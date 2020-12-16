LG удостоена наград CES за инновации 2021 года

Официальная программа Ассоциации потребительских технологий, которая отмечает заслуги компаний в различных отраслях - удостоила телевизор

LGOLED и холодильник LGInstaViewнаградами «Лучшие инновации»

Сеул, 16 декабря, 2020 года― Ассоциация потребительских технологий наградила LG Electronics (LG) за инновационные разработки в областях технологий и дизайна, отметив их на премии CES® Innovation Awards 2021 года. Во главе с «Лучшими инновациями», которые были присуждены технологии LG OLED TV и технологии LG InstaView® Door-in-Door® для холодильников, LG получила целую дюжину наград CES Innovation Awards, а это самое большое количество за всю историю компании.

Премия CES 2021 становится уже восьмой по счету премией, на которой OLED-телевизоры, саундбары, бытовая техника, смартфоны премиум-класса и множество других моделей от LG получают награды CES Innovation Awards - официальное признание самых инновационных устройств в отрасли, представленных на мировой арене инноваций.

Лучшие инновации CES: на выставке CES 2021, технология LG OLED TV снова получила награду CES Best of Innovation Award, на этот раз в игровой категории. LG, бесспорный мировой лидер в производстве OLED-телевизоров, создала непревзойденные возможности для домашних развлечений, обеспечивая самый глубокий черный цвет, наиболее реалистичную передачу и бесконечную контрастность. Впервые, бытовая техника LG также была удостоена награды CES Best of Innovation Award за технологию LG InstaView Door-in-Door, позволяющую пользователям видеть внутреннее пространство холодильника, при этом не открывая дверцы и сохраняя продукты свежими, обеспечивая таким образом прекрасный баланс между дизайном и функциональностью. Холодильник также оснащен инновационной технологией распознавания голоса, поэтому открыть дверь руками, даже если они заняты продуктами, теперь легко можно с помощью простой голосовой команды.





Домашние развлечения LG: особого внимания в 2021 году заслуживают новейшие развлекательные устройства - LG OLED, LG NanoCell, телевизоры NEXTGEN и наушники TONE Free. Более подробная информация о данных моделях LG будет представлена на выставке CES 2021 в январе.

Бытовая техника LG: награды CES 2021 Innovation Awards будут присуждены новой бытовой технике LG, во главе с несколькими холодильниками LG InstaView Door-in-Door, стиральной машиной WashTower ™, умело справляющейся с обработкой сверхбольших грузов, LG CordZeroThinQ Vacuum, а также другими решениям для стирки, уборки и очистки воздуха, включая портативный очиститель воздуха PuriCare, о котором также будет объявлено на выставке CES.

Мобильные телефоны LG: ведущим устройством LG на CES Innovation Awards в сфере мобильных устройств, стал новаторский LG WING 5G, первый в мире поворачивающийся смартфон. Благодаря 6,8-дюймовому безрамочному экрану P-OLED FullVision, который поворачивается по часовой стрелке на 90 градусов и открывает второй 3,9-дюймовый OLED-дисплей - первый смартфон LG в рамках проекта LG Explorer Project подарит пользователям новые и захватывающие возможности во время работы с несколькими экранами с использованием 5G. Награду за инновации на CES 2021 получил также LG VELVET, оснащенный 6,8-дюймовым OLED-дисплеем FullVision Cinematic, универсальными камерами и мощными скоростями 5G по очень демократичной цене.

Решения для бизнеса LG: на CES 2021 также были отмечены инновации в области IT-решений LG для устройств, которые прекрасно подойдут как для работы, так и для развлечений. Наградами на CES 2021 были отмечены популярные игровые мониторы LG UltraWide, ноутбук LG gram 17 и проектор CineBeam Laser 4K.

CESInnovationAwards: программа CES Innovation Awards - это ежегодный конкурс, проводимый Ассоциацией потребительских технологий, в котором отмечаются выдающиеся разработки в сферах дизайна и технологий всего из 28 товарных категорий - программа подбирает лауреатов и присуждает наивысшие оценки в каждой из них. Авторитетная группа экспертов-судей из различных отраслей, в которую входят представители средств массовой информации, дизайнеры, инженеры и многие другие, рассматривает заявки на основе инженерных качеств, эстетики и дизайна, функциональности и привлекательности для потребителей.

Полный список наград LG на CES 2021 Innovation Awards будет объявлен во время пресс-конференции LG, которая состоится 11 января 2021 года в 19:00 по Нур-султану и будет доступна для просмотра на веб-сайте CES. В 2021 году лидеры отрасли и восходящие звезды виртуально соберутся вместе с 11 по 14 января для того, чтобы задать направление будущим инновациям, которые будут двигать постоянно развивающуюся технологическую отрасль вперед. Первая, полностью цифровая выставка CES 2021 станет настоящей платформой для запуска новых разработок, взаимодействия с мировыми брендами и определения будущего отрасли, позволяя технологическому сообществу безопасно делиться идеями и представлять устройства, которые будут определять наше будущее.