNX5009TWWC
Foto condensatore asciugatrice RNX5009TWWC
Foto Wi-Fi con app LG ThingQ
Foto Motore Direct Drive asciugatrice RNX5009TWWC
Foto dimensioni asciugatrice RNX5009TWWC
Foto vista angolare asciugatrice RNX5009TWWC
Foto retro asciugatrice RNX5009TWWC
Funzionalità principali

  • Asciugatura AI Dry con Intelligenza Artificiale
  • TurboDry per asciugare in soli 81 min
  • Programma Allergy Care
  • Condensatore autopulente
  • Connessione Wi-Fi con app ThinQ AI
  • Pompa di calore DUAL Inverter garantita 10 anni
Altro

*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo.

Un video che mostra nel dettaglio l'asciguatrice LG, includendo sia l'interno del cestello cestello che il panello con display

It's showing the interior cut of the washing machine

Perché amerai la nostra asciugatrice?

Immagine che mostra etichetta energetica in classe B

Ti fa risparmiare

Risparmia energia e riduci i costi

Ha un motore innovativo

Riduce i tempi di asciugatura

AI Dry™ riconosce il tessuto e ottimizza i tempi per un'asciugatura perfetta

Immagine di una maglietta con freccia che indica turbo dry

Ti fa risparmiare tempo

Asciguia il tuo bucato in soli 81 minuti

Immagine di un orsetto e una coperta allinterno del cestello della asciguatrice LG con il logo allergy care

Allergy care

Riducono gli allergeni in fase di asciugatura

La miglior efficenza energetica

Risparmia energia e riduci i costi 

Classe energetica B 

Immagine della asciugatrice LG con piccola etichetta energetica che indica la classe B

*The dryer model undergoes separate standard testing for its energy efficiency evaluation.1)

*LG internal lab tests based on EN 61121:2013+A12:2025 using model RH9X71WH.

Gemrmogli con sfondo di una disteda di prato con montagne e cielo azzuro

Gemrmogli con sfondo di una disteda di prato con montagne e cielo azzuro

R290

Refrigerante a basso impatto ambientale

Il gas refrigerante R290 riduce l'impatto ambientale

*Potenziale di riscaldamento globale (GWP): R290 ≈ 3, R134a ≈ 1430

AI DUAL Inverter™

Offfre massime prestazioni nell'asciguatura e nei consumi 

AI DUAL Inverter™ ti offre il massimo dell'efficenza perchè ti permtte di ottimizzare i consumi in base alle varie fasi di asciugatura sfruttando l'Intelligenza Artificiale. I doppi cilindri riducono le vibrazioni e aumentano l'efficienza, mentre l'asciugatura a bassa temperatura aiuta a prevenire il restringimento. Include garanzie di 10 anni sui componenti chiave. 

Immagine di un'asciugatrice LG posizionata in un interno a tema verde con un'evidenziazione visiva del componente AI DUAL Inverter

Immagini di picto che idicano le varie impostazioni

Risparmio energetico

Immagine di un picto di un dito su una bocca indicando silenzio

10 anni di garanzia

Immagine di un picto di un dito su una bocca indicando silenzio

Meno rumore

Immagine di un picto di una maglietta con dei diegni di scintille intorno

Cura delicata dei tessuti

AI Dry™

Grazie al AI ottimizza i tempi di asciugatrua

L'intelligenza artificiale rileva il peso, la morbidezza dei tessuti e l'umidità residua e adegua il tempo di asciugatura di conseguenza

Seleziona AI Dry™

Goditi tessuti più morbidi

*Le immagini del prodotto nell'immagine e nel video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

Turbo Dry

Asciuga un carico di 5kg in 81min

Ottieni un'asciugatura rapida di 81 minuti⁵⁾ alimentata dal compressore DUAL Inverter per un bucato perfetto in meno tempo.

Allergy care

I batteri hanno le ore contate

La funzione Allergy Care elimina gli allergeni sui capi con aria calda all'interno del cestello a 60℃ per 60 minuti

Immagine di una coperta e di un orsacchiotto all'interno di un'asciugatrice LG con il logo della British Allergy Foundation visualizzato

*Il ciclo di cura delle allergie approvato dalla BAF (British Allergy Foundation) riduce gli allergeni come gli acari della polvere domestica.⁶⁾

Smart Paring™

Lavare e asciugare in Sync

La lavatrice e l'asciugatrice connesse al Wi-Fi possono essere configurate con Smart Pairing™ utilizzando l'applicazione LG ThinQ™ e, una volta terminato il lavaggio, l'asciugatrice imposta automaticamente il ciclo di asciugatura ottimale.

