Piano cottura induzione 80cm | Potenza 2,5 ~ 7,4kW | 4 zone, 1 flex, Controlli indipendenti, Power Shift, Wi-Fi | Nero Schott

Piano cottura induzione 80cm | Potenza 2,5 ~ 7,4kW | 4 zone, 1 flex, Controlli indipendenti, Power Shift, Wi-Fi | Nero Schott

CCI7Z3035BA
Foto frontale del piano cottura LG CI7Z3035BA
Immagine del piano cottura collegato con uno smartphone attraverso la funzionalità ThinQ.
Foto di una teglia grande posizionata su due zone di cottura in modalità Flex, con il cibo all'interno che sta cuocendo.
Foto del piano cottura con diverse padelle. A sinistra c'è una teglia che occupa due zone in modalità Flex, mentre a destra ci sono due padelle, una su ciascuna zona, in modalità standard.
Immagine che ritrae le funzioni di sicurezza del piano cottura e con le icone "H" e "lucchetto" che fuoriescono dalle relative parti del piano.
Immagine del piano cottura a induzione che si vede che sta nello stesso spazio di un piano cottura gas standard.
Immagine del piano cottura installato su una cucina. C'è un tachimetro che indica la potenza che può passare da minimo a massimo a seconda dell'impostazione dell'utente.
Immagine ambientata del piano cottura a induzione installato in una cucina bianca.
Immagine ambientata del piano cottura a induzione installato in una cucina moderna.
Foto angolata verso sinistra del piano cottura.
Foto angolata verso destra del piano cottura.
Foto angolata verso destra del piano cottura, su cui sono posizionate due pentole

Funzionalità principali

  • Tecnologia a induzione: cucina i tuoi piatti con la massima efficienza, grazie al trasferimento diretto dell’energia alla pentola
  • 4 zone di cottura con 1 flexible zone: puoi disporre su un lato padelle e teglie di grandi dimensioni, per la massima flessibilità d’uso
  • Potenza max 7,4kW con limitatore: sfrutta la massima potenza oppure limitala su 5 livelli diversi, fino a un minimo di 2,5kW
  • Power Shift: due zone interconnesse con due potenze differenti per cuocere e tenere in caldo semplicemente spostando la pentola
  • Finitura in vetro ceramico Schott: il nostro piano cottura arreda la tua cucina e resiste alla prova del tempo
  • 15 livelli di potenza con boost: regola la potenza di ciascuna zona in base a ciò che devi cuocere, per ottimizzare tempi e cottura
Altro

Una cucina che dà spettacolo

  1. Sempre sotto controllo

    Il tuo piano cottura diventa più smart con l'app LG ThinQ™ per gestire le zone e monitorarne l'uso.

  2. Veloce, preciso, sicuro

    Ciascuna zona ha i suoi controlli indipendenti, regolabili con precisione strisciando il dito.

  3. Cottura rapida ad alta potenza

    Con ben 3,7kW di potenza massima della funzione Boost, i tuoi piatti saranno pronti più velocemente

Funzioni smart

Tieni sotto controllo il piano cottura

Da oggi il piano cottura a induzione lo monitori anche con il tuo smartphone. Scarica l'app LG ThinQ, collega il piano cottura a induzione al Wi-Fi e scopri un modo più smart di gestire la tua cucina. Con l'app puoi tenere sotto controllo ciascuna zona di cottura, il timer e monitorare il tempo di utilizzo su base quotidiana, settimanale e mensile.

*Richiede il download dell'app LG ThinQ (disponibile per dispositivi Android e iOS sui rispettivi app store), la creazione di un account utente ThinQ e la connettività internet.

*Il prodotto nel video è al solo scopo illustrativo e potrebbe differire dal prodotto reale.

Controlli slide indipendenti

La potenza è a portata di dito

Un piano cottura a induzione deve essere semplice e veloce da gestire, proprio come un piano tradizionale. Sul nostro piano a induzione ciascuna zona di cottura ha il proprio controllo indipendente, che puoi gestire semplicemente strisciando il dito fino alla potenza che desideri.
Power Shift

Cambia temperatura con facilità

Gestisci la temperatura semplicemente facendo scivolare la pentola nella direzione che preferisci per aumentare o ridurre la potenza, senza cambiare le impostazioni manualmente. Il Power Shift consente di passare tra 2 livelli utilizzando prima una cottura vivace e dopo una a fuoco lento. I LED lampeggiano per 3 secondi per indicarti la posizione.

