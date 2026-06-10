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A video shows different rooms with LG products in use alongside an "LG Member Days" logo.

Ein Video zeigt, wie Tickets für die LG Member Days gedruckt werden. Auf den ersten beiden Tickets stehen die Aufschriften „Nur einmal im Jahr, LG Member Days“. Danach werden nacheinander Tickets mit Abbildungen eines LG Fernsehers, einer Soundbar, eines Kühlschranks, einer Waschmaschine, eines Monitors und eines CineBeam-Projektors gedruckt. *Das Angebot ist gültig vom 02.06.2025 bis 15.06.2025 exklusiv auf LG.com, kombinierbar mit den Cashback Angeboten, aber nicht mit anderen Rabattaktionen oder Gutscheincodes, nur solange der Vorrat reicht. LG behält sich in Ausnahmefällen vor, das Angebot frühzeitig zu beenden oder abzuändern.

Dal 11 giugno al 8 luglio 

LG Member Days

Approfitta delle offerte top o ottieni fino al 15% di sconto su prodotti selezionati.

In più, paghi da settembre con Finanziamento a Tasso zero

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A photo of four people reacting with interest as they view "LG Member Days" in an EI-shaped structure created by LG.

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Iniziativa promozionale valida solo per Clienti Member LG dal 11/06/2026 al 08/07/2026 sui prodotti selezionati e disponibili all'interno della pagina https://www.lg.com/it/memberdays26

Sconto al Checkout del 5% per i prodotti contrassegnati dal tag "5% al Checkout", sconto al Checkout del 10% per i prodotti contrassegnati dal tag "10% al Checkout" e sconto al Checkout del 15% per i prodotti contrassegnati dal tag "15% al Checkout". Sconti cumulabili solo con il Coupon di Benvenuto del 5%. Sconti non applicabili agli utenti Vip Program.

I prodotti contrassegnati dal tag "Paghi da Settembre", usufruiscono della possibilità di pagare con Finanziamento Findomestic Tasso Zero in 10, 20 e 30 mesi, con decorrenza media della prima rata a 90 giorni.

Mex pubb. con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 11/06/2026 al 08/07/2026 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 900, Tan fisso 0% Taeg 0%, in 10 rate da € 90; Tan fisso 0% Taeg 0% in 20 rate da € 45; Tan fisso 0% Taeg 0%, in 30 rate da € 30; costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 900. Importo totale dovuto dal Consumatore € 900. Decorrenza media della prima rata 90 giorni. IEBCC nel percorso on line. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. LG Electronics Italia S.p.A. opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.