Il gaming è ormai in streaming: le migliori piattaforme di gaming mettono a disposizione librerie di titoli per poter giocare ai migliori giochi del momento senza la necessità di avere in casa una console dedicata oppure un PC. Ovviamente ti occorrerà una connessione veloce a Internet e un controller per giocare, ma i vantaggi di questa soluzione sono davvero tanti. Non solo, giocare in streaming permette ai videogiocatori di riprendere la propria avventura preferita da ogni tipo di device compatibile, da Smart TV a PC, fino allo smartphone.

E giocare su Smart TV LG è davvero semplice grazie al nuovo Gaming Portal1, un hub all-in-one che permette di avere accesso diretto a tantissimi titoli del tuo servizio preferito di gaming in modo semplice e fluido. Si comporta proprio come un grande raccoglitore, che offre una panoramica di tutte le app disponibili, tra cui quelle di cloud gaming, app di giochi e tanti suggerimenti personalizzati tutti da scoprire.

Grazie alla partnership con Xbox, potrai presto accedere a tutti i giochi inclusi nel tuo abbonamento Xbox Game Pass Ultimate direttamente dal Gaming Portal, per giocare in streaming ai titoli più attesi e amati del momento, come Call of Duty®: BlackOps 6 e Avowed, o Hogwarts Legacy. Non solo, insieme a NVIDIA, LG ha sviluppato la prima applicazione per Smart TV di GeForce NOW, l’iconico servizio di cloud gaming in streaming. Grazie a NVIDIA GeForce NOW, infatti il TV diventa un dispositivo in grado di accedere a una vasta libreria di videogiochi, dai titoli free-to-play come Fortnite e Apex Legends ai giochi più celebri come Destiny 2, a cui puoi giocare direttamente dal TV. Sui TV smart LG trovi anche altri servizi in streaming come Amazon Luna, Utomik e molti altri ancora.

Come attivare giochi su Smart TV LG? Ti basterà entrare nel Gaming Portal e accedere con le tue credenziali al servizio di cloud gaming che preferisci. Se non hai un account attivo potrai crearne uno: a seconda del servizio di streaming potrebbe essere richiesto un abbonamento a pagamento, oppure usufruire di una versione gratuita. La versione gratuita potrebbe comportare delle limitazioni in termini di risoluzione e potresti dover attendere più a lungo per avviare il gioco, ma in ogni caso si tratta di un modo efficace per capire le potenzialità del servizio in streaming. Una volta effettuato l’accesso, sarà necessario collegare un controller compatibile – gli smart TV LG supportano praticamente tutti i controller wireless moderni come quello di Xbox e PlayStation - e scegliere il gioco che preferisci dalla libreria che hai a disposizione. Poi, potrai giocare sul tuo Smart TV come se fosse la tua postazione da gaming.