*La lavatrice e l'asciugatrice connesse al Wi-Fi possono essere configurate con Smart Pairing™ utilizzando l'applicazione LG ThinQ™ e, una volta terminato il lavaggio, l'asciugatrice imposta automaticamente il ciclo di asciugatura ottimale.⁷⁾

*Le immagini del prodotto nell'immagine e nel video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

Doppio filtro lanugine

Doppio filtro = Prestazioni garantite

Immagine di una persona che esrare il filtro dalla Asciguatrice LG e rimuove la lanuggine con un panno
STEP 1

Estrai il filtro e gentilemnte rimuovi la languggine 

Immagini di dimostrazione che mostrano la rimozione della lanuggine e il lavaggio del filtro
STEP 2

Estrai entrambi i filtir e passali sotto l'acuqa 

Un video che mostra la pulizia e la manutenzione del filtro della ascugatrice LG
STEP 3

Assicurati che il filtro sia completamente assciuto e rinseriscilo nel suo comparto nella asciguatrice LG +

Condensatore autopulente

Il condensatore si pulisce da solo

Addio pulizia manuale del condensatore! Il sistema di pulizia automatica sfrutta dei getti di acqua a pressione per pulire il condensatore: così le prestazioni di asciugatura saranno sempre al top e tu avrai meno pensieri.

*Le immagini del prodotto nell'immagine e nel video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

LG ThinQ™

Con LG ThinQ, prenderti cura dei capi è un gioco da ragazzi

Con LG ThinQ™, fai il bucato in modo più intelligente —controlla da remoto, scarica nuovi programmi e connettiti con la tecnologia più recente come Google Assistant. 

Controlla il tuo bucato quando vuoi e ovunque tu sia

L'app LG ThinQ™ ti consente di connetterti all'asciugatrice come mai prima d'ora. Avvia il carico semplicemente toccando un pulsante.

Facile manutenzione e monitoraggio

Che si tratti di manutenzione quotidiana o di attività più grandi, puoi sfruttare comodamente l'energia del tuo essiccatore tramite l'app LG ThinQ™

Lavanderia a mani libere con assistente vocale

Dì al tuo altoparlante intelligente o al tuo assistente AI di cosa hai bisogno e lascia che l'asciugatrice si occupi del resto.

*Il supporto per i dispositivi per la casa intelligente compatibili con Google Assistant può variare in base al Paese e alla configurazione individuale della casa intelligente.⁹⁾

Design elegante costruito per le tue esigenze

Immagine che mostra la vista frontale dell'asciugatrice LG in un ambiente interno premium

Si adatta al tuo arredamento

Immagine dell'asciugatrice LG da un angolo laterale parziale

Oblò in vetro temperato

Immagine che mostra la vista frontale dell'asciugatrice LG in un interno pregiato color legno

Ascigatura, in qualsiasi momento

Immagine della vista laterale parziale deImmagine della vista laterale parziale dell'asciugatrice LG posizionata sul lato destroll'asciugatrice LG posizionata sul lato destro

Design piatto e minimal 

Immagine ravvicinata del pannello di visualizzazione dell'asciugatrice LG

Disply innovativo

FAQ

Q.

Cosa dovrei considerare quando acquisto un'asciugatrice?

A.

Quando si sceglie un'asciugatrice, bisogna considerare fattori quali capacità, efficienza energetica e tecnologia di asciugatura. Gli essiccatori LG sono dotati di Sensor Dry, che rileva i livelli di umidità e regola il tempo di asciugatura per risultati migliori. La pompa di calore a doppio inverter™ aiuta a ridurre il consumo di energia mantenendo le prestazioni. Grazie alla tecnologia ThinQ™ puoi controllare l'asciugatrice da remoto per una maggiore praticità. Il design elegante e moderno di LG si integra perfettamente in qualsiasi spazio lavanderia.

Q.

Le asciugatrici a condensatore sono efficienti dal punto di vista energetico?

A.

Sì, le asciugatrici a condensatore LG sono progettate pensando all'efficienza energetica. La tecnologia Dual Inverter Heat Pump™ di LG riduce ulteriormente il consumo energetico, offrendo risparmi sostanziali rispetto ai modelli convenzionali. Ciò rende gli essiccatori LG una buona scelta, riducendo le bollette elettriche e garantendo al contempo eccellenti prestazioni di asciugatura e riducendo l'impronta di carbonio

Q.

Le asciugatrici integrate sono dotate di tecnologia intelligente?

A.

