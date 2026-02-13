About Cookies on This Site

LG Shop Magazine | Gennaio

Life's Good inizia da casa

2026: Un nuovo ritmo a casa

 

 

 

 

 

 

 

Ogni anno decidiamo i buoni propositi per il nuovo anno. Ma che si tratti di fare ordine o di concentrarsi su salute e routine di allenamento, il vero cambiamento inizia nel centro della nostra vita quotidiana: la casa.

Invece di grandi rivoluzioni, perché non rinnovare la routine con piccoli cambiamenti?
Un solo nuovo elemento. Un piccolo modo diverso di vivere uno spazio. A volte è tutto ciò che serve per ricominciare.

Dall’angolo TV alla cucina, fino alla lavanderia, inizia oggi il tuo nuovo ritmo con gli elettrodomestici LG.

*Gli elementi di questa storia e le immagini che la accompagnano sono stati creati utilizzando l'intelligenza artificiale a scopo illustrativo e narrativo.

Un’immagine in stile Polaroid di una persona che sistema la spesa nel frigorifero in una cucina dai toni del legno, con contenitori per il meal prep e adesivi sul frigorifero.

Fare spazio, nutrirsi meglio: 

Una routine per il frigorifero e la salute

Un nuovo inizio non deve essere qualcosa di grandioso.
Inizia in modo semplice, con l’organizzazione del frigorifero e ingredienti sani adatti al tuo stile di vita.

 

Per prima cosa, elimina gli ingredienti che avevi dimenticato, poi raggruppa gli alimenti con tempi di conservazione simili e organizzali ripiano per ripiano.
Scegliere diventa più semplice e tutto torna in ordine in modo naturale.

Quest’anno, per costruire abitudini alimentari più sane, prepara in anticipo i pasti freschi per la settimana e conservali nella zona più comoda del frigorifero.
Più è semplice, più una routine sana scorre con naturalezza.

 

Grazie allo spazio generoso e alla tecnologia che mantiene gli alimenti freschi più a lungo, i frigoriferi LG ti aiutano a conciliare routine e obiettivi personali , senza bisogno di aggiungere contenitori .
Due aspetti — fare spazio e nutrirsi meglio — si incontrano, permettendoti di vivere sia il piacere dell’ordine sia i benefici per la salute che nascono dall'orgaizzare tutto con consapevolezza.

Lavare, asciugare e sistemare tutto in un’unica soluzione

Una routine di lavanderia pensata per ridurre la stanchezza quotidiana

Tra tutte le attività quotidiane, il bucato è una routine essenziale che non viene mai meno.
In particolare, la disposizione di lavatrice e asciugatrice influenzano non solo l’efficienza con cui utilizzi lo spazio, ma anche quanto la tua routine di ogni giorno risulti faticosa.


Se hai poco spazio, impilali in verticale, funziona altrettanto bene anche una disposizione orizzontale e compatta.


Un piccolo cambiamento può rendere la tua routine quotidiana più semplice consapevole.

Un’immagine in stile collage di un uomo che prepara il bucato in uno spazio ridotto, con lavatrici e asciugatrici installate sia in verticale sia affiancate.

Un’immagine in stile collage che mostra una donna che si allena su un tappetino da yoga, un TV che riproduce un video di allenamento e adesivi a tema fitness.

Un soggiorno che amplifica l’immersione

Trovare la concentrazione attraverso piccoli cambiamenti

Dato che è lo spazio in cui trascorriamo gran parte della giornata, organizzare il soggiorno è una parte essenziale di qualsiasi buon proposito per l'anno nuovo.
Inizia eliminando gli oggetti che si sono accumulati nell’ambiente e non servono più.
Uno spazio libero riduce l’affaticamento visivo e crea un ambiente in cui puoi concentrarti meglio sui contenuti che ami.
Con lo spazio in più che si crea, puoi iniziare nuove abitudini che forse rimandavi da tempo.


Aggiungi un piccolo tappetino in un angolo del soggiorno e crea la tua zona personale per l’allenamento a casa.
L’esercizio non diventa più qualcosa che devi fare, ma parte esenziale della tua routine quotidiana, aiutandoti a dare forma a benessere e fitness nel nuovo anno.


Con l’elevata qualità dell’immagine e il suono vivido di un TV OLED LG, lo spazio sembra quasi uno studio.
Basta guardare, seguire e muoversi per qualche istante per risvegliare dolcemente il corpo e il tuo ritmo.

Iniziare con piccoli cambiamenti è il modo giusto per arrivare a grandi cambiamenti.
Nella routine di fare spazio, organizzare e rimettere a posto i tuoi ambienti, la vita quotidiana del 2026 può diventare un po’ più ordinata, un po’ più leggera e molto più tua.

Inizia oggi la tua nuova routine del nuovo anno con LG.

Una donna seduta su un divano in un’atmosfera serale accogliente, che sorride luminosa mentre guarda la TV, circondata da una morbida illuminazione ambientale.

Una donna seduta su un divano in un’atmosfera serale accogliente, che sorride luminosa mentre guarda la TV, circondata da una morbida illuminazione ambientale.

Foto prodotto del frigorifero

In che modo un frigorifero LG ben organizzato può aiutare ad avere una giornata più sana?

• InstaView™:
Bussa due volte e guarda cosa c'è in frigo

• LINEARCooling™:
Freschezza che dura più a lungo grazie a temperature stabili.

Foto prodotto della lavatrice

In che modo lavatrici e asciugatrici LG possono rendere le faccende domestiche più agevoli?

• ThinQ™:
Comodità nell’avviare e monitorare il bucato facilmente, da qualsiasi luogo.

• TurboWash™ 360°:
Un bucato che si conclude rapidamente e in modo impeccabile, anche nelle giornate più intense.

Foto prodotto TV OLED

In che modo i TV OLED LG possono rendere più profonda l’immersione nel tuo soggiorno?

• AI Picture Pro & AI Sound Pro:
Il suono e le immagini sono ottimizzate in base al tuo utilizzo

• Ultra Slim Design:
Un design sottile ed elegante che si integra in modo naturale nel tuo spazio.

Ripristina l'armonia della tua casa con LG

