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HELPFUL HINTS
How to Choose the Best Fridge Freezer – Top Rated Picks
Nell’ambiente di oggi, ogni risparmio conta. Molte famiglie sono alla ricerca di modi per ridurre le spese quotidiane, adottando pratiche che incoraggiano un consumo più responsabile ed efficiente delle risorse.
Per quanto possa sembrare strano, il frigorifero combinato ricopre un ruolo molto più importante in questo rispetto a quanto si possa pensare. Al di là del costo iniziale, un frigorifero combinato diventa parte integrante della routine quotidiana della tua famiglia: è fondamentale per conservare gli alimenti freschi e mantenere le bollette il più basse possibile. Oggi esploreremo come i frigoriferi combinati con le migliori valutazioni nel 2025, in particolare da LG, siano più di un semplice elemento essenziale per la cucina: sono un investimento saggio per il tuo portafoglio e il nostro pianeta.
Come è cambiato il tetto massimo dei prezzi dell’energia
Se sei proprietario di una casa nel Regno Unito, probabilmente hai già sentito il peso delle bollette dell’elettricità alle stelle e la frustrazione di dover buttare via il cibo dimenticato o andato a male. Dal 2021, i costi energetici sono saliti a livelli mai visti prima e, sebbene abbiano trovato una certa stabilità, le bollette rimangono un onere pesante per la maggior parte delle famiglie. Secondo un recente rapporto della BBC, i prezzi dell’elettricità sono più che raddoppiati in pochi anni, con un grafico che rivela poco sollievo in vista.
Perché è importante scegliere il frigorifero combinato giusto
La sostituzione del frigorifero combinato non è solo un’attività di routine, ma un’opportunità per effettuare un aggiornamento strategico a lungo termine. Con i costi dell’energia elettrica che si mantengono a livelli record e lo spreco alimentare che costa a una famiglia britannica media centinaia di sterline all’anno, scegliere l’elettrodomestico giusto può proteggere il bilancio familiare da perdite inutili.
Analizziamo la situazione:
✓ Costo dell’energia: il frigorifero combinato è uno dei pochi elettrodomestici che funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anno dopo anno. Un modello più vecchio o meno efficiente aumenta silenziosamente la bolletta energetica ogni mese. In dieci anni, un frigorifero combinato altamente efficiente può farti risparmiare diverse centinaia di sterline, rispetto a quelli più vecchi e inefficienti.
✓ Sprechi alimentari: una scarsa gestione della temperatura e un raffreddamento non uniforme accelerano il deterioramento degli alimenti. A causa del cibo non consumato e sprecato, che secondo le stime costa a una famiglia britannica media fino a 700 sterline all’anno, insieme agli avanzi finiscono in discarica denaro e risorse naturali.
Scegliere un frigorifero combinato non solo in base alle dimensioni e all’aspetto, ma anche alle funzionalità avanzate che garantiscono efficienza e freschezza, è una scelta vantaggiosa sotto ogni punto di vista. Puoi ridurre le bollette e sprecare meno cibo, il tutto con un acquisto ponderato che supporta una vita quotidiana più intelligente.
Lista di controllo per l’acquisto di frigoriferi combinati: 7 cose da controllare prima di acquistare
È facile lasciarsi conquistare da funzioni sofisticate o design accattivanti, ma ecco sette elementi fondamentali che ogni acquirente nel Regno Unito dovrebbe tenere in considerazione prima di scegliere il frigorifero combinato giusto:
1. misura il tuo spazio
Controlla sia la larghezza che la profondità. Ricordati di lasciare un po’ di spazio dietro per la ventilazione e assicurati che passi attraverso le porte!
2. Controlla la capacità in litri
Più grande non significa sempre migliore. Dimensioni adatte alle esigenze della tua famiglia; le famiglie più piccole spesso beneficiano di modelli con più spazio organizzato piuttosto che volume puro.
