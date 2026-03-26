Immagina di mettere a mollo una pirofila molto sporca in acqua calda prima di strofinarla: lo sporco si ammorbidisce e diventa più facile da rimuovere. In una lavatrice a vapore, il vapore viene introdotto durante cicli specifici, sia prima del lavaggio principale (per ammorbidire le macchie) sia durante il risciacquo (per rinfrescare e igienizzare).

Il risultato? Il detersivo in polvere penetra più in profondità, l’utilizzo dell’acqua è ridotto e i vestiti escono più puliti, più morbidi e più freschi. È un po’ come regalare al tuo bucato una giornata di spa, senza le fette di cetriolo.