Il suono è più importante che mai nelle case di oggi. Con disposizioni a pianta aperta, bambini piccoli o l’aumento del lavoro a distanza, un frigorifero rumoroso può essere piuttosto fastidioso. Se trascorri molto tempo in cucina o il tuo salotto è collegato alla zona cottura, gli elettrodomestici ad alto volume possono interrompere le attività familiari, le chiamate di lavoro o persino il sonno. Per le famiglie con bambini, lavoratori a turni o chiunque apprezzi una casa tranquilla, un frigorifero combinato silenzioso non è solo un lusso, è essenziale per mantenere l’armonia.