3. Scopri il livello di rumore (in dB)
Se la tua cucina fa parte di un ambiente aperto, opta per modelli più silenziosi: il tuo futuro ti ringrazierà.
4. Considera la funzione senza brina
Niente più raschiamenti di ghiaccio! Quasi tutta l’ultima gamma di prodotti LG è dotata della funzione Total No Frost.
5. Verifica la presenza di porte reversibili
Nelle cucine più piccole, le porte reversibili possono evitare problemi di spazio.
6. Controlla la garanzia
LG offre fino a 10 anni sul compressore. Ciò equivale a decenni di serenità.
7. Ricordati di registrare il tuo elettrodomestico
I prodotti registrati hanno diritto a ricevere notifiche rapide in materia di sicurezza e assistenza in caso di richiamo (maggiori informazioni di seguito).
In che modo i nostri frigoriferi combinati intelligenti ti aiutano a risparmiare denaro e a ridurre gli sprechi alimentari
Parliamo delle specifiche. Gli innovativi frigoriferi combinati LG non sono solo eleganti: funzionano in modo intelligente, risolvendo problemi quotidiani come il deterioramento degli alimenti e le bollette energetiche a sorpresa grazie a caratteristiche uniche e pensate per l’utente. Ecco come ciascuna delle nostre tecnologie principali si traduce in vantaggi pratici:
LinearCooling™
Non è un segreto: temperature incoerenti accelerano il deterioramento. I punti caldi fanno sì che gli yogurt o le verdure dimenticati si deteriorino più in fretta, mentre i punti freddi ne rovinano la consistenza e il sapore. L’esclusiva tecnologia Linear Cooling™ di LG mantiene una temperatura solida (fluttuante appena di ±0,5 °C): ciò significa che i tuoi generi alimentari rimangono nella “zona fresca” sicura per un massimo di sette giorni in più.
DoorCooling+™
Door Cooling+™ convoglia l’aria fresca direttamente all’interno della porta, risolvendo un problema comune: i ripiani della porta che si riscaldano più rapidamente a causa delle frequenti aperture. Grazie a speciali prese d’aria e a una rapida circolazione dell’aria, la temperatura rimane uniforme in ogni punto, garantendo la stessa freschezza sia per il latte che per gli avanzi, proprio come nella fila posteriore.
Total No Frost
Lo sbrinamento manuale è un lavoro di cui nessuno sente la mancanza, e l’accumulo di ghiaccio riduce l’efficienza ostruendo il flusso d’aria e costringendo il congelatore a lavorare il doppio. Il design Total no frost di LG soffia l’aria fredda attraverso più prese d’aria, mantenendo l’interno privo di gelo e assicurando che ogni articolo si raffreddi in modo uniforme.
LinearCooling™
Non è un segreto: temperature incoerenti accelerano il deterioramento. I punti caldi fanno sì che gli yogurt o le verdure dimenticati si deteriorino più in fretta, mentre i punti freddi ne rovinano la consistenza e il sapore. L’esclusiva tecnologia Linear Cooling™ di LG mantiene una temperatura solida (fluttuante appena di ±0,5 °C): ciò significa che i tuoi generi alimentari rimangono nella “zona fresca” sicura per un massimo di sette giorni in più.
DoorCooling+™
Door Cooling+™ convoglia l’aria fresca direttamente all’interno della porta, risolvendo un problema comune: i ripiani della porta che si riscaldano più rapidamente a causa delle frequenti aperture. Grazie a speciali prese d’aria e a una rapida circolazione dell’aria, la temperatura rimane uniforme in ogni punto, garantendo la stessa freschezza sia per il latte che per gli avanzi, proprio come nella fila posteriore.
Total No Frost
Lo sbrinamento manuale è un lavoro di cui nessuno sente la mancanza, e l’accumulo di ghiaccio riduce l’efficienza ostruendo il flusso d’aria e costringendo il congelatore a lavorare il doppio. Il design Total no frost di LG soffia l’aria fredda attraverso più prese d’aria, mantenendo l’interno privo di gelo e assicurando che ogni articolo si raffreddi in modo uniforme.
