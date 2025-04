Come lavare lana in lavatrice al meglio

Se lavi la lana in lavatrice dovrai stare attento a non farla infeltrire, per questo è importante scegliere il ciclo di lavaggio corretto, generalmente indicato sull’etichetta. Le lavatrici più moderne offrono programmi specifici per la lana, pensati per trattare delicatamente le fibre. Si tratta dei cosiddetti programmi “lana” o “lavaggio a mano”, cicli che riducono al minimo la frizione e utilizzano temperature basse. La lana è infatti sensibile agli sfregamenti e alle temperature elevate, che possono causarne l’infeltrimento, per questo in assenza di un lavaggio dedicato è consigliabile lavare i capi a freddo o in acqua tiepida, senza mai superare i 30 gradi.

Lo stesso discorso vale per il lavaggio della lana nei cuscini: basta inserire in lavatrice il cuscino, assicurandosi che la federa esterna sia correttamente chiusa, per evitare la fuoriuscita della lana, e avviare il programma di lavaggio corretto. Prima di avviare il programma, assicurati che non ci siano macchie, che nel caso dovranno essere pretrattate con un detersivo specifico; tamponando delicamente il prodotto sul capo, senza strofinarlo.