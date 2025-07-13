La musica nelle orecchie per spingersi oltre i propri limiti. Chi pratica sport quotidianamente lo sa: ascoltare i propri brani preferiti rende più piacevoli i workout e può migliorare le performance.

Una playlist costruita su misura o un brano motivante hanno effetti sulla concentrazione e rendono ogni movimento più fluido. Ma affinché l’esperienza d’ascolto sia davvero all’altezza dello sforzo fisico, è fondamentale scegliere auricolari per lo sport progettati per accompagnare ogni gesto senza intralci.