Cambia temperatura con facilità

Massima potenza e versatilità

Cucina in meno tempo e più comodamente

Si dice che, se la guardi, l'acqua in pentola non bolle mai... ma non ha fatto i conti con l'elevata potenza del nostro piano a induzione! Con una potenza massima di 3,7kW in modalità flessibile, puoi far bollire l'acqua velocemente e grigliare i tuoi piatti in maniera più efficiente. Questo piano cottura ha 1 Flexible Zone su cui puoi disporre anche pentole e casseruole di grandi dimensioni, rendendo più uniforme la distribuzione del calore. E se vuoi puoi limitare la potenza massima in modo da adeguarla all'erogazione massima del tuo contratto di elettricità.

Padella con uovo e pentola con verdure a sinistra, bistecca sulla griglia a destra, piano cottura LG.

  1. La tua cucina è al sicuro

    Per prevenire ustioni accidentali, il nostro piano a induzione ti indica quando la superficie in vetro è troppo calda e non deve essere toccata.

  2. Proteggi la tua famiglia

    Per evitare che i tuoi bambini accendano inavvertitamente il piano a induzione, puoi attivare la funzione di blocco che disabilita tutti i controlli.

Uno stile senza tempo

Immagine di una cucina con installati una cappa e un piano cottura.

Design armonioso

Immagine della finitura nera del vetro ceramico Schott del piano a induzione.

Vetro ceramico Schott nero

Dettaglio dei LED bianchi del piano cottura a induzione

Design elegante con LED bianchi

Istruzioni per l'installazione

Clicca sul + per espandere questa sezione e consultare tutti i dettagli relativi a come installare il piano cottura.

Immagine con le dimensioni del piano a induzione.

*Questo video è rappresentativo unicamente della modalità di installazione e delle dimensioni. L'aspetto del prodotto potrebbe essere differente da quello reale.

1. Misure minime del vano per l'incasso
Assicurati che attorno al vano per l'incasso ci siano almeno 50mm di spazio per appoggiare il piano a induzione.

Immagine che mostra le misure del piano a induzione e tutte le misure del vano per l'incasso.

2. Precauzioni

Ti raccomandiamo di tenere uno spazio di areazione di almeno 500mm fra il piano a induzione e la cappa di aspirazione e di non bloccare la ventilazione nella parte sottostante al piano.

Immagine che mostra i margini da considerare per l'installazione del piano cottura

Assicurati che ci sia una distanza di sicurezza di almeno 3mm tra i lati del piano cottura e le pareti dell'incasso del piano della cucina.

Immagine che mostra i margini da considerare per l'installazione del piano cottura

Tabella con le misure di riferimento cautelative per l'installazione del piano cottura.

Per evitare il contatto accidentale con il fondo del piano cottura che potrebbe surriscaldarsi, o scosse elettriche impreviste quando è in funzione, ti raccomandiamo di applicare un inserto in legno, fissato con delle viti, a una distanza minima di 15mm dal fondo del piano cottura.

Immagine che mostra i margini da considerare per l'installazione del piano cottura

Accessori per l'installazione

Guarda ciò che include il piano cottura.

Immagine di una scatola appoggiata su un tavolo della cucina.

Cosa c'è nella confezione?

Immagine delle staffe di ritegno incluse con il piano cottura.

Immagine delle viti incluse con il piano cottura.

Scarica il manuale d'uso per leggere le istruzioni complete del piano a induzione.
Scarica

Domande frequenti (FAQ)

Q.

Per installare il piano cottura a induzione devo per forza incrementare i kW massimi della fornitura elettrica?

A.

Il nostro piano a induzione ha una potenza massima di 7,4kW. Tuttavia, non devi preoccuparti se il tuo contratto non prevede una potenza così alta, perché puoi limitare la potenza totale in uscita in modo da renderlo compatibile con il tuo contratto. Puoi limitare la potenza su 5 livelli: 2,5kW, 3,5kW, 4,5kW, 6kW oppure 7,4kW. La modalità di limitazione della potenza è descritta nel manuale d'uso del piano a induzione.

Q.

Per installare questo piano cottura devo modificare l'incavo del piano della cucina?

A.