Assolutamente! Le asciugatrici integrate LG sono dotate della tecnologia ThinQ™, che consente di controllare l'asciugatrice da remoto tramite un'app per smartphone. È possibile monitorare l'avanzamento del ciclo, ricevere notifiche e risolvere potenziali problemi, offrendo comodità e tranquillità. Questa integrazione intelligente rende la gestione del bucato più semplice ed efficiente, liberando tempo per altre attività.

Q.

Gli essiccatori possono gestire tessuti delicati?

A.

Sì, le asciugatrici LG hanno opzioni di ciclo specifiche per tessuti delicati, come il ciclo Delicate, che utilizza temperature più basse e una leggera burattatura. Ciò garantisce che anche i tuoi indumenti più sensibili vengano curati senza danni. Il design avanzato del tamburo LG garantisce una manipolazione delicata, preservando la qualità dei tuoi vestiti. Quando si tratta di tessuti delicati, le asciugatrici LG offrono cicli sicuri ed efficienti su misura per le vostre esigenze.

Q.

Questo prodotto richiede un'installazione aggiuntiva dello sfiato?

A.

Le asciugatrici LG sono prive di sfiato e possono essere utilizzate ovunque senza limiti di spazio.

Q.

Cosa devo sapere prima di impilare la lavatrice e l'asciugatrice?

A.

Considera i seguenti fattori per assicurarti che la lavatrice e l'asciugatrice impilate siano sicure, affidabili e facili da usare.

 

1. Compatibilità: per prima cosa, assicurati che i modelli di lavatrice e asciugatrice siano compatibili tra loro. Le asciugatrici LG devono essere montate solo su lavatrici a tamburo LG. (Opzioni di profondità della lavatrice: 565, 615 mm)

2. Spazio di installazione: controllare le dimensioni dello spazio per installare la lavatrice e l'asciugatrice in serie. Assicuratevi inoltre di avere abbastanza spazio per aprire gli sportelli della lavatrice e dell'asciugatrice.

3. Installazione professionale: l'asciugatrice può essere fissata saldamente alla lavatrice LG utilizzando un kit di impilamento. Solo il personale di servizio qualificato può impilare e verificare che l'asciugatrice sia installata correttamente.

Q.

Qual è la durata tipica di un'asciugatrice?

A.

La durata del prodotto può variare a seconda di diversi fattori, come la qualità del prodotto, la frequenza di utilizzo e la manutenzione.

Una manutenzione regolare è importante per prolungare la durata dell'asciugatrice.

 

 1. Pulisci l'area intorno al filtro prima e dopo l'asciugatura e mantieni pulito il filtro Dual Lint lavandolo con acqua.

 2. Pulire la polvere all'interno dell'asciugatrice e ventilarla aprendo leggermente lo sportello dell'asciugatrice prima e dopo l'uso.

 3. Si consiglia di prendersi cura del condensatore e del tamburo utilizzando le funzioni Cura del condensatore e Cura del tamburo.

Q.

Quali vestiti non dovrebbero andare nell'asciugatrice?

A.

Controlla l'etichetta per la cura dei tessuti sui tuoi vestiti e asciugali secondo il metodo di asciugatura consigliato.

 Non asciugare i seguenti articoli:

 - Articoli che possono provocare un incendio: indumenti con sostanze infiammabili come cera, olio, vernice, benzina, sgrassatori, solventi per lavaggio a secco, cherosene, ecc.; coperte elettriche; tappeti

 - Abbigliamento sensibile al calore

Q.

Quanto tempo ci vuole per asciugare i vestiti in un'asciugatrice a pompa di calore?

 

A.

Il tempo necessario per asciugare i vestiti in un'asciugatrice a pompa di calore può variare a seconda di fattori quali il tipo di tessuto e il peso della biancheria.

1. Tipo di tessuto: i vestiti realizzati con materiali pesanti come il denim impiegano più tempo ad asciugarsi rispetto ai tessuti più leggeri come il poliestere.

2. Peso del bucato: più bucato c'è, più lungo sarà il tempo di asciugatura.

Q.

Come faccio a svuotare il serbatoio dell'acqua in un'asciugatrice LG?

 

A.

Si prega di fare riferimento al video ufficiale LG YouTube per istruzioni dettagliate. In breve, è sufficiente estrarre il serbatoio dell'acqua, svuotare l'acqua raccolta e riposizionarlo saldamente.

Please refer to the official LG YouTube video for detailed instructions.

In short, simply pull out the water tank, empty the collected water, and securely place it back.


1) Efficienza energetica

- Il modello dell'essiccatore viene sottoposto a test standard separati per la valutazione della sua efficienza energetica.

- Test di laboratorio interni LG basati sulla norma EN 61121:2013+A12:2025 utilizzando il modello RH9X71WH.

