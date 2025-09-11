Il riferimento generale è il DPR 74/2013: in raffrescamento la media delle temperature non deve essere inferiore a 26°C con tolleranza di -2°C; sono previste deroghe per usi particolari. Questa è una cornice utile anche per l’utilizzo residenziale.

C’è poi il capitolo relativo agli edifici pubblici: nel 2022 è stata introdotta, in via straordinaria, la cosiddetta “Operazione Termostato” che per uffici della PA e scuole ha fissato 27°C d’estate, con tolleranza di 2 gradi, e sanzioni in caso di violazione. La misura è legata alla crisi energetica, ed è stata applicata con scadenze definite.

Per gli esercizi commerciali non esiste un limite nazionale unico sulla temperatura; in alcune città però i Comuni hanno varato ordinanze “porte chiuse” con climatizzazione accesa per evitare sprechi. Firenze lo ha fatto con un’ordinanza aggiornata nel 2025; Parma lo aveva introdotto già nell’estate 2022. Per questo motivo, vale tenere d’occhio gli avvisi locali.