Fare spazio, nutrirsi meglio:

Una routine per il frigorifero e la salute

Un nuovo inizio non deve essere qualcosa di grandioso.

Inizia in modo semplice, con l’organizzazione del frigorifero e ingredienti sani adatti al tuo stile di vita.

Per prima cosa, elimina gli ingredienti che avevi dimenticato, poi raggruppa gli alimenti con tempi di conservazione simili e organizzali ripiano per ripiano.

Scegliere diventa più semplice e tutto torna in ordine in modo naturale.

Quest’anno, per costruire abitudini alimentari più sane, prepara in anticipo i pasti freschi per la settimana e conservali nella zona più comoda del frigorifero.

Più è semplice, più una routine sana scorre con naturalezza.

Grazie allo spazio generoso e alla tecnologia che mantiene gli alimenti freschi più a lungo, i frigoriferi LG ti aiutano a conciliare routine e obiettivi personali , senza bisogno di aggiungere contenitori .

Due aspetti — fare spazio e nutrirsi meglio — si incontrano, permettendoti di vivere sia il piacere dell’ordine sia i benefici per la salute che nascono dall'orgaizzare tutto con consapevolezza.