Smart Inverter Compressor™
I compressori tradizionali funzionano alla stessa velocità per tutto il giorno, consumando energia al massimo (anche quando basta solo un po’ di raffreddamento). L’LG Smart Inverter Compressor™, integrato in ogni modello che abbiamo messo sotto i riflettori, legge le condizioni interne ed esterne e si regola istantaneamente per utilizzare solo la potenza necessaria.
I vantaggi si sommano rapidamente:
✓ minori costi dell’elettricità: usa solo l’energia di cui hai veramente bisogno.
✓ Affidabilità di lunga durata: una minore usura significa che il frigorifero combinato dura per anni (con una garanzia di 10 anni come rete di sicurezza).
✓ Pace e tranquillità: dì addio ai rumori meccanici e al frastuono dei compressori: il risparmio energetico va di pari passo con la tranquillità.
*Garanzia di 10 anni per lo Smart Inverter Compressor™ (solo componenti).
Funzionalità intelligenti (ThinQ™)
Con ThinQ™1), puoi:
✓ monitorare le temperature: Verifica e controlla il tuo frigorifero da remoto per la massima tranquillità.
✓ Impara e regola in modo intelligente: il sistema Smart Learner™ monitora le tue abitudini (ad esempio, quando sei più propenso ad aprire il frigorifero) e regola preventivamente le impostazioni per evitare sprechi di energia o perdite di freddo.
Questi accorgimenti intelligenti ti semplificano la vita, riducendo al contempo gli sprechi e i costi di gestione dietro le quinte.
Le scelte dei nostri esperti: i migliori frigoriferi LG per ogni casa del Regno Unito nel 2025
Non esistono due famiglie identiche. Le famiglie numerose acquistano in modo diverso rispetto ai singoli professionisti e gli spazi della cucina sono disponibili in ogni forma e dimensione immaginabile. Ecco perché le nostre raccomandazioni per il 2025 riguardano i migliori modelli di frigoriferi combinati LG in una gamma di categorie, assicurando che ci sia una soluzione perfetta per il tuo budget, il tuo stile di vita e il tuo gusto di design.
Il miglior frigorifero combinato LG: GSGV81PYLL
Se desideri le massime prestazioni in termini di risparmio energetico e freschezza degli alimenti, il modello LG GSGV81PYLL è all’avanguardia. Ecco perché è la nostra migliore scelta complessiva per il 2025:
*Garanzia di 10 anni per lo Smart Inverter Compressor™ (solo componenti).
✓ Tecnologia InstaView™: un elegante pannello in vetro si illumina con un doppio colpo, consentendoti di controllare il contenuto senza aprire la porta. Ciò aiuta a ridurre le perdite di raffreddamento inutili, che possono contribuire a migliorare l’efficienza energetica nel tempo, a seconda dei modelli di utilizzo.
✓ Door Cooling+™ e Linear Cooling™: questi sistemi raffreddano in modo uniforme e rapido, con fluttuazioni di temperatura mantenute a soli ±0,5 °C. È un grande vantaggio perché temperature stabili significano cibo più fresco più a lungo, il che aiuta a prevenire costosi sprechi.
✓ Smart Inverter Compressor™: regola la velocità del motore in base alla domanda, garantendo un funzionamento in modo silenzioso ed efficiente. Supportato da una garanzia di 10 anni sui componenti, offre la massima tranquillità.
✓ Funzionalità ThinQ™ e Smart Learner™: monitora e controlla in remoto il frigorifero dal tuo smartphone. Il sistema memorizza le tue abitudini di utilizzo per ottimizzare le prestazioni.
✓ Garanzia completa di 5 anni: oltre allo standard, LG offre una copertura extra per una maggiore sicurezza.
Il modello GSGV81PYLL è sinonimo di qualità e innovazione: un aggiornamento che si ripaga rapidamente grazie al risparmio energetico e alimentare.
Il frigorifero combinato LG più efficiente dal punto di vista energetico: GBV7280AEVP
Per le famiglie che danno la priorità a bollette più basse, il modello LG GBV7280AEVP si distingue come il migliore della categoria per l’efficienza energetica:
✓ La freschezza dura fino a 7 giorni: la tecnologia Linear Cooling™ mantiene le temperature interne eccezionalmente stabili (entro ±0,5 °C), bloccando i nutrienti e il gusto.
✓ Raffreddamento uniforme e rapido: Door Cooling+™ offre un raffreddamento rapido e uniforme in tutte le aree, dai ripiani superiori ai contenitori delle porte!
✓ Smart Inverter Compressor™: si regola automaticamente per risparmiare energia ed è abbastanza robusto da essere fornito con una garanzia di 10 anni.
Con i prezzi dell’energia alle stelle, questa è la soluzione ideale per risparmiare davvero tutto l’anno senza rinunciare allo spazio di conservazione né alle funzionalità moderne.
*Garanzia di 10 anni per lo Smart Inverter Compressor™ (solo componenti).
Il miglior frigorifero LG di grandi dimensioni: GSVV80PYLL
Se hai bisogno della massima capacità di conservazione con una perdita di energia minima, non cercare oltre l’LG GSVV80PYLL:
✓ Grande capacità: ideale per le famiglie numerose o per chi fa la spesa all’ingrosso, questo frigorifero combinato in stile americano ti permette di conservare comodamente le provviste per una settimana (o anche di più). Niente stipamento, niente avanzi sparsi sul retro.
✓ Sistemi di raffreddamento intelligenti: questi prevengono inutili perdite di aria fredda ogni volta che la porta si apre e si chiude, contribuendo a mantenere basse le bollette.
Con un’organizzazione intuitiva all’interno, vedrai rapidamente i vantaggi: meno disordine, più visibilità e ingredienti più freschi ogni giorno.
Il frigorifero combinato LG con il miglior rapporto qualità-prezzo e più conveniente: GBV5240CEP
Dal design elegante e conveniente, il modello LG GBV5240CEP offre prestazioni affidabili a un prezzo accessibile:
✓ Integrazione e design perfetti: la Flat Door si adatta perfettamente ai mobili, per un look da cucina moderno e unificato.
✓ Tecnologia NatureFRESH™: mantiene frutta e verdura più croccanti, più a lungo.
✓ Total no frost con Multi air flow: niente più sbrinamento frustrante e il cibo rimane uniformemente refrigerato o congelato.
✓ Smart Inverter Compressor™: Offre prestazioni durature ed efficienti dal punto di vista energetico e viene fornito con una garanzia di 10 anni.
Questo modello offre una refrigerazione affidabile che soddisfa le esigenze quotidiane della famiglia, senza compromettere le caratteristiche essenziali.
*Garanzia di 10 anni per lo Smart Inverter Compressor™ (solo componenti).
Quale tipo di frigorifero combinato è il migliore per te?
Come fai a sapere quale frigorifero combinato si adatta effettivamente alla tua cucina e alla tua vita? Ecco una guida rapida per aiutarti ad abbinare le abitudini della tua famiglia con l’ampia gamma di LG.
Registrazione dell’elettrodomestico e garanzia di protezione estesa
Acquistare un prodotto LG significa poter contare su un marchio globale che punta tutto sulla sicurezza e sull’assistenza. LG è un membro orgoglioso di AMDEA, l’associazione del settore degli elettrodomestici del Regno Unito. In questo contesto, tutti i frigoriferi combinati LG nel Regno Unito sono registrati presso il programma Register My Appliance, sostenuto dal governo, ciò significa che:
· qualsiasi potenziale problema di sicurezza o di richiamo può essere segnalato e risolto rapidamente.
