Il risparmio inizia prima di entrare al supermercato. La vera spesa intelligente comincia a tavola, non tra gli scaffali. Dedicare 10 minuti a pensare cosa cucinerai nei prossimi giorni ti evita doppioni, aiuta a sfruttare ciò che hai già e riduce al minimo le sorprese.

La settimana si preannuncia piena di impegni? Basta optare per ricette semplici, magari da cucinare in anticipo: il “meal prep” è un valido alleato per chi ha poco tempo e vuole ridurre gli sprechi di cibo, preparando e porzionando tutto in modo pratico e pronto da mangiare per tutta la settimana, grazie all’aiuto del congelatore e del frigorifero.