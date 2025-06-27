About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Shop Magazine | Novembre

LG raccontata attraverso gli occhi dei veri recensori tech

Riscopri LG in questo Black Friday attraverso le recensioni di esperti del settore

Il Black Friday è il momento perfetto per concederti finalmente quel piccolo desiderio che tenevi d’occhio da tempo.
Quest’anno, durante le offerte del Black Friday, perché non puntare su soluzioni tech che possano rendere la tua vita quotidiana più semplice?

Nell’edizione di questo mese di LG Shop Magazine, abbiamo raccolto recensioni autentiche che mostrano come gli elettrodomestici LG si integrino nella vita di tutti i giorni, rendendola più facile, intelligente e piacevole.

*Le immagini sono state create utilizzando l'IA a scopo illustrativo.
*Le recensioni presenti in questo contenuto sono basate su feedback verificati dei clienti pubblicati su LG.com/uk, LG.com/de e LG.com/es. Alcune sono state accorciate o leggermente modificate, senza alterarne il significato. Le recensioni riflettono le opinioni individuali dei consumatori e le prestazioni del prodotto possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo, dell'ambiente e del modello.

 

 

 

 

 

LG OLED TV

Il Nero Perfetto

"

★★★★★

Guardare una serie dopo il lavoro è il mio rituale, e l'immagine su questo TV è così profonda e vivida che cambia il modo in cui mi connetto alla trama.

"

"

★★★★★

Il nostro soggiorno riceve molta luce solare, ma la regolazione automatica della luminosità mantiene l'immagine nitida anche di giorno.

"

"

★★★★★

Prima perdevo i volti degli attori durante le scene scure, ma con OLED riesco ancora a cogliere ogni singola espressione.

"

sfondo trasparente

“Ogni scena sembra totalmente diversa e così reale. Non devo nemmeno preoccuparmi della luminosità o del bilanciamento del colore.”

Quando hai finalmente tempo di rilassarti e guardare una serie, trasforma la tua casa in un cinema privato. Il processore AI del TV LG OLED regola luminosità e colori scena per scena, adattando i momenti bui per mostrare ogni dettaglio e rendendo fluidi i tagli veloci. Migliora persino i vecchi filmati a bassa risoluzione in modo che appaiano di nuovo nitidi e definiti.

Consiglio LG!
Passa alla Modalità Immagine AI e goditi la regolazione automatica di luminosità e colore, giorno o notte.

Monitor Gaming UltraGear

Gioca in Grande. Reagisci Più Rapidamente.

"

★★★★★

Ora capisco davvero cosa significa “immersione visiva” — e continua a essere così piacevole per gli occhi.

"

"

★★★★★

Lo schermo grande e vivido fa sembrare il gaming come guardare un film.

"

"

★★★★★

Le transizioni sono fluide e scattanti – le mie reazioni sono decisamente più rapide!

"

sfondo trasparente

“La velocità decide il vincitore e questo monitor mi dà un vantaggio!”

Nel gaming, una frazione di secondo è tutto. LG UltraGear è progettato per garantire la vittoria con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, un tempo di risposta fulmineo di 0,03 ms e la sua caratteristica nitidezza OLED. Il monitor gaming si curva attorno al tuo campo visivo, immergendoti nell'azione, dalla prima mossa alla vittoria finale. Progettato per la massima concentrazione, decisioni rapide e il trionfo, il nostro display è fatto per farti mostrare le tue vere abilità.

Consiglio LG!
Sfrutta la Dual Mode per passare dalle impostazioni di gioco a quelle di lavoro con un solo click.

Asciugatrice LG

Asciuga con cura i tuoi capi

"

★★★★★

I miei vestiti escono morbidi, non rigidi.

"

"

★★★★★

Ogni lavaggio esce completamente asciutto e fresco, così posso indossarlo subito.

"

"

★★★★★

Si adatta al tessuto, quindi ci sono meno pieghe e stirare è molto meno faticoso.

"

sfondo trasparente

“I miei capi preferiti vengono asciugati in base al loro tessuto. Vedo meno pieghe e durano più a lungo.”

Tutti abbiamo avuto a che fare con maglioni rigidi o camicie stropicciate dopo l'asciugatura. Tessuti diversi richiedono cure diverse, ma la maggior parte delle asciugatrici non riesce ad adattarsi. Il sistema AI Dry dell'Asciugatrice LG asciuga ogni cosa con precisione, regolando in base al tessuto e all'ambiente. Ciò significa giorni di bucato più semplici e capi che risultano freschi e curati!

Consiglio LG!
Affida anche i tessuti delicati alla funzione AI Dry, che rileva automaticamente i materiali e si regola per una cura veramente delicata.

Lavatrice LG

Si prende cura dei tuoi vestiti

"

★★★★★

Le vibrazioni sono minime anche con cicli intensi, quindi posso usarla ovunque in casa senza disturbi.

"

"

★★★★★

Il rumore mi dava fastidio la sera, ma ora è notevolmente più silenziosa.

"

"

★★★★★

Prima dovevo organizzarmi in base all'ora del sonnellino, ma ora posso avviare un lavaggio senza preoccupazioni.

"

sfondo trasparente

“Non devo più preoccuparmi di fare il bucato a tarda notte.”

Sei stanco del forte rumore di un ciclo di lavaggio? Eviti di fare il bucato durante il sonnellino a causa delle vibrazioni? Con il design silenzioso di LG, puoi lavare in pace a qualsiasi ora del giorno. I tessuti sono trattati con delicatezza grazie alla tecnologia AI DD™, senza compromettere la potenza di pulizia.

Consiglio LG!
Usa l'app LG ThinQ per controllare lo stato attuale del tuo bucato e ricevere avvisi quando il carico è terminato.

In questo Black Friday, di fronte a innumerevoli opzioni, affidati alle recensioni reali per conoscere il vero valore e la praticità dei prodotti LG. Riscopri ciò che rende la vita più facile, più smart e più piacevole con LG.

Una mostra di elettrodomestici LG e scatole regalo su uno sfondo scuro.

Una mostra di elettrodomestici LG e scatole regalo su uno sfondo scuro.

Preparati al Black Friday LG

Offerte imperdibili stanno per arrivare. Risparmia con LG!

Rendi la vita più facile e più smart con LG.

Altre letture di LG Shop Magazine

Miniatura del contenuto di ottobre

Dietro la Recensione: trovare concentrazione e flusso

Scopri di più
Miniatura del contenuto di settembre

Die Londoner Küche mit einer koreanischen Seele

Scopri di più
Miniatura del contenuto di agosto

Se créer un espace à soi

Scopri di più