Se stai pensando di sostituire il tuo vecchio piano a gas, questo piano è ideale, perché le misure dell'incasso sono compatibili con i comuni piani a gas (560 x 480mm). In ogni caso, dovrai però controllare di avere una profondità sufficiente per installare il piano a induzione (50mm di profondità del piano induzione + almeno 15mm per l'areazione).

Q.

Per usare il piano cottura a induzione devo cambiare le pentole? Come faccio a capire se le pentole che ho sono compatibili?

A.

Il piano cottura a induzione funziona con una particolare tecnologia che richiede l'utilizzo di pentole con un fondo ferromagnetico. Mentre in passato queste pentole erano di scarsa diffusione, oggi le trovi ovunque ed è probabile che se le hai cambiate recentemente siano già compatibili con un piano a induzione. In ogni caso, puoi fare una semplice prova avvicinando una calamita al fondo della pentola: se la calamita si attacca, la pentola è compatibile.

Ti ricordiamo invece che le pentole in alluminio o in rame non sono compatibili con il piano a induzione.

Q.

Per montare il piano cottura a induzione devo necessariamente affidarmi a un tecnico?

A.

La sostituzione del piano cottura a gas con uno a induzione non è un’operazione complicata, ma è necessaria estrema attenzione e un po’ di familiarità con gli impianti elettrici. Se non hai l'esperienza necessaria, ti consigliamo di affidarti a un tecnico per evitare danni all'impianto o al al nuovo elettrodomestico.

Q.

A cosa serve la funzione Boost che trovo sui controlli di ogni zona?

A.

La funzione Boost serve per aumentare ulteriormente la potenza massima erogata da ciascuna zona di cottura. Ad esempio, una zona al livello di potenza 15 eroga 2kW, ma con la funzione Boost arriva a 3,3kW. Attivare la funzione Boost ti permette di cuocere più in fretta i tuoi cibi o di far bollire l'acqua più rapidamente.

Q.

Come si usano le Flexible Zone?

A.

Questo piano a induzione ha una Flexible Zone che combina le due zone di cottura di sinistra. Per attivarla, basta toccare l'icona con i due quadrati affiancati che trovi nel pannello dei comandi.

Quando usi la Flexible Zone, assicurati di posizionare una teglia o una pentola che copra entrambe le zone di cottura, in modo da farle funzionare correttamente.

Q.

Cosa succede se tolgo la pentola dalla zona di cottura mentre la zona è attiva?

A.

Il piano a induzione è in grado di rilevare se c'è una pentola appoggiata su una delle zone di cottura. Se non rileva alcuna pentola, oppure se la rimuovi, la zona passa automaticamente alla modalità di standby dopo 1 minuto.

Q.

Come mai il vetro del piano a induzione si scalda? Non dovrebbe trasferire solo l'energia al fondo della pentola?

A.

Il principio di funzionamento del piano a induzione è proprio quello di utilizzare delle bobine che generano un campo magnetico che trasferisce energia direttamente al fondo della pentola. Il vetro del piano a induzione, quindi, non diventa caldo perché produce calore, ma perché è la pentola stessa che, diventando calda, passa parte del calore al vetro per contatto.

Per capire quando il piano si è raffreddato e, quindi, quando puoi toccarlo senza rischi, puoi verificare l'apposito indicatore sul display di ciascuna zona. Ci sono due indicatori differenti a seconda della temperatura rilevata: "H" indica che la zona è molto calda, mentre "h" indica che la zona è calda.

Q.

Come funziona il blocco bambini?

A.

Per evitare che i tuoi bambini accendano inavvertitamente il piano a induzione, ti basta tenere premuto il tasto del lucchetto per 3 secondi. In questo modo entra in funzione il blocco bambini che disabilita tutti i controlli e preservare la sicurezza della tua famiglia. Nel caso in cui stessi già cucinando qualcosa su una zona, lo slider della potenza rimane comunque attivo, ma non potrai accendere altre zone.

Q.

Qual è il diametro minimo di pentole che posso usare sul piano cottura?

A.

Questo piano cottura può funzionare con pentole dal diametro minimo di 12cm sulla zona più piccola e di 16cm su quelle più grandi.

Q.

Come funziona il Power Shift?

A.

Il Power Shift ti permette di passare dal livello 15 al livello 3 utilizzando prima una cottura vivace e dopo un a fuoco lento semplicemente facendo scivolare la pentola verso la zona in basso per aumentare la potenza e verso la zona in alto per ridurla.

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

