Cominciamo dalle basi: il cibo. Qui valgono due regole: praticità e gusto. È sempre meglio evitare piatti troppo elaborati o difficili da servire all’aperto.

Un’ottima idea pratica e innovativa sono le insalate in barattolo già porzionate arricchite da farro, cous cous o verdure grigliate. I panini gourmet avvolti in carta alimentare, mini-quiche o torte salate da tagliare in anticipo. Per il dolce, via libera a muffin, brownies e frutta fresca già pulita,tagliata e riposta in contenitori ermetici.

Cosa portare al picnic, in definitiva? Tutto ciò che è buono, semplice e non rischia di rovinarsi con un po’ di caldo o movimento. Senza dimenticare i tovaglioli, salviette umidificate e un piccolo sacchetto per i rifiuti: la natura ci ospita, è nostro dovere rispettarla.