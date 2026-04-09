TV 55 pollici LG QNED evo AI MiniLED QNED80B 4K Smart TV 2026

Non tutti i TV sono uguali: la gestione dei colori e del contrasto è infatti determinante per garantire una visione più accurata.realistici. Grazie al Dynamic QNED Color Pro, i TV LG QNED evo sono certificati per mostrare il 100% dei colori, mentre la retroilluminazione Mini LED migliora i dettagli delle immagini. Così potrai goderti i tuoi film, le tue serie e gli eventi sportivi con colori più vivaci e realistici e una profondità più elevata.