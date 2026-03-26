Se sei proprietario di una casa nel Regno Unito, probabilmente hai già sentito il peso delle bollette dell’elettricità alle stelle e la frustrazione di dover buttare via il cibo dimenticato o andato a male. Dal 2021, i costi energetici sono saliti a livelli mai visti prima e, sebbene abbiano trovato una certa stabilità, le bollette rimangono un onere pesante per la maggior parte delle famiglie. Secondo un recente rapporto della BBC, i prezzi dell’elettricità sono più che raddoppiati in pochi anni, con un grafico che rivela poco sollievo in vista.