 

2) R290

- Potenziale di riscaldamento globale: R290: circa 3, R134a: circa 1340

 

3) Inverter AI DUAL™

- Testato da Intertek nel luglio 2024. Rispetto al ciclo Cotton, il ciclo AI Dry ha mostrato una riduzione del tempo di asciugatura e una diminuzione del consumo energetico con un carico misto di 3 kg di tessuti morbidi (camicie miste, camicette, magliette funzionali, gonne in chiffon, pantaloncini in poliestere, ecc.). (Basato sul modello rappresentativo AI Dry: RH90X75V3N. I risultati possono variare a seconda dei modelli, dei carichi e dell'ambiente.) Non tutte le situazioni danno diritto a risparmi. A seconda del tipo e dello spessore degli indumenti e dell'ambiente, il tempo o il consumo energetico possono aumentare e i risultati possono variare. **Il rilevamento AI viene attivato quando il carico è inferiore a 5 kg. AI Dry deve essere utilizzato solo con tipi di tessuto simili [non tutti i tessuti vengono rilevati]. ***Testato da Intertek nell'agosto 2024, ciclo Cotton dell'essiccatore LG Heatpump confrontato con Dry Only dell'essiccatore-lavatrice LG Conventional basato su 3 kg di carichi IEC con un contenuto di umidità iniziale del 60% (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW). ****La garanzia di 10 anni è valida solo per il compressore a doppio inverter e il motore inverter. Il periodo/la politica di garanzia possono variare a seconda del paese o della regione. *****Livello di rumore: 62 dB (livello di potenza sonora), in base al regolamento UE 392/2012 (RH90X75V3N). 

 

4) AI Dry™

- Testato da Intertek nel luglio 2024. Rispetto al ciclo Cotton, il ciclo AI Dry ha mostrato una riduzione del tempo di asciugatura e una diminuzione del consumo energetico con un carico misto di 3 kg di tessuti morbidi (camicie miste, camicette, magliette funzionali, gonne in chiffon, pantaloncini in poliestere, ecc.) (RH90X75V3N). A seconda del tipo e dello spessore degli indumenti e dell'ambiente, il tempo o il consumo energetico possono aumentare e i risultati possono variare. *Il rilevamento AI si attiva quando il carico è inferiore a 5 kg. AI Dry deve essere utilizzato solo con tipi di tessuto simili [non tutti i tessuti vengono rilevati].

 

5) TurboDry

- Testato da Intertek nel luglio 2024. Ciclo TurboDry con 5 kg di carico (camicia mista, maglietta 100% poliestere, maglietta 100% cotone) con un contenuto di umidità iniziale del 33% a una temperatura di 23℃. I risultati possono essere diversi a seconda degli abiti e dell'ambiente.

 

6) Cura delle allergie

- Il ciclo di cura delle allergie approvato dalla BAF (British Allergy Foundation) riduce gli allergeni come gli acari della polvere domestica.

 

7) Smart Paring™

- La lavatrice e l'asciugatrice collegate tramite Wi-Fi possono essere configurate con Smart Pairing™ utilizzando l'applicazione LG ThinQ™ e, una volta terminato il lavaggio, l'asciugatrice imposta automaticamente il ciclo di asciugatura ottimale.

 

8) Condensatore per la pulizia automatica

- La pulizia del condensatore può variare a seconda dell'ambiente operativo.

- La frequenza di funzionamento del 'condensatore di pulizia automatica' può variare a seconda delle dimensioni e della quantità di umidità iniziale della biancheria.

 

9) LG ThinQ™

- Il supporto per i dispositivi per la casa intelligente compatibili con Google Assistant può variare a seconda del Paese e della configurazione individuale della casa intelligente.

Stampa

Caratteristiche principali

  • DESIGN E FINITURE - Colore

    Essence White

  • CAPACITÀ - Capacità massima di asciugatura (kg)

    9,0

  • DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm)

    600 x 850 x 660

  • CONSUMI - Classe di efficienza energetica (asciugatura)

    B

  • CARATTERISTICHE PRINCIPALI - Pompa di calore DUAL Inverter

  • CARATTERISTICHE PRINCIPALI - Condensatore autopulente

  • CARATTERISTICHE PRINCIPALI - Fonte di calore

    Pompa di calore

  • CARATTERISTICHE PRINCIPALI - Oblò reversibile

  • FUNZIONI SMART - Smart Pairing (sincronizzazione con lavatrice LG)

  • FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ

Tutte le specifiche

DIMENSIONI E PESO

  • Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)

    660 x 890 x 702

  • Profondità con oblò aperto a 90° (mm)

    1.140

  • Dimensioni (L x A x P) (mm)

    600 x 850 x 660

  • Peso (kg)

    53,0

  • Peso con imballo (kg)

    57,0

DESIGN E FINITURE

  • Colore

    Essence White

  • Materiale o finitura dell'oblò

    Vetro temperato nero

CAPACITÀ

  • Capacità massima di asciugatura (kg)

    9,0

COMANDI E DISPLAY

  • Partenza ritardata

    3-19 ore

  • Tipologia

    Manopola, tasti touch e display LED

  • Indicatore chiusura dell'oblò

    No

  • Indicatore numerico

    18:88

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

  • 6 Motion DirectDrive

    No

  • AI DD

    No

  • Tipologia

    Asciugatrice a condensazione

  • Condensatore autopulente

  • Segnale di fine ciclo

  • Dual Dry (EcoHybrid)

  • Pompa di calore DUAL Inverter

  • Doppio filtro antipelucchi

  • Indicatore svuotamento acqua

  • Fonte di calore

    Pompa di calore

  • Motore inverter

  • Riavvio automatico

    No

  • Inverter DirectDrive

    No

  • Oblò reversibile

  • LoadSense

  • Sensore di asciugatura

  • Illuminazione del cestello

  • Piedini di livellamento

  • Cestello a bolle

CONSUMI

  • Classe di efficienza energetica (asciugatura)

    B

PROGRAMMI

  • Asciugatura con IA

  • Allergy Care (asciugatrice)

  • Rinfresca lenzuola

    No

  • Capi ingombranti

    No

  • Cotone

  • Cotone+

    No

  • Delicati

    No

  • Refresh piumini

    No

  • Programma scaricato

  • Piumino

    No

  • Easy Care

  • Jeans

    No

  • Tessuti misti

  • Rapido 30

    No

  • Asciugatura rapida

    No

  • Asciugatura su ripiano

    No

  • Refresh

    No

  • Cura dei capi in pelle

    No

  • Igiene con vapore

    No

  • Refresh con vapore

    No

  • Asciugamani

  • Aria calda

    No

  • Lana

  • Abbigliamento sportivo

  • Asciugatura aria fredda

    No

  • Eco

  • Rapido 40

    No

  • Asciugatura a tempo

  • Asciugatura turbo

OPZIONI

  • Antipiega

  • Pulizia condensatore

  • Pulizia cestello

  • Livello asciugatura

    3 livelli

  • Preferito

    No

  • Diminuisci durata

    No

  • Aumenta durata

    No

  • Asciugatura su ripiano

    No

  • Asciugatura a tempo

    No

  • Wi-Fi

  • Segnale acustico accensione e spegnimento

  • Blocco bambini

  • Arresto ritardato

  • Illuminazione del cestello

  • Avvio da remoto

  • Steam

    No

  • Tempo di asciugatura

FUNZIONI SMART

  • Smart Diagnosis

  • Smart Pairing (sincronizzazione con lavatrice LG)

  • Download programmi aggiuntivi

  • Controllo dei consumi

  • Avvio da remoto e controllo ciclo

  • Wi-Fi con app ThinQ

ACCESSORI

  • Kit tubo di scarico

  • Ripiano per asciugatura

  • Staffe per colonna bucato

    No

  • Compatibilità con LG TWINWash

    No

ETICHETTA ENERGETICA (ASCIUGATURA)

  • Asciugatrice

  • Premio ‘EU Ecolabel Award’

    No

  • Classe di efficienza di condensazione

    A

  • Durata in modalità left-on (min)

    10

  • Consumo energetico per il programma cotone standard a pieno carico (Edry) (kWh)

    1,43

  • Consumo energetico per il programma cotone standard a pieno carico (Edry1/2) (kWh)

    0,76

  • Consumo energetico annuo (kWh)

    171

  • Efficienza di condensazione a pieno carico (%)

    91

  • Efficienza di condensazione a mezzo carico (%)

    91

  • Rumorosità (dBA)

    62

  • Potenza assorbita (W) - Modalità OFF

    0,35

  • Potenza assorbita (W) - Modalità ON

    0,35

  • Programma asciugatura standard

    Eco - Pronto armadio - Efficienza

  • Durata (min) - (Pieno carico)

    269

  • Durata (min) - (Mezzo carico)

    160

  • Efficienza ponderata di condensazione (%)

    91

  • Durata ponderata programma (min)

    207

  • Consumo energetico ponderato per 100 cicli (kWh)

    92

CODICE EAN

  • Codice a barre

    8806096617922

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