· Otterrai aggiornamenti rilevanti per il tuo elettrodomestico specifico, direttamente dal produttore.
È una potente rete di sicurezza per la massima tranquillità.
Inoltre, LG offre una delle coperture di garanzia più solide sul mercato: fino a 10 anni sul compressore e 5 anni completi (a seconda del modello). Per assicurarti di ricevere questi vantaggi, ricordati di registrare il tuo acquisto nella pagina ufficiale di registrazione del prodotto LG.
Conclusione
Investire nel frigorifero combinato giusto non è mai stato così importante. Con costi energetici elevati e budget alimentari ridotti, la gamma 2025 di LG, basata su funzionalità rivoluzionarie come il Linear Cooling™, DoorCooling+™ e lo Smart Inverter Compressor™, offre risparmi reali e incoraggia pratiche migliori a portata di ogni casa. Scopri le nostre migliori scelte, registra il tuo elettrodomestico e goditi la tranquillità e i risparmi pratici che solo un frigorifero combinato leader del mercato è in grado di offrire.
FAQ
Q.
Cosa considerare quando si acquista un frigorifero combinato?
A.
Inizia valutando le esigenze di conservazione della tua famiglia, misurando lo spazio disponibile e considerando il budget. Le funzionalità principali da assegnare alla priorità includono efficienza energetica, livello di rumore, facilità di pulizia (senza brina), supporto in garanzia e connettività intelligente se si desidera un telecomando o avvisi.
Q.
Quali dimensioni deve avere il mio frigorifero combinato?
A.
Come regola generale, una capacità di 150-250 litri è ideale per una coppia o una persona che vive da sola. Per una famiglia di quattro persone, si consigliano 250-400 litri. Le famiglie numerose o le persone che acquistano raramente possono beneficiare di colossi in stile americano o multiporta con oltre 400 litri.
Q.
Come cambio l’impostazione della temperatura sul mio frigorifero combinato LG?
A.
La maggior parte dei nuovi modelli LG sono dotati di display digitali, che consentono di regolare la temperatura semplicemente premendo il pulsante “frigorifero” o “congelatore”. Per i modelli dotati di LG ThinQ™, è possibile modificare le impostazioni direttamente tramite l’app LG ThinQ per smartphone: l’ideale per apportare piccole modifiche in qualsiasi momento.
Q.
Un frigorifero combinato di classe energetica D va bene?
A.
Sì, un frigorifero combinato con classe D può essere considerato buono nell’attuale sistema di classificazione dell’efficienza energetica, specialmente rispetto alle vecchie classificazioni o ad altri tipi di elettrodomestici. Sebbene una classe energetica D possa sembrare meno efficiente rispetto alle classi A, B o C, il nuovo sistema di etichettatura energetica ha reso i requisiti per le classi superiori molto più rigorosi, ciò significa che molti elettrodomestici che in precedenza avevano una classificazione elevata ora rientrano nella classe D. Ad esempio, un frigorifero combinato che prima era classificato A+++ ora spesso ottiene una valutazione D.
1)ThinQ™
- Per utilizzare le funzionalità ThinQ™, è necessario installare l’applicazione “LG ThinQ” da Google Play Store o Apple App Store sullo smartphone e connettersi al Wi-Fi. L’app LG ThinQ è disponibile su smartphone Android 9.0 o superiori, iOS 16.0 o superiori compatibili. Sono richiesti telefono, connessione dati Wi-Fi domestica e registrazione del prodotto con LG ThinQ™.
-Le funzioni e le funzionalità disponibili possono variare a seconda del modello e del Paese.
-Alcune delle funzionalità scaricate possono diventare disponibili solo dopo una determinata data.
-Il supporto dei dispositivi per la Smart Home compatibili con Alexa e Google Assistant potrebbe variare in base al Paese e alla configurazione individuale della